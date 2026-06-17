Der 8-Zylinder-Kaiser aus China: Souo S 2000 GL im Test - besser als die Gold Wing?

Souo S 2000 GL – der neue Kaiser von China

Ein einzigartiger Motor wummert unter mir: ein Achtzylinder-Boxer mit vollen zwei Litern Hubraum. Ich parke die Souo S 2000 GL direkt neben einer Gold Wing. Hondas Touring-Flaggschiff wirkt plötzlich merkwürdig zierlich. Die Souo S 2000 GL verschiebt Maßstäbe. Sie ist gigantisch, deutlich ausladender als das Original. Uwe Moser, der deutsche Entwicklungschef und sein chinesisches Team hatten von Anfang an die Gold Wing im Visier. Und haben dann ihre Version im Maßstab 1,2:1 gebaut. "Alle 8-ung", das sind gewaltige Ausmaße. Dabei ist dieses Motorrad keine Kopie. Es ist ein Statement und auch eine Kampfansage: Da drängt eine neue Motorrad-Marke mit Power auf den Markt. Souo klopft nicht dezent an, sondern ...