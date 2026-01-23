Biker-Hotel "Zur Schanze" in Holtgast abgebrannt: Feuer zerstört Bikerhotel

Auf Fotos ist die blecherne Motorrad-Silhouette auf der Wetterfahne am Dachfirst noch zu erkennen. Eine Drehleiter reckt sich in den schwarzen Himmel, Blaulicht zuckt durch die Nacht. Rund 180 Feuerwehrleute versuchen, das Schlimmste noch zu verhindern. Aber vergeblich. In der Nacht zum Freitag, 23. Januar, ist das Biker-Hotel "Zur Schanze" in Holtgast, Gemeinde Apen, Ammerland, Niedersachsen, fast vollständig ausgebrannt. Glück im Unglück: Menschen wurden nicht verletzt.

Knapp 90 Jahre altes Gebäude Im Sommer ist das Hotel mit seinem Biergarten ein traditioneller und beliebter Treffpunkt für Motorradfahrer aus der Region. Bis zu 800 Gäste seien an guten Tagen nicht selten, berichtete der Inhaber einer lokalen Zeitung. Bei eisigen Temperaturen im Januar war die Lokalität davon freilich weit entfernt. Die 20 Zimmer standen leer, obwohl der Betrieb laut Facebook nach der Winterpause Mitte Januar schon wieder gestartet war.

Die Feuerwehr wurde gegen 21 Uhr am Abend gerufen. Bei ihrem Eintreffen stand der Dachstuhl des knapp 90 Jahre alten Gebäudes schon in Flammen. Mit Drehleitern versuchten die Einsatzkräfte, die auch aus den umliegenden Gemeinden angerückt waren, das Übergreifen auf weitere Gebäudeteile zu verhindern.

Hotel Zur Schanze Hotel "Zur Schanze" in Holtgast, Gemeinde Apen, Ammerland, Niedersachsen.

Die eisigen Temperaturen gestalteten den Einsatz schwierig, da das Löschwasser sofort gefror und den Boden und auch die Leitern in Eisbahnen verwandelte. Laut Feuerwehr war der Einsatz gegen vier Uhr morgens beendet. Zur Brandursache lagen noch keine Erkenntnisse vor.

Ob und wann das Biker-Hotel "Zur Schanze" wieder den Betrieb aufnehmen kann, ist ungewiss.