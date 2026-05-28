Brenner gesperrt: Demo legt den Verkehr am 30.05 lahm

Das Thema Brenner ist immer heiß. Kaum einfacher gelingt die Fahrt von Deutschland nach Tirol und Südtirol. Doch die Brenner-Autobahn A13 ist seit Jahren und wird für die nächsten Jahre immer ein Nadelöhr bleiben. Biker wählen gern die alte Brennerstraße B182 (AT) oder die SS12 (IT), wahlweise die "Römerstraße" L38.

Alpen-Demo auf der Brenner-Autobahn Am 30. Mai 2026 geht weder das eine noch das andere: Der Brenner ist über alle Strecken für den Durchgangsverkehr gesperrt. Eine Demo auf der A13 startet um 11 Uhr, endet um 19 Uhr und soll auf das hohe Verkehrsaufkommen auf besagten Nebenstraßen hinweisen. Initiator der Demo ist ein Anwohner aus Gries am Brenner (AT).

Nebenstrecken ebenfalls gesperrt – Mega-Stau droht Doch die Demo mit Sperren der A13 zum Zweck der Demonstration wirkt auch auf die Landstraßen. Zur Zeit der Demo sind die L38 und B182 für den Durchgangsverkehr gesperrt. Nur wer ein gebuchtes Ziel im Streckenverlauf vorweisen kann, darf passieren.

Erschwerte Reise nach Tirol und Südtirol Die einfache Fahrt am 30. Mai durch Tirol ist somit nicht möglich. Die Behörden gehen von weiter erhöhtem Verkehrsaufkommen zwischen dem 29. und 31. Mai aus. MOTORRAD empfiehlt: Tirol als Durchfahrt am kommenden Wochenende meiden.