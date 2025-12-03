GS-Geheimtipp: BMW R 1150 GS gebraucht zu empfehlen

Wem die R 1200 GS und die R 1250 GS gebraucht zu teuer sind, zu kompliziert und vielleicht auch zu anfällig, für den haben wir einen Tipp: Die R 1150 GS. Sie ist wohl mit das Problemloseste, was es mit dem Namen GS bei BMW in den vergangenen 30 Jahren gab. Man muss nur auf die Bau- und Modelljahre achten und ein paar Punkte sklavisch befolgen, sonst droht Ungemach.

Modelljahre und Baujahre bei BMW Bei BMW-Motorrädern verwirren Baujahr und Modelljahr bisweilen, denn BMW nutzt die Sommerferien zum Wechsel des Modelljahres. Die BMW R 1150 GS kam neu ab Herbst 1999 auf den Markt, war dann allerdings schon das Modelljahr 2000.

Bis Herbst 2003 baute BMW gut 58.000 Exemplare, bis die R 1200 GS nachfolgte. Und durch die Vielzahl an produzierten R 1150 GS ist das Gebrauchtangebot groß und vielfältig.

BMW R 1150 GS bis Modelljahr 2002 In der Bauzeit der BMW R 1150 GS gab es eine grundlegende Änderung mit dem Wechsel von Einzelzündung auf Doppelzündung. Bis Sommer 2003 wurde das Modelljahr 2002 gebaut und nur mit Einzelzündung.

Indikator für einen frühen Boxer: die lange Abdeckung des Zündkerzenschachtes auf dem Ventildeckel. Diese Boxer messen 1.130 Kubik im Hubraum und leisten 85 PS bei 6.750/min sowie 98 Nm bei 5.250/min. Allerdings sind diese Modelle bekannt für teils ausgeprägtes Konstantfahrruckeln. Es gibt viele Lösungsansätze, mit anderen Krümmern, geänderter Zündung, Powercommander oder penibler Synchronisation. Doch die universelle Lösung gibt es nicht.

BMW R 1150 GS ab Modelljahr 2003 Mit dem Modelljahr 2003 kamen dann die Motoren mit Doppelzündung in die R 1150 GS. Zu erkennen an der kurzen Abdeckung. Hubraum und Leistung änderte BMW nicht. Doch neben der zweiten Zündkerze je Brennraum baute BMW ein neues ABS ein. Das ABS-III mit Bremskraftverstärker (BKV). Modelle mit diesem ABS sind mit äußerster Vorsicht zu betrachten, denn der BKV fällt oft aus und eine Reparatur ist mit enormen Kosten verbunden. Und selbst danach bleibt das System anfällig.

Zu erkennen sind BKV-Modelle am Surren unter dem Tank, wenn der Bremshebel gezogen wird. Wer sich trotzdem ein BKV-Modell zulegen möchte, sollte auf penibles und regelmäßiges Wechseln der Bremsflüssigkeit vom Profi achten. Das ändert zwar nichts an den elektronischen Problemen, doch dämpft es den Verschleiß im System selbst.

BMW R 1150 Adventure ab Modelljahr 2002 Die Adventure-Modellvariante der BMW R 1150 GS gab es bereits ab dem Modelljahr 2002 auf Basis des früheren Boxers und ohne BKV-ABS. Es ist also möglich, eine GSA mit dem damals noch optionalen 30-Liter-Tank, den Alu-Koffern und den längeren Federwegen zu finden, ohne argwöhnisch sein zu müssen.

Problemstellen an der BMW R 1150 GS 1999 bis 2003 Paralever-Lager Unabhängig vom Baujahr der BMW R 1150 GS ist auf die Paralever-Lager zu achten. Entsteht hier Spiel, leiden Geradeauslauf und Kurvenstabilität. Abhilfe schaffen neue Lager, idealerweise vom Lager-Papst Emil Schwarz.

Obacht bei Umbauten auf die verstellbare Strebe: Die Längeneinstellung erfolgt über Gewinde, die natürlich sauber und intakt sein sollten. Getriebe und Endantrieb selbst gelten bei der 1150er-GS als sehr robust gebaut. Ein Grund mag die verglichen mit späteren Modellen deutlich niedrigere Motorleistung sein, mit einhergehender Gewichtsersparnis auf Kosten der Materialstärken.

Kaputte Kupplung Ein Punkt an der BMW R 1150 GS geht manchmal ins Geld, und fällt erst auf, wenn es zu spät ist: Der Wellendichtring zwischen Motor und Kupplung wird undicht und erlaubt dem Motoröl, in Richtung Trockenkupplung zu wandern. Dann droht ein Kupplungsschaden, meist erst bei starker Belastung. Beim Kauf also unbedingt bei der Probefahrt überprüfen, ob die Kupplung sauber trennt und nicht rutscht.

2 Tests sind hier empfohlen:

Im Stand versuchen, bei geschlossener Bremse anzufahren. Würgt das den Boxer nicht direkt ab: Kupplung verdächtig. Während der Probefahrt in einem hohen Gang unter hoher Last aus niedrigen Drehzahlen stark beschleunigen und auf Drehzahlsprünge nach oben achten. Der Tausch einer verölten oder verschlissenen Kupplung ist nicht trivial, sondern verlangt das Zerlegen des Antriebs und das Trennen von Motor und Getriebe. Wobei dann der Tausch der Wellendichtringe naheliegt.

Anlasserschäden durch schwache Batterie möglich Im Gegensatz zur Kupplung ist der Anlasser der BMW R 1150 GS einfach austauschbar und teilweise nötig. Neben dem üblichen Verschleiß setzt dem Anlasser eine schwache Batterie zu. Doch durch den Aufbau des Starters ist das Überholen machbar.

Das Thema der Batterie hingegen ist ein anderes. Sie sitzt unter dem Tank und ist leider nur schwer zu erreichen. Beim Besichtigen ist daher der Check der Ladebuchse am Anlasser wichtig oder die Information, ob der Halter mittels Ladegerät den Akku pflegte.

Welche R 1150 GS gebraucht am besten kaufen? Wer eine BMW R 1150 GS gebraucht kaufen möchte, dem sei klar zu den Modellen ohne BKV geraten. Entsprechend die Modelljahre 2000 bis 2002 oder Baujahre 1999 bis Sommer 2002. Zwar muss man mit stärkerem Konstantfahrruckeln leben, als mit dem späteren Boxer, doch der Ausfall des BKV geht ordentlich ins Geld und ist selbst danach kein System für die Ewigkeit.

Interessant an den ersten Modelljahren ist weiterhin: Selbst das einfache ABS war nur optional, sprich, es gibt welche vollkommen ohne ABS, was dieses Langzeitrisiko komplett ausschließt.

Zu haben sind frühe 1150er mit hohen, aber akzeptablen Laufleistungen sowie meist mit Vollausstattung ab Stand Ende 2025 um die 3.500 Euro. Für eine gepflegte R 1150 GS der ersten Generation mit etwa 50–60.000 km darf man mit rund 4.500–5.500 € rechnen. Mit weniger Laufleistung leicht darüber.

BKV-Modelle ab 2003 und selbst frühe Adventure-Versionen sind grundsätzlich etwas teurer. Mondpreise für normale 1150er mit deutlich unter 20.000 Kilometern gehen bis 6.500–7.500 €. Sondermodelle in Sonderfarben, mit wenigen Kilometern sind das, in gutem Zustand, vielleicht sogar wert.