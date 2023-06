Bei Harley in Pennsylvania stehen die Bänder still. Seit dem 8. Juni werden im Werk in York nur noch die neuen CVOs hergestellt. Die übrigen Big-Twin-Modelle nicht, da es laut Harley Probleme mit zugelieferten Bremsschläuchen gäbe. Zunächst waren nur 5 Tage Pause angesetzt, doch kurz vor Ablauf der Frist, gab Harley bekannt, erst am 26. Juni wieder produzieren zu können. Bis dahin erfreuen wir uns an den Bildern der neuen CVO-Modelle, die derzeit noch in York gebaut werden.