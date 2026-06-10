Comeback mit 1.923 Kubik: Harley-Davidson Super Glide homologiert - für 2027?

Im Grunde ist sie die Mutter aller Chopper: Die Harley-Davidson Super Glide kam 1971 als Reaktion auf den Film "Easy Rider", denn die dort gezeigten Chopper gab es in der Serie nicht. Damals baute Harley-Davidson nur Cruiser, die Sportster und was heute als Tourer bezeichnet wird.

Die Super Glide als Custombike ab Werk durchlief in knapp 50 Jahren 3 Motorgenerationen, und als Idee basierten zahlreiche Baureihen auf ihr. Mit dem Entfall der Dyna-Baureihe für 2017 und dem Wechsel auf den aktuellen Milwaukee-Eight-Antrieb fiel die Super Glide raus. Eine aktuelle Homologation in den USA riecht nach Comeback für 2027 – mit 1.923 Kubik.

Harley-Davidson Super Glide 2027 Fast übersehen wurde die Homologation der Harley-Davidson Super Glide für 2027, denn daneben stehen die wirklich neuen Modellnamen Deadwood und Low Bob, die Ende Mai 2026 für Aufsehen sorgten. Der Name Super Glide las sich da eher gewöhnlich. Doch das ist nicht der Fall, denn die Super Glide steht für eine heute nicht mehr erhältliche Harley: großer Motor, wenig Beiwerk. Also das, was die Street Bob einmal war, wäre sie mittlerweile nicht so teuer. Oder die Softail Standard, die allerdings immer den kleinsten Motor der Familie hatte und nicht mehr zu haben ist.

Zwischen Street Bob und Low Rider S Mit Blick auf das aktuelle Line-up von Harley-Davidson in Deutschland könnte die wohl kommende Super Glide mit dem 117er-Motor, also mit 1.923 Kubik zwischen die Street Bob ab derzeit 16.600 Euro und die Low Rider S ab 22.900 Euro passen.

Allerdings wahrscheinlich eher unter 20.000 Euro, da Harley-Davidson den Markt nur unzureichend bedienen kann. Gleichzeitig könnte so die beliebte Street Bob wieder etwas günstiger werden, um den Einstieg in die Big-Twins zu erleichtern.

Technisch wäre eine Super Glide dann wohl ein Mix aus der Street Bob und der Low Rider, möglicherweise mit Telegabel und Doppelscheibenbremse vorn. Optisch: wohl eine Street Bob mit flachem Lenker und etwas filigraneren Gussfelgen. Ob das einst berühmte Boat-Tail ein gemäßigteres Comeback feiert, ist hingegen völlig offen.