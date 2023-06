An den Zapfsäulen gab es in der 2. Juni-Woche eine sehr leichte Entspannung bei den Sprit-Preisen. Wie aktuelle Daten unseres Partner-Portals mehr-tanken.de zeigen, sind die Preise beider Kraftstoffsorten im Vergleich zur Vorwoche leicht gefallen. Der Preis für Diesel liegt allerdings weiter deutlich unter dem der Otto-Kraftstoffe. Die Preisschere zwischen beiden Sorten geht nicht weiter auf und verharrt bei rund 20 Cent.

Besser abends tanken

Grundsätzlich schwanken die Kraftstoffpreise im Laufe des Tages im Durchschnitt zwischen 10 und 12 Cent. Diese Preisdifferenz kann bei einer Tankfüllung fürs Auto schnell bis zu 10 Euro ausmachen, beim Motorrad fällt der Unterschied natürlich weniger ins Gewicht, weil die Füllmenge viel geringer ist. Das niedrigste Preisniveau an den Tankstellen ist zwischen 18 und 22 Uhr erreicht. Also sollte man nach Möglichkeit die Schwankungen der Kraftstoffpreise im Tagesverlauf nutzen. Für eine aktuelle Übersicht bietet sich unsere kostenlose Spritpreis-App "mehr-tanken" (Google Play-Store oder Apple App-Store) an, die die aktuellen Kraftstoffpreise, eine Preis-Prognose und günstige Tankstellen in der Nähe anzeigt. Außerdem empfiehlt sie jederzeit, ob es zum aktuellen Zeitpunkt günstiger ist zu warten oder gleich zu tanken.