Motorradfahren in Spanien: Regeln, Pflichtausrüstung, Warnweste & Checkliste

UmweltzonenIn Spanien gibt es derzeit zwei Umweltzonen, Madrid und Barcelona. Plaketten werden für Motorräder je nach Abgasstandard vergeben: Modelle mit Euro 2 bis Euro 4 sind dabei erfasst, während Motorräder mit Euro 1 keine Plakette erhalten.

Madrid: In der Umweltzone "Madrid Central (ZEZ)” ist die Einfahrt seit November 2018 nur noch mit gültiger Plakette erlaubt – auch für Motorräder. Bei hoher Luftbelastung kann der Geltungsbereich der Beschränkungen zeitweise erweitert werden.

Barcelona: In Barcelona dürfen Motorräder Baujahr 2002 oder älter seit Januar 2020 an Werktagen zwischen 07:00 und 20:00 Uhr nicht mehr fahren.

Checkliste Spanien