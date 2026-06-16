316 km/h – China-Rekord fürs China-Superbike: Neue CFMoto V4 SR-RR kommt mit über 210 PS

Da braut sich etwas zusammen in China, womöglich wird daraus "der perfekte Sturm" auf die etablierte Superbike-Riege. Bereits zur EICMA 2024 hatte CFMoto einen selbst entwickelten V4-Motor gezeigt, zur EICMA 2025 einen Superbike-Prototyp. Zur EICMA 2026 dürfte das Serienmodell der CFMoto V4 SR-RR folgen und dann 2027 in den Handel kommen.

Neuer Geschwindigkeitsrekord in China: rund 316 km/h Als Update zwischendurch hat der große chinesische Hersteller – und langjährige KTM-Partner – am 15. Juni 2026 eine ideale Neuigkeit zur kommenden CFMoto V4 SR-RR verkündet: rund 316 km/h als neuen Geschwindigkeitsrekord für Motorräder made in China.

China Motorcycle Topspeed Record Challenge 2026 Genau waren es 315,82 km/h, gemessen am 15. Juni 2026 im Rahmen der China Motorcycle Topspeed Record Challenge auf dem CCCC Automotive Testgelände in Shangrao – und vor Ort notariell beglaubigt als gültiger Bestwert.

Neue CFMoto V4 SR-RR mit über 210 PS starkem V4-Motor Bisher ist die neue CFMoto V4 SR-RR noch mit dem Status Prototyp unterwegs, auf Rennstrecken, bei Messen und Händler-Veranstaltungen. Vollständige technische Daten liegen noch nicht vor, aber bereits die wesentlichen Eckdaten zum Motor: V4 mit 997 Kubik und über 210 PS. Konkret im Gespräch gewesen sind zwischenzeitlich 212 PS (156 kW) bei 14.500/min – mit Straßenzulassung und Euro-5+-konform.

Angepeiltes Gesamtgewicht unter 200 Kilogramm Damit und mit den nun gemessenen rund 316 km/h scheint die neue CFMoto V4 SR-RR auf Augenhöhe – mindestens – mit den etablierten Superbikes von japanischen und europäischen Herstellern. Dass CFMoto sich bei Fahrwerkskomponenten, Hardware und Software ebenfalls an bekannten Größen und Marken orientiert, ist anzunehmen und teilweise offensichtlich. Von Brembo bis Akrapovic, mit angepeiltem Gesamtgewicht unter 200 Kilogramm (vollgetankt).

Kommt die CFMoto V4 SR-RR mit variablen Winglets? 2027? Obendrein imponiert der Prototyp der neuen CFMoto V4 SR-RR mit ausgefeilter Aerodyamik, sogar mit variablen, elektronisch gesteuerten Elementen an den Spoiler-Winglets. Ob das für 2027 erwartete Serienmodell derlei aufwendige Details übernimmt, bleibt abzuwarten, ebenso die kompletten technischen Daten – und der Preis.