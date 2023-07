BMW ist der erste Fahrzeughersteller, der sich an das Thema Head-up-Display am Motorrad traut. Allerdings kein fahrzeugbasiertes System, sondern ein Fahrer-basiertes. Per Brille mit Projektor zeigt die Connected Ride Smartglasses Navigation, Tempo und Tempolimit an. Die Verbindung erfolgt per App Connected Ride und Bluetooth. Ein aktuelles Motorrad von BMW mit TFT-Display ist für den Einsatz notwendig. Die Smartglasses ist ab August für 690 Euro zu haben. Per Adapter kann die Brille an die Sehstärke angepasst werden.