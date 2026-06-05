BMW-Chefentwickler wechselt zu KTM: Christof Lischka wird "CTPO" in Mattighofen

Seit der indische Bajaj-Konzern KTM mehrheitlich übernommen hat, mit enormem Kapitaleinsatz, ist viel Bewegung im österreichischen Mattighofen. Neuerdings wieder aufwärts. Und bemerkenswerte Personalien begleiten diese Entwicklung. Denn einige neue Köpfe kommen aus München – von BMW.

Von BMW zu KTM: Christof Lischka Aktuelle Top-Personalie am Nordrand der Alpen ist Christof Lischka (siehe Bild oben). Seit August 2019 leitete er die Entwicklung bei BMW Motorrad, über 6 Jahre lang. Sein überraschendes Ausscheiden im Frühjahr 2026 führte zu Spekulationen, und die waren naheliegend: Christof Lischka wechselt von München nach Mattighofen, zu KTM.

Vom BMW-Chefentwickler zum KTM-Chefentwickler Nach wenigen Monaten Unterbrechung soll Christof Lischka ab Oktober 2026 die unter Bajaj-Regie neu geschaffene Position Chief Technology and Product Officer (CTPO) übernehmen. Damit verantwortet Lischka zukünftig Forschung und Fahrzeugentwicklung (F&E) für die Marken KTM, Husqvarna und GasGas. Zudem explizit angekündigt: strategische Weiterentwicklung und Sicherstellung der Qualitätsstandards.

Neuer "CTPO" bei KTM mit starker Offroad-Affinität Christof Lischka hatte bereits als Leiter der BMW-Motorrad-Entwicklung keinen Hehl aus seinen Freizeitaktivitäten gemacht, oft offroad, Rallye und Motocross – mit leichten Sportgeräten von KTM. Erneute Vorstöße in diese Richtung sind von BMW – nach der wenig erfolgreichen G 450 X – nicht zu erwarten, doch dafür kennt der langjährige Chefentwickler selbstverständlich alle anderen für die nächsten Jahre geplanten Modellneuheiten aus München.

KTM macht BMW Konkurrenz – mehr denn je Und die BMW-Schnittmenge mit den inzwischen auch von KTM beackerten Modellsegmenten dürfte groß sein. Als neuer "CTPO" wird Christof Lischka zum KTM-Vorstand gehören, unter dem Vorstandsvorsitzenden (CEO) Gottfried Neumeister sowie der indischen Bajaj Mobility AG als Muttergesellschaft.

Von BMW zu KTM: Stephan Reiff Bereits seit April 2026 ist Stephan Reiff neuer Chief Commercial Officer (CCO) bei KTM. Somit ist er in Mattighofen ebenfalls im Vorstand und für Marketing und Vertrieb verantwortlich. Von Juli 2022 bis Ende 2025 verantwortete Stephan Reiff "Kunde, Marke, Vertrieb", also das internationale Marketing bei BMW Motorrad in München.

BMW Stephan Reiff, Chief Commercial Officer (CCO) bei KTM seit April 2026. Bis Ende 2025 war er Leiter Marketing und Vertrieb bei BMW Motorrad.

Von BMW zu KTM: Klaus Allisat Mit Wirkung zum 4. Mai 2026 übernahm Klaus Allisat die Position des Vice President Sales Europe bei KTM. Er kam ebenfalls von BMW Motorrad, und, in diesem Kontext besonders bemerkenswert: Ab September 2010 hatte Klaus Allisat Husqvarna Motorcycles geleitet – damals allerdings unter BMW-Regie, bevor die Marke ins KTM-Portfolio überging.

Von BMW zu KTM: Johann von Balluseck Ein weiterer ehemaliger BMW-Manager ist seit Mai 2026 Vice President Sales Rest of World, also für den Vertrieb außerhalb Europas verantwortlich: Johann von Balluseck. Für BMW Motorrad hatte er unter anderem den Vertrieb in Nordamerika koordiniert.