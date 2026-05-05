Harley-Davidson-Rückruf für 9 Modelle: 88.039 Motorräder der Baujahre 2024 bis 2026

Harley-Davidson ruft in den USA 88.039 Motorräder zurück. Betroffen sind Modelle der Baujahre 2024 bis 2026, die mit einer bestimmten Airbox-Baseplate (Teilenummer 29000373) ausgestattet wurden. Der Hersteller schätzt, dass 0,4 Prozent der Fahrzeuge den Defekt aufweisen.

Problem: Blockierte Entlüftungsöffnung Der Rückruf erfolgt wegen einer möglichen Blockade des Entlüftungsanschlusses (Breather Port) an der Airbox-Baseplate. Laut Hersteller verursacht ein Fertigungsfehler beim Zulieferer diese Verstopfung, bei der Kunststoffmaterial den Kanal teilweise oder vollständig blockieren kann.

Risiko: Druckaufbau im Kurbelgehäuse – Öl kann austreten Ist der Entlüftungsweg blockiert, steigt der Druck im Kurbelgehäuse. Entfernt man den Peilstab (Dipstick), ohne den Druck vorher abzulassen, kann (heißes) Öl aus dem Einfüllstutzen spritzen – mit Verletzungsgefahr. Harley-Davidson berichtet von einer Verletzung, die möglicherweise auf diesen Defekt zurückzuführen ist.

Betroffene Modelle und Produktionszeiträume Der Rückruf umfasst Motorräder, die zwischen den genannten Daten mit der Airbox-Baseplate p/n 29000373 gefertigt wurden:

2025–2026 Harley-Davidson FXBR (03.10.2024 – 11.02.2026; potenziell 2.618 Fahrzeuge)

2026 Harley-Davidson FLTRXL (11.09.2025 – 11.02.2026; potenziell 1.067)

2024–2026 Harley-Davidson FLTRX (02.10.2023 – 11.02.2026; potenziell 47.241)

2026 Harley-Davidson FLTRT (17.06.2025 – 11.02.2026; potenziell 629)

2025 Harley-Davidson FLHXU (16.09.2024 – 18.09.2025; potenziell 3.570)

2026 Harley-Davidson FLHXL (05.11.2025 – 11.02.2026; potenziell 1.048)

2024–2026 Harley-Davidson FLHX (02.10.2023 – 11.02.2026; potenziell 28.612)

2026 Harley-Davidson FLHLT (16.06.2025 – 11.02.2026; potenziell 1.262)

2025–2026 Harley-Davidson FLFB (03.10.2024 – 11.02.2026; potenziell 1.992) Harley-Davidson stellt klar: Andere Modelle nutzen eine andere Luftfilterkasten-Konstruktion und sind nicht betroffen. Fahrzeuge, die nach dem 11.02.2026 produziert wurden, durchliefen einen neuen Prüfprozess.

Mögliche Anzeichen

Folgende Hinweise können auf das Problem hindeuten:

Rauch aus der Abgasanlage

Erhöhter Ölverbrauch

Abgelöster Entlüftungsschlauch

Hörbares Druckablassen beim Entfernen des Peilstabs Abhilfe: Kontrolle und Reparatur ohne Ersatzteile

Werkstätten sollen den Entlüftungskanal der betroffenen Motorräder prüfen. Bei einer Blockade wird die Airbox-Baseplate repariert. Ersatzteile sind laut Hersteller nicht nötig – in den meisten Fällen genügt eine Inspektion.

Rückrufdaten (USA)

NHTSA Recall No. (USA): 26V270

Harley-Davidson Recall No. (USA): 0193

VIN-Abfrage möglich ab (USA): 30.04.2026

Händlerinfo/TSB geplant (USA): 30.04.2026

Kundenanschreiben (USA): 11.05.2026 bis 20.05.2026 (gestaffelt) Harley-Rückruf in Deutschland? Da Harley-Davidson die Modelle der betroffenen Baureihen in denselben Werken herstellt, liegt der Schluss nahe, dass europäische Modelle ebenfalls mit diesem Problem ausgeliefert worden sind. Von Harley-Davidson und/oder dem Deutschen Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) liegt bislang keine Information über entsprechende Maßnahmen vor. Unsere Anfrage bei Harley-Davidson Deutschland läuft.