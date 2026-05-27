Manche bekommen einen neuen Motor: Rückruf der Honda CBR 600 RR

Im Januar 2026 war die Welt plötzlich eine andere. Honda führte in den USA und folgend in Europa gleich 2 Rückrufe an, die hohen Ölverbrauch als Grund hatten. Allerdings in 2 völlig unterschiedlichen Motoren und wie seit Mai 2026 bekannt: aus gänzlich unterschiedlichen Gründen.

Zylinder der Honda CBR 600 RR nicht richtig gehont Der Verdacht war gleich: Klar, Honda hat die Vorspannung der Kolbenringe zu weit gesenkt. Dadurch verbleibt viel Öl an der Zylinderwand im Brennraum, was den hohen Ölverbrauch erklärt.

Im Falle der CBR 600 RR ist das nicht korrekt, wobei die Zylinderwand wesentlicher Grund für den Rückruf ist. Laut Honda kommt der hohe Ölverbrauch mit möglichen Folgeschäden hier von einer mangelhaften Oberflächenrauheit der Zylinder.

Sprich: Das Honen der Zylinder verlief für das Baujahr 2024 nicht nach Plan. Also muss Honda die Zylinder messen. 3 Dinge können schiefgelaufen sein:

Honda hat zu flach gehont: Die Zylinderwand ist zu glatt, die Kolbenringe schleifen sich nicht korrekt ein. Es kann zu "Blowby" kommen und zu Schäden wie dem Kolbenfresser durch Mangelschmierung. Das dürfte beim CBR-Motor nicht der Grund sein. Honda hat zu tief gehont: Die Rauheit der Oberfläche ist zu groß, die Honspuren sind zu tief und halten mehr Öl im Brennraum, als die Kolbenringe abstreifen können. So verbrennt der Motor bei jeder Verbrennung Öl. Die wahrscheinliche Ursache. Honda hat den falschen Winkel genommen: Ebenfalls möglich ist der falsche Winkel beim Honen. Ist der Winkel zu stumpf (> 45 Grad), zieht der Kolben beim Hub zu OT Öl mit sich, das dann verbrennt. Wahrscheinlich nicht der Grund für den Ölverbrauch.

Motor-Tausch möglich Zylinder messen. Wenig Worte, viel Arbeit. Doch im Falle der Honda CBR 600 RR keine Arbeit für die Werkstätten, sondern für diesen Zweck eingerichtete Expertenzentren in Europa. Nach dem Transport der betroffenen Motorräder zu diesen Zentren zerlegen die Mechaniker die Motoren, bis die Zylinder messbar sind. Aus Deutschland: 1.933 Motorräder.

Liegt die Rauheit außerhalb der Toleranz, kommt ein neuer Motor rein, wobei das wohl bei allen Motoren der Fall sein dürfte, deren Ölverbrauch auf bedenklich hohem Niveau liegt (Anmerkung der Redaktion).

Zylinder im Gehäuse Der Unterschied zwischen dem verwandten Rückruf der CB 1000 Hornet und dem der CBR 600 RR ist: Die Motoren sind überhaupt nicht vergleichbar. Bei der Hornet 1000 können die Zylinderbank entfernt und so die Kolben getauscht werden.

Beim Antrieb der CBR 600 RR ist die Zylinderbank im Grunde der obere Teil des Gehäuses, die Zylinder sind nicht einfach austauschbar. Und da es noch aufwendiger wäre, die obere Hälfte des Gehäuses zu tauschen, tauscht Honda gegebenenfalls den kompletten Motor.

Ob allerdings der zum Messen bereits entfernte Zylinderkopf erhalten bleibt, ist nicht bekannt. Ebenso ist derzeit nicht bekannt, wie lange die Prozedur in Anspruch nimmt. Ein bekannter Fall aus Japan dauerte einen Monat.