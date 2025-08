Die Top 10 unter 5 Millionen Motorräder: Die beliebtesten Bestandsmodelle in Deutschland

33 Jahre dauerte es statistisch, bis in Deutschland der Bestand von 5.059.248 Motorräder in Deutschland aufgebaut war. Also, wenn die jährlichen Neuzulassungen wie in den vergangenen Jahren um die 150.000 Einheiten betragen.

Und ja, das bedeutet: In deutschen Garagen stehen viele ältere Modelle. Laut KBA betrug das Durchschnittsalter der Krafträder am 1. Januar 2025 exakt 19,4 Jahre. Also vorwiegend Baujahre meist fern von Einspritzung und ABS.

Doch welche Modelle stehen und fahren am häufigsten über die Straßen – oder alle 2 Jahre nur zur neuen HU? MOTORRAD hat die Daten des KBA fein gefiltert und die am häufigsten zugelassenen Modelle der größten Hersteller in Deutschland gesucht. Und da sind ein paar Überraschungen dabei.

Top-Bestandsmotorräder der erfolgreichsten Hersteller Erfolgreichstes Husqvarna-Modell: 701 Supermoto und Enduro Ende 2024 war Husqvarna noch einer der größten Hersteller in Deutschland. Und die erfolgreichsten Modelle seit der Übernahme durch KTM sind die 701er-Enduro sowie die 701er-Supermoto. 6.176 Stück waren Anfang 2025 angemeldet. Leider ohne Aufschlüsselung, wie viele Supermoto darunter waren.

Übrigens: die berühmte und berüchtigte Nuda 900 (AAX) ist beim KBA noch mit 1.227 Exemplaren gelistet.

Stand 1. Januar 2025 waren 25.651 Husqvarnas in Deutschland angemeldet.

Erfolgreichstes Triumph-Modell: Street Triple 675 Street Triple 675 von Triumph von 2007 bis 2012. Derzeit sind noch 4.462 Motorräder der Modelle Street Triple und der Street Triple R ab 2008 angemeldet.

Doch die Trident 660/Tiger Sport 660 (AEF) ist der Ur-Streety auf den Fersen: mit insgesamt 4.102 Fahrzeugen, verwässert allerdings durch 2 Modelle, die sich eine Schlüsselnummer teilen. Platz 3 geht mit 3.192 Stück an die alten Tiger 800-Modelle (2010-2019).

Stand 1. Januar 2025 waren 106.538 Triumphs in Deutschland angemeldet.

Erfolgreichstes Ducati-Modell: Scrambler 800 Von wegen Monster, Panigale und Multistrada: Die erfolgreichste Ducati ist weiterhin die variantenreiche Ducati Scrambler 800: 5.013 Stück haben aktuell eine Zulassung in Deutschland. Und selbst dazu kämen eigentlich noch die Modellvarianten Café Racer mit über 2.000 Fahrzeugen sowie knapp 1.500 Desert Sled hinzu.

Auf den weiteren Plätzen bei Ducati folgen die alte Monster 696 mit 2.675 Stück und die aktuelle Monster mit 2.237 Stück.

Stand 1. Januar 2025 waren 113.539 Ducatis in Deutschland angemeldet.

Erfolgreichstes KTM-Modell: 125 Duke Diese Zahl dürfte niemanden überraschen, steht die KTM 125 Duke doch wirklich gefühlt an jeder Ecke. In Summe waren es zum Jahreswechsel auf 2025 insgesamt 25.751 Exemplare der KTM 125 Duke. Wobei den größten Anteil daran die ab 2017 gebaute Version hat, mit über 15.000 Stück.

Platz 2 geht mit 7.119 Stück an die 690 SMC R. Interessant: Das erste große 1290er-Modell im Bestand ist mit 5.523 Stück die 1290 Super Duke GT.

Stand 1. Januar 2025 waren 211.330 KTMs in Deutschland angemeldet.

Erfolgreichstes Harley-Modell: XL 1200 Sportster Das Gefühl, an jeder Ecke eine Sportster zu sehen, trügt nicht. 11.471 Sportster des Typschlüssels AAN sind derzeit angemeldet und verteilen sich auf die verschiedenen 1200er-Modelle, die zwischen 2010 und 2021 in Deutschland angeboten wurden. Der erste Big Twin in der Statistik versammelt unter dem Typschlüssel ADX die aktuellen Modelle Fat Bob und Fat Boy 114. Von diesen Modellen sind derzeit 8.922 Stück angemeldet.

Interessant: In der Statistik stehen 105.186 Harleys, die keinem Typ zugeordnet sind, also jede 3. Harley in Deutschland.

Stand 1. Januar 2025 waren 302.951 Harleys in Deutschland angemeldet.

Erfolgreichstes Kawasaki-Modell: VN 800 Kein Z-Modell führt die Bestandsliste von Kawasaki an, sondern ein alter Japan-Cruiser aus dem vorigen Jahrtausend: 9.286 Kawasaki VN 800 sind es, gebaut zwischen 1995 und 2006, also dürften die Zahlen hier langsam schrumpfen. Interessant: Die erste aktuelle Kawa steht mit 7.553 Stück auf Platz 3 und heißt Z 900.

Stand 1. Januar 2025 waren 381.836 Kawasakis in Deutschland angemeldet.

Erfolgreichstes Suzuki-Modell: GSF 1200 Bandit Einen Eckpfeiler der einstigen Marktmacht japanischer Hersteller in Deutschland setzt Suzuki mit der Ur-Bandit von 1996 ein. Ihre Versionen GFS 1200 und GSF 1200 S mit dem Typschlüssel 267 sind zusammen 12.639-mal zugelassen. Ihre Nachfolgerinnen, die wassergekühlten 1250er-GS-Modelle, mit dem Typschlüssel ABR stehen mit 12.541 Stück knapp dahinter.

Interessant: das erste aktuelle Modell in der Suzuki-Liste ist mit 4.585 Stück die aktuelle V-Strom 650 mit dem Typschlüssel AEJ.

Stand 1. Januar 2025 waren 450.109 Suzukis in Deutschland angemeldet. Interessant: 150.000 Stück davon ohne genaue Typenbezeichnung.

Erfolgreichstes Yamaha-Modell: FZS 600 Fazer Es ist nicht die MT-07, sondern die alte FZS 600 mit dem Typschlüssel 314, besser bekannt als Fazer. 10.046 Exemplare des nur von 1998 bis 2004 gebauten Modells sind noch zugelassen und damit mindestens 20 Jahre alt. Über alle Baujahre und Versionen hinweg ist allerdings die MT-07, mit 22.093 Stück, die mit Abstand erfolgreichste Yamaha. Platz 2 geht an die MT-09 Typ ACC mit 8.908 Stück – also die alte 847er-Version.

Und auf Platz 3 bei Yamaha steht die alte FZ-1 mit 8.133 Stück.

Stand 1. Januar 2025 waren 531.684 Yamahas in Deutschland angemeldet.

Erfolgreichstes BMW-Modell: R 1250 GS Mit 39.939 Stück steht die R 1250 GS weit vorn. Also die ersten Shift-Cam-Boxer mit den beiden Modellen GS und GS Adventure. Auf Platz 2 bei BMW, steht die R 1150 GS, gebaut von 1999 bis 2003 – mit immer noch 26.533 Stück. Platz 3 geht an die R 1200 GS und Adventure des Typschlüssels BNV, also der erste Wasserboxer, von dem immer noch 21.231 Stück auf den Straßen fahren.

Stand 1. Januar 2025 waren 650.864 BMWs in Deutschland angemeldet.

Erfolgreichstes Honda-Modell: CMX 500 Rebel 2024 stand hier noch die CBF 1000 als erfolgreichste Honda im Bestand. Von diesem Modell mit dem Typschlüssel AAC waren am 1. Januar 2024 in Deutschland noch 11.300 Exemplare angemeldet. Ein Jahr später waren es nur noch 10.804 Stück. Von 2006 bis 2017 war die CBF mit dem gezähmten Fireblade-Motor im Programm. Top-Honda ist seit 2025 die CMX 500 Rebel (AAY) mit derzeit 11.716 Stück.