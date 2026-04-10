114 Motorradmärkte in Europa

Vor zehn Jahren noch schien die europäische Motorradwelt sehr berechenbar. Alle Jahre wieder schnappten sich die Japaner die fettesten Marktanteile, aber auch Ducati, Harley, KTM und Triumph mischten munter mit. BMW sowieso, fast überall in Europa platzierte sich ihre GS als bestverkauftes Modell. Nun siegt in Spanien die Voge DS 900 X aus China mit deutlichem Abstand. Ausreißer oder Zukunftstrend? Mit dieser und anderen Fragen blickt MOTORRAD-Podcaster Ferdinand Heinrich-Steige zusammen mit MOTORRAD-Korrespondentin Eva Breutel auf die Zulassungszahlen der fünf größten Motorradmärkte in der EU. Dazu blicken wir auf die beliebtesten Modelle, auch auf die Sondereffekte durch Euro-5-Motorräder und die "Altlasten" bei KTM, die sich durch eine massive Überproduktion ergeben hatten. So dröge Zulassungsstatistiken auf den ersten Blick wirken, so spannend sind die Erkenntnisse, die sich daraus ziehen lassen.