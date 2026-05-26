Honda-Rückruf: Neue Kolben für die Honda CB 1000 Hornet

Spätestens seit Januar 2026 ist die Hornet 1000 in aller Munde. Leider nicht durch ihre gute Preis-Leistung, sondern durch den Rückruf, ausgelöst durch hohen Ölverbrauch, der bis zum Motorschaden führen kann. Lange war nicht bekannt, wie Honda das Problem final lösen möchte. Kurzfristig war und ist Mittel zum Zweck das kostenlose Prüfen des Ölstands im Motor mit Auffüllen von fehlendem Öl.

Honda CB 1000 Hornet bekommt neue Kolben Finale Lösung für die 2.577 in Deutschland betroffenen Honda CB 1000 (SP) Hornet ist der Tausch aller 4 Kolben mitsamt Kolbenringen. Zwar waren diese Bauteile bereits im Januar als "fehlerhaft" bekannt, nur das Verfahren zum Korrigieren nicht.

Den Austausch der Kolben nehmen allerdings nicht die Vertragshändler vor, sondern die betroffenen Motorräder sollen in extra eingerichtete Servicezentren in Europa gebracht werden. Für diese Zeit soll – wenn möglich – ein Leihmotorrad zur Verfügung stehen. Wann das stattfindet, ist nicht genau datiert.

"Alte" Motor-Bauweise macht den Rückruf etwas einfacher Zunächst hielt sich hartnäckig das Gerücht, Honda würde ohnehin alle Motoren tauschen. Doch eine Eigenheit des Motors als Weiterentwicklung des SC59-Fireblade-Antriebs ist die verschraubte Zylinderbank. Sprich: Nach Abnahme des Zylinderkopfs kann die Bank "einfach" runter, und die Kolben können im Grunde recht einfach getauscht werden – theoretisch.

Eine modernere Konstruktion mit den Laufbuchsen im Gehäuse – siehe CBR 600 RR – erlaubt diesen einfachen Zugang nicht mehr.

Neue Motoren nur im Schadensfall Im Einzelfällen verbaut Honda neue Motoren. Wurden im Zuge der Ölproben beim Händler Fremdkörper oder Partikel im Öl entdeckt, die auf einen Schaden durch den hohen Ölverbrauch schließen lassen, tauscht Honda den Motor komplett.