Motorräder
Naked Bike

Naked Bikes für 7.000 Euro: SV 650, MT-07, SRK 600 Pro im Test

QJMotor SRK 600 vs. Suzuki SV 650 vs. Yamaha MT-07
Die 7.000-Euro-Frage mit 3 Joker

Modern und frisch oder neu und ausgereift oder erfolgreich und gebraucht. 3 Generationen und alle um 7.000 Euro herum. MOTORRAD testet Philosophien.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 11.02.2026
Drei Motorräder im direkten Vergleich: QJMOTOR SRK 600 PRO, Suzuki SV 650 und Yamaha MT 07 (alt) fahren nebeneinander auf einer Landstraße. Die Fahrer tragen Motorradschutzkleidung und Helme. Die Szene zeigt eine dynamische Fahrsituation im Freien.
Foto: Jörg Künstle

Lange Zeit versuchten chinesische Motorrad-Hersteller eher erfolglos, auf dem europäischen und speziell dem deutschen Markt Fuß zu fassen.

Zu uninteressant, weil zu wenig hubvolumig die Modelle an sich, zu offensichtlich die Vorbilder des oft wild zusammengewürfelten Designmixes und zu wenig überzeugend oft die Performance der Modelle im Vergleich zu den etablierten, üblicherweise ebenfalls fernöstlichen Wettbewerbern.

Dazu kamen ungeklärte Fragen wie Dauerhaltbarkeit, Ersatzteilversorgung, Händlernetz etc. All diese Punkte ändern sich derzeit rasant.

Treffen der Generationen

Stellvertretend für die neue Bike-Generation haben wir die neue SRK 600 Pro von QJMotors zum Test eingeladen. QJMotors wurde 1985 gegründet, produziert u. a. Motorräder, Scooter ...

