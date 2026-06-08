Jawa 1000, BMW R 12 S, Triumph Speed Twin & Co.: Starke Retro-Café-Racer mit großen Twins

Jawa 1000 Sport Cruiser: Limited Edition aus Tschechien Jawa aus Tschechien setzt 2026 mit der neuen 1000 Sport Cruiser samt Reihenzweizylinder-Motor ein starkes Statement. Mit 999 Kubik kommt der äußerlich voll auf Retro getrimmte Twin angeblich auf 113 PS bei 9.200/min. Kühlrippen und rundliches Motorgehäuse erinnern an längst vergangene (Zweitakt-)Zeiten, doch vor dem Viertakter hängt ein Wasserkühler, sogar zusätzlich ein Ölkühler. Höchstgeschwindigkeit: 215 km/h (Werksangabe).

Am Fahrwerk der Jawa 1000 Sport Cruiser sind Komponenten von Öhlins, Brembo und OZ Racing zu bestaunen. Mit 238 Kilogramm (ohne Sprit) gehört der Café Racer von Jawa nicht zu den Leichtgewichten, doch die niedrige Sitzhöhe von nur 78,5 Zentimeter macht den "Sport Cruiser" auch für kleinere Fahrer zugänglich. Apropos zugänglich: Circa 62.000 Euro kostet die erste Limited Edition, und alle 15 Exemplare seien bereits vergriffen. Zu einer möglicherweise folgenden, preisgünstigeren Standard-Variante liegen bislang keine Informationen vor. In ähnlicher Form gibt es bereits die Jawa 730 Twin, mit 75 PS für circa 8.300 Euro.

BMW R 12 S: Sportboxer als Café Racer Mit der BMW R 12 S gibt es seit 2025 das von vielen Fans lange herbeigesehnte Retro-Sportboxer-Modell als Hommage an die legendäre R 90 S aus den 1970er-Jahren. Wie damals in Orange, mit rundlicher Scheinwerferverkleidung und zudem mit Sitzbank-Höcker im Café-Racer-Stil. Vorteilhaft modern sind die LED-Leuchten, sogar mit Kurvenlicht-Funktion, sowie die schlauchlosen Drahtspeichenräder.

Mit Aluminium-Tank (16 Liter) und einigen weiteren Details sowie Teilen aus dem Original-Zubehör steigt der Preis der BMW R 12 S auf stolze 22.000 Euro. Basis ist die R 12 nineT (ab 17.410 Euro), von der die R 12 S das Fahrwerk unverändert übernimmt. Und vor allem den luft-ölgekühlten Boxer-Motor mit 1.170 Kubik und 109 PS – viel stärker als der alte Zweiventiler vor 50 Jahren. Stattliches Gesamtgewicht des bayerischen Café Racers: 220 Kilogramm (mit gefülltem Tank).

Triumph Speed Twin 1200: Cafe Racer Edition 2026 "Die feine englische Art": Limitiert auf 800 Exemplare ist 2026 die Triumph Speed Twin 1200 Cafe Racer Edition verfügbar, davon 60 in Deutschland für je 17.995 Euro. Besondere Merkmale des Sondermodells sind die zweifarbige Lackierung in "Competition Green" und "Aluminium Silver", die braune "Bullet"-Sitzbank mit Heck-Abdeckung und die Lenkstummel mit entsprechend sportlicher Sitzposition.

Basis für die besonders schicke Cafe Racer Edition 2026 ist die aktuelle Speed Twin 1200 RS mit 105 PS starkem, wassergekühltem Twin (1.200 Kubik), Öhlins-Federbeinen hinten und Brembo-Stylema-Bremszangen vorn. Gesamtgewicht: 216 Kilogramm mit gefülltem Benzintank (14,5 Liter).

Harley-Davidson RMCR Concept: V2 mit über 150 PS Auf den ersten Blick sieht die Harley-Davidson RMCR Concept wie ein – ziemlich gut gemachtes – Custombike aus. Doch hierbei handelt es sich um ein Werks-Projekt aus der Design-Abteilung im Stammwerk Milwaukee. Nach dem überwältigend positiven Feedback der im März 2026 via Social Media vorgestellten RMCR könnte daraus ein Serienmodell werden.

Eine richtig sportliche und schnelle Harley-Davidson könnte die RMCR werden, mit den über 150 PS des Revolution Max 1250 genannten V2-Motors (1.252 Kubik). Und sogar eine leichte Harley-Davidson, je nachdem, wie viel Carbon und Titan bei einer etwaigen Serienentwicklung übrigbleibt. Um 220 Kilogramm erscheinen möglich – unter 20.000 Euro wohl kaum.