Zahnriemen mit Spannrolle: So könnten BMW Motorräder in Zukunft besonders leise laufen.

Riemen als Hinterradantrieb

Konkret geht es dabei um den Endantrieb, also den Hinterradantrieb per Zahnriemen statt per Kette. Prinzipiell ist das nicht neu, doch BMW hat neuartige Details als Patent angemeldet: Spannrollen, die die Spannung des Riemens konstant halten. Denn wenn Schwingenlager und Getriebeausgangswelle (Abtriebswelle) nicht koaxial sind – und das ist nur sehr selten der Fall –, dann schwankt die Riemenspannung beim Ein- und Ausfedern der Schwinge. Wie groß diese Spannungsschwankungen, also die Schwingungsamplituden sind, hängt einerseits vom Abstand zwischen Schwingenlager und Getriebeausgangswelle ab, andererseits vom vorhandenen Federweg.