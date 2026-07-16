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Motorradfahren in Spanien: Regeln, Pflichtausrüstung, Warnweste & Checkliste

Motorradfahren in Spanien
Regeln, Pflichtausrüstung, Warnweste & Checkliste

Spanien: Tempolimits fürs Motorrad, Regeln für Autobahn/Autovía, Sozius- und Kinderbestimmungen, Ladungsgrenzen, Mitführ-/Tragepflichten sowie Besonderheiten wie etwa die verbindlichen Flaggen- und Handzeichen der Guardia Civil.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 16.07.2026
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Reise Cap de Creus, Spanien
Foto: Klaus H. Daams

Kurzüberblick

  • Tempolimits Motorrad: innerorts 30 km/h/50 km/h, außerorts 90 km/h, Schnellstraße 100 km/h, Autobahn/Autovía 120 km/h
  • Ladung: seitlich max. 50 cm, hinten max. 25 cm Überstand.
  • Guardia Civil: Flaggen/Handzeichen sind verbindlich und gehen Schildern/Ampeln vor
  • Helm/Handschuhe: ECE-22-Helme und "geeignete" Handschuhe sind Pflicht
  • Warnweste: Motorradfahrer müssen ab Oktober 2026 eine reflektierende Warnweste mitführen und bei Panne oder Unfall anlegen. Mehr Infos zur Warnwestenpflicht gibt es hier

1) Dokumente & Nachweise

Mitnehmen (Standard für Auslandsfahrt):

  • Führerschein
  • Ausweis/Reisepass
  • Zulassungsbescheinigung Teil I (Fahrzeugschein)
  • Versicherungsdaten (Kontakt/Policenummer)

2) Pflichtausrüstung & Mitführpflichten

Helm / Handschuhe

  • Helm: In Spanien gilt eine Helmpflicht; der Helm muss der ECE-22 Norm entsprechen
  • Handschuhe: "geeignete" Handschuhe sind vorgeschrieben sind (für Fahrer und Beifahrer)
  • Warnweste: Motorradfahrer müssen eine reflektierende Warnweste mitführen und bei Panne oder Unfall anlegen.

Nicht mitgeführt werden müssen Warndreieck und Verbandskasten.

3) Verkehrsregeln und Tempolimits

  • Innerorts: auf Straßen mit je einer Fahrbahn pro Fahrtrichtung 30 km/h, bei zwei oder mehr Spuren je Fahrtrichtung 50 km/h
  • Außerorts: 90 km/h
  • Schnellstraße: 100 km/h
  • Autobahn/Autovía: 120 km/h
  • Guardia Civil: Flaggen & Handzeichen (verbindlich)

Abblendlicht

Motorräder müssen auch am Tag mit Abblendlicht oder Tagfahrlicht fahren.

Im Stau Durchschlängeln

Seit Januar 2021 dürfen Motorradfahrer bei Staus verfügbare Standstreifen mit maximal 40 km/h befahren, um am Stau vorbeizufahren.

Verbindliche Signale der Guardia Civil und ihre Bedeutung:

  • Rote Flagge: sofort anhalten (Sperrung)
  • Gelbe Flagge: Gefahrenstelle, Überholverbot, Geschwindigkeit reduzieren, Abstand erhöhen
  • Grüne Flagge: Strecke wieder frei; Polizeimotorrad bis zur vollständigen Freigabe nicht überholen

Handzeichen (Beispiele):

  • Arm senkrecht nach oben = sofort anhalten
  • Arm auf/ab = Geschwindigkeit verringern
  • Rechtsgrundlage: Art. 45 – polizeiliche Anweisungen gehen Verkehrszeichen vor.

Sozius

Soziusbetrieb ist erlaubt, wenn:

  • im Fahrzeugschein für das Motorrad gestattet
  • Sitzgelegenheit vorhanden
  • Fahrer mindestens 16 Jahre alt
  • Grundsätzlich keine Kinder unter 12 Jahren auf Motorrad (mit/ohne Beiwagen) und Kleinkraftrad. Ausnahme: Kinder 7–12 Jahre, wenn Fahrer Eltern/Vormund/Bevollmächtigter; außerdem muss das Erreichen der Fußstützen gewährleistet sein.

Beiwagen / Anhänger

  • Beiwagen grundsätzlich erlaubt.
  • Motorräder und Kleinkrafträder dürfen keine Anhänger ziehen.

4) Ladung und Gepäck

In Spanien gelten für die Gepäckausmaße am Motorrad klare Maximalwerte:

  • seitlicher Überstand: max. 50 cm
  • hinterer Überstand: max. 25 cm

5) Umweltzonen

In einigen spanischen Städten gibt es Umweltzonen (u. a. Barcelona, Madrid) und ein System von Umweltplaketten; Regelungen sind stadtbezogen und sollten vor Einfahrt geprüft werden.

UmweltzonenIn Spanien gibt es derzeit zwei Umweltzonen, Madrid und Barcelona. Plaketten werden für Motorräder je nach Abgasstandard vergeben: Modelle mit Euro 2 bis Euro 4 sind dabei erfasst, während Motorräder mit Euro 1 keine Plakette erhalten.
Madrid: In der Umweltzone "Madrid Central (ZEZ)” ist die Einfahrt seit November 2018 nur noch mit gültiger Plakette erlaubt – auch für Motorräder. Bei hoher Luftbelastung kann der Geltungsbereich der Beschränkungen zeitweise erweitert werden.
Barcelona: In Barcelona dürfen Motorräder Baujahr 2002 oder älter seit Januar 2020 an Werktagen zwischen 07:00 und 20:00 Uhr nicht mehr fahren.

Checkliste Spanien

  • Führerschein, Ausweis/Reisepass, Fahrzeugschein
  • Tempolimits: 30 / 90 / 100 / 120
  • Autobahn/Autovía: nur wenn Motorrad 60 km/h Mindestgeschwindigkeit erreicht; Kleinkrafträder nicht erlaubt
  • Sozius: Fahrzeugschein + Sitzgelegenheit + Fahrer ≥ 16
  • Kinderregeln geprüft (unter 12 grundsätzlich nicht; Ausnahme 7–12 unter Bedingungen)
  • Ladung: max. 50 cm seitlich / 25 cm hinten
  • Handschuhe/Integralhelm (für Fahrer & Beifahrer)
  • Warnweste-Regelung für die eigene Konstellation geprüft; im Zweifel griffbereit mitnehmen
  • Guardia-Civil-Flaggen/Handzeichen bekannt (verbindlich)
  • Zielstädte auf Umweltzonen/Plaketten geprüft

Fazit