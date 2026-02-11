Naked Bikes für 7.000 Euro: SV 650, MT-07, SRK 600 Pro im Test

Lange Zeit versuchten chinesische Motorrad-Hersteller eher erfolglos, auf dem europäischen und speziell dem deutschen Markt Fuß zu fassen.

Zu uninteressant, weil zu wenig hubvolumig die Modelle an sich, zu offensichtlich die Vorbilder des oft wild zusammengewürfelten Designmixes und zu wenig überzeugend oft die Performance der Modelle im Vergleich zu den etablierten, üblicherweise ebenfalls fernöstlichen Wettbewerbern.

Dazu kamen ungeklärte Fragen wie Dauerhaltbarkeit, Ersatzteilversorgung, Händlernetz etc. All diese Punkte ändern sich derzeit rasant.