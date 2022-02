Honda Hawk 11 Retro-Sportler mit 1100er-Twin

Der japanische Motorradhersteller Honda baut den Baukasten rund um den 1100er-Zweizylinder der Africa Twin weiter aus. Mit einem Teaser-Video wird für den 19. März 2022 die Premiere der Honda Hawk 11 angekündigt. Ihr Debüt feiert sie auf der 38. Osaka Motorcycle Show.

EICMA-Studie als Design-Basis

Zu sehen gibt es bislang lediglich eine geschwungene Halbschalenverkleidung mit einem integrierten LED-Rundscheinwerfer. Die Lenkstummel sitzen tief. Bei der Antriebstechnik dürfte sich gegenüber der Africa Twin nichts ändern. In der großen Enduro und im Tourer NT 1100 leistet der 1.084 cm³ große Twin 102 PS und 105 Nm Drehmoment, im Cruiser Rebel 1100 bringt der Motor 88 PS an den Start. Die Hawk dürfte mindestens mit der Africa Twin und NT gleichziehen. Fahrwerkseitig erwarten wir eine Konfiguration, wie sie auch in der NT 1100 verwendet wird – sprich mit einem 120/70er-Rad vorn und einem 180/55er-Reifen hinten, jeweils auf einer 17-Zoll-Felge und in einem straßenorientiertem Chassis. Das Antriebspaket selbst erlaubt zwar eine DCT-Version, die passt aber nicht so recht zu einem sportlichen Straßenbike – was allerdings ein Alleinstellungsmerkmal wäre. Für eine klassische Linie wird die Hinterhand voraussichtlich von Stereofederbeinen geführt. Die Front wird wohl von einer USB-Gabel mit radialen Monoblock-Sätteln von Nissin aufgebaut. Im Großen und Ganzen wird sich die Hawk an der Konzeptstudie CB4 Interceptor von der EICMA 2017 orientieren.

Insider gehen davon aus, dass die neue Hawk 11 als Ablösung für die auslaufende CB 1100 ins Modellprogramm rutscht. Für welche Märkte die Hawk vorgesehen ist, ist derzeit noch nicht bekannt. Da der Antrieb weltweit bereits homologiert ist, könnte die Hawk 11 weltweit angeboten werden, selbst wenn das Modell derzeit weder in amerikanischen Homologationen, noch als Wortmarke in Deutschland registriert ist.

Fazit

2017 hatte Honda auf der EICMA eine Café Racer-Studie mit Vierzylinder-Motor gezeigt. Die kommt jetzt wohl mit dem Twin aus der Africa Twin als Honda Hawk 11.