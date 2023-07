In diesem Artikel: Honda Africa Twin mit Kompressor und/oder Direkteinspritzung

Gleicher Reihenzweizylinder bei NT 1100, CMX 1100 Rebel und Hawk 11

Doppelschrauben-Kompressor über dem Getriebe

Saugrohreinspritzung und Direkteinspritzung

Konstante Druckverhältnisse für viel Drehmoment

Neue Honda-Modelle mit stärkerem Durchzug

Fazit

Aufgeladene Motoren sind im Automobilbau längst weit verbreitet. Stichwort Downsizing. Weniger Hubraum, weniger Reibungsverluste, weniger Verbrauch – aber nicht weniger Leistung. Im Motorradbereich hatten Turbo-Triebwerke in den 1980er-Jahren einen kurzen Hype, verschwanden dann aber wieder in der Versenkung. An Studien oder Kleinserienmodellen waren zwischenzeitlich immer wieder Konzepte mit Aufladung an Motorrädern zu sehen, doch in die Großserie haben es nur die Kawasaki H2-Modelle mit Kompressor geschafft. Bisher. Denn offenbar entwickelt Honda einen Reihenzweizylinder-Motor mit Kompressor auf Basis der CRF 1100 L Africa Twin.

Honda Africa Twin mit Kompressor und/oder Direkteinspritzung Im Frühjahr 2023 tauchten erneut Details aus den Patentanmeldungen von Honda auf. Am Beispiel der aktuellen CRF 1100 L Africa Twin wird darin die Adaption eines Kompressors an den Reihenzweizylinder-Motor beschrieben. In Anbetracht der zahlreichen Details scheint diese Entwicklung, die angeblich 2019 begann, inzwischen weit fortgeschritten zu sein.

Doppelschrauben-Kompressor über dem Getriebe Im Honda-Patent wird der Reihenzweizylinder-Motor in Kombination mit einem Doppelschrauben-Kompressor skizziert. Der erzeugt nach dem Verdrängungsprinzip mit zwei gegeneinander laufenden Schraubwellen Druck, während das Volumen zwischen ihnen und dem Gehäuse abnimmt. Die Kompressoreinheit sitzt hinter den beiden Zylindern auf dem Getriebe und wird von dort aus mechanisch angetrieben. Die Ansaugluft strömt über ein Rohrsystem vom Lenkkopfbereich zum Verdichter. Im senkrecht aufsteigenden Druckrohr zum Ansaugbereich ist ein Bypass-Ventil integriert, um bei Bedarf überschüssigen Ladedruck abzulassen. Zwei abgezweigte Saugrohre führen dann hinab zu den beiden Zylindern.

Saugrohreinspritzung und Direkteinspritzung Einspritzdüsen sind jeweils an den Saugrohren platziert, alternativ oder zusätzlich am Zylinderkopf direkt an den Einlassventilen – als sogenannte Benzin-Direkteinspritzung. Damit hält Honda sich beide technische Optionen offen, für optimale Abstimmung hinsichtlich Ansprechverhalten, Spritverbrauch und Emissionsgrenzwerte.

Konstante Druckverhältnisse für viel Drehmoment Da der Schraubenkompressor direkt drehzahlabhängig vom Motor läuft und bei jeder Umdrehung die gleiche Menge an Luft fördert, ist er eher dazu geeignet, gleichmäßig viel Drehmoment anzuhäufen, als absolute Spitzenleistung zu erzeugen. Durch den Direktantrieb entsteht auch kein verzögerter Ladedruckaufbau – ein "Turboloch" gibt's mit dem Kompressor also nicht. Allerdings geht der Direktantrieb, im Gegensatz zum Abgasturbolader, auf Kosten der Motorleistung, Reibungsverluste inklusive.

Neue Honda-Modelle mit stärkerem Durchzug Typisch für Honda wäre eine "vernünftige" Nutzung und Abstimmung des Kompressors. Also hauptsächlich für Drehmoment und Durchzug statt für extreme Leistung mit entsprechendem Spritverbrauch. Mit Kompressor-Aufladung könnte auf weitere Hubraumvergrößerungen dieses Reihenzweizylinder-Motors verzichtet werden. Mit 1.084 Kubik beträgt die Nennleistung der Africa Twin, Jahrgang 2023, 102 PS (75 kW) bei 7.500/min, das maximale Drehmoment 105 Nm bei 6.250/min.

Mit Kompressor könnten diese Werte – bei gleichbleibendem Hubraum – deutlich gesteigert werden, auf das Niveau der starken 1200er- und 1250er-Konkurrenz. Mit ein paar Kubik könnten die Kompressor-Hondas umso "dickere Backen" machen.

Die technische Entwicklung läuft jedenfalls und ist sehr detailliert, doch ob Honda tatsächlich einen Kompressor-Motor in Serie bringt, wie Kawasaki, bleibt abzuwarten. Wahrscheinlicher ist indes eine Serienversion mit Benzin-Direkteinspritzung. Vielleicht schon 2024.

