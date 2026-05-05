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Harley-Davidson-Rückruf für 9 Modelle: 88.039 Motorräder der Baujahre 2024 bis 2026

Harley-Davidson ruft 9 Modelle zurück
88.039 Motorräder der Baujahre 2024 bis 2026

Harley-Davidson ruft in den USA 88.039 Motorräder der Baujahre 2024 bis 2026 zurück. Eine blockierte Entlüftung im Luftfilterkasten kann Druck aufbauen. Zieht man den Peilstab, könnte Öl austreten und Verletzungen verursachen.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 05.05.2026
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Harley-Davidson Fat Boy 107
Foto: Harley-Davidson

Harley-Davidson ruft in den USA 88.039 Motorräder zurück. Betroffen sind Modelle der Baujahre 2024 bis 2026, die mit einer bestimmten Airbox-Baseplate (Teilenummer 29000373) ausgestattet wurden. Der Hersteller schätzt, dass 0,4 Prozent der Fahrzeuge den Defekt aufweisen.

Problem: Blockierte Entlüftungsöffnung

Der Rückruf erfolgt wegen einer möglichen Blockade des Entlüftungsanschlusses (Breather Port) an der Airbox-Baseplate. Laut Hersteller verursacht ein Fertigungsfehler beim Zulieferer diese Verstopfung, bei der Kunststoffmaterial den Kanal teilweise oder vollständig blockieren kann.

Risiko: Druckaufbau im Kurbelgehäuse – Öl kann austreten

Ist der Entlüftungsweg blockiert, steigt der Druck im Kurbelgehäuse. Entfernt man den Peilstab (Dipstick), ohne den Druck vorher abzulassen, kann (heißes) Öl aus dem Einfüllstutzen spritzen – mit Verletzungsgefahr. Harley-Davidson berichtet von einer Verletzung, die möglicherweise auf diesen Defekt zurückzuführen ist.

Betroffene Modelle und Produktionszeiträume

Der Rückruf umfasst Motorräder, die zwischen den genannten Daten mit der Airbox-Baseplate p/n 29000373 gefertigt wurden:

  • 2025–2026 Harley-Davidson FXBR (03.10.2024 – 11.02.2026; potenziell 2.618 Fahrzeuge)
  • 2026 Harley-Davidson FLTRXL (11.09.2025 – 11.02.2026; potenziell 1.067)
  • 2024–2026 Harley-Davidson FLTRX (02.10.2023 – 11.02.2026; potenziell 47.241)
  • 2026 Harley-Davidson FLTRT (17.06.2025 – 11.02.2026; potenziell 629)
  • 2025 Harley-Davidson FLHXU (16.09.2024 – 18.09.2025; potenziell 3.570)
  • 2026 Harley-Davidson FLHXL (05.11.2025 – 11.02.2026; potenziell 1.048)
  • 2024–2026 Harley-Davidson FLHX (02.10.2023 – 11.02.2026; potenziell 28.612)
  • 2026 Harley-Davidson FLHLT (16.06.2025 – 11.02.2026; potenziell 1.262)
  • 2025–2026 Harley-Davidson FLFB (03.10.2024 – 11.02.2026; potenziell 1.992)

Harley-Davidson stellt klar: Andere Modelle nutzen eine andere Luftfilterkasten-Konstruktion und sind nicht betroffen. Fahrzeuge, die nach dem 11.02.2026 produziert wurden, durchliefen einen neuen Prüfprozess.

Mögliche Anzeichen

Folgende Hinweise können auf das Problem hindeuten:

  • Rauch aus der Abgasanlage
  • Erhöhter Ölverbrauch
  • Abgelöster Entlüftungsschlauch
  • Hörbares Druckablassen beim Entfernen des Peilstabs

Abhilfe: Kontrolle und Reparatur ohne Ersatzteile

Werkstätten sollen den Entlüftungskanal der betroffenen Motorräder prüfen. Bei einer Blockade wird die Airbox-Baseplate repariert. Ersatzteile sind laut Hersteller nicht nötig – in den meisten Fällen genügt eine Inspektion.

Rückrufdaten (USA)

  • NHTSA Recall No. (USA): 26V270
  • Harley-Davidson Recall No. (USA): 0193
  • VIN-Abfrage möglich ab (USA): 30.04.2026
  • Händlerinfo/TSB geplant (USA): 30.04.2026
  • Kundenanschreiben (USA): 11.05.2026 bis 20.05.2026 (gestaffelt)

Harley-Rückruf in Deutschland?

Da Harley-Davidson die Modelle der betroffenen Baureihen in denselben Werken herstellt, liegt der Schluss nahe, dass europäische Modelle ebenfalls mit diesem Problem ausgeliefert worden sind. Von Harley-Davidson und/oder dem Deutschen Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) liegt bislang keine Information über entsprechende Maßnahmen vor. Unsere Anfrage bei Harley-Davidson Deutschland läuft.

Fazit

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