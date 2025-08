98 Werkzeug, Schraubertypen und Schrauber-Know-How

Podcast

Wer billig kauft, kauft zwei Mal! Gerade beim Werkzeugkauf hört man diesen Spruch häufig. Aber muss ich für den Batteriewechsel gleich Profi-Werkzeug anschaffen? In dieser Folge sprechen wir darüber, wer welches Werkzeug in welcher Güte braucht – und was nicht.