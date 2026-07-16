Motorradfahren in Spanien: Regeln, Pflichtausrüstung, Warnweste & Checkliste

Kurzüberblick
- Tempolimits Motorrad: innerorts 30 km/h/50 km/h, außerorts 90 km/h, Schnellstraße 100 km/h, Autobahn/Autovía 120 km/h
- Ladung: seitlich max. 50 cm, hinten max. 25 cm Überstand.
- Guardia Civil: Flaggen/Handzeichen sind verbindlich und gehen Schildern/Ampeln vor
- Helm/Handschuhe: ECE-22-Helme und "geeignete" Handschuhe sind Pflicht
- Warnweste: Motorradfahrer müssen ab Oktober 2026 eine reflektierende Warnweste mitführen und bei Panne oder Unfall anlegen. Mehr Infos zur Warnwestenpflicht gibt es hier
1) Dokumente & Nachweise
Mitnehmen (Standard für Auslandsfahrt):
- Führerschein
- Ausweis/Reisepass
- Zulassungsbescheinigung Teil I (Fahrzeugschein)
- Versicherungsdaten (Kontakt/Policenummer)
2) Pflichtausrüstung & Mitführpflichten
Helm / Handschuhe
- Helm: In Spanien gilt eine Helmpflicht; der Helm muss der ECE-22 Norm entsprechen
- Handschuhe: "geeignete" Handschuhe sind vorgeschrieben sind (für Fahrer und Beifahrer)
- Warnweste: Motorradfahrer müssen eine reflektierende Warnweste mitführen und bei Panne oder Unfall anlegen.
Nicht mitgeführt werden müssen Warndreieck und Verbandskasten.
3) Verkehrsregeln und Tempolimits
- Innerorts: auf Straßen mit je einer Fahrbahn pro Fahrtrichtung 30 km/h, bei zwei oder mehr Spuren je Fahrtrichtung 50 km/h
- Außerorts: 90 km/h
- Schnellstraße: 100 km/h
- Autobahn/Autovía: 120 km/h
- Guardia Civil: Flaggen & Handzeichen (verbindlich)
Abblendlicht
Motorräder müssen auch am Tag mit Abblendlicht oder Tagfahrlicht fahren.
Im Stau Durchschlängeln
Seit Januar 2021 dürfen Motorradfahrer bei Staus verfügbare Standstreifen mit maximal 40 km/h befahren, um am Stau vorbeizufahren.
Verbindliche Signale der Guardia Civil und ihre Bedeutung:
- Rote Flagge: sofort anhalten (Sperrung)
- Gelbe Flagge: Gefahrenstelle, Überholverbot, Geschwindigkeit reduzieren, Abstand erhöhen
- Grüne Flagge: Strecke wieder frei; Polizeimotorrad bis zur vollständigen Freigabe nicht überholen
Handzeichen (Beispiele):
- Arm senkrecht nach oben = sofort anhalten
- Arm auf/ab = Geschwindigkeit verringern
- Rechtsgrundlage: Art. 45 – polizeiliche Anweisungen gehen Verkehrszeichen vor.
Sozius
Soziusbetrieb ist erlaubt, wenn:
- im Fahrzeugschein für das Motorrad gestattet
- Sitzgelegenheit vorhanden
- Fahrer mindestens 16 Jahre alt
- Grundsätzlich keine Kinder unter 12 Jahren auf Motorrad (mit/ohne Beiwagen) und Kleinkraftrad. Ausnahme: Kinder 7–12 Jahre, wenn Fahrer Eltern/Vormund/Bevollmächtigter; außerdem muss das Erreichen der Fußstützen gewährleistet sein.
Beiwagen / Anhänger
- Beiwagen grundsätzlich erlaubt.
- Motorräder und Kleinkrafträder dürfen keine Anhänger ziehen.
4) Ladung und Gepäck
In Spanien gelten für die Gepäckausmaße am Motorrad klare Maximalwerte:
- seitlicher Überstand: max. 50 cm
- hinterer Überstand: max. 25 cm
5) Umweltzonen
In einigen spanischen Städten gibt es Umweltzonen (u. a. Barcelona, Madrid) und ein System von Umweltplaketten; Regelungen sind stadtbezogen und sollten vor Einfahrt geprüft werden.
UmweltzonenIn Spanien gibt es derzeit zwei Umweltzonen, Madrid und Barcelona. Plaketten werden für Motorräder je nach Abgasstandard vergeben: Modelle mit Euro 2 bis Euro 4 sind dabei erfasst, während Motorräder mit Euro 1 keine Plakette erhalten.
Madrid: In der Umweltzone "Madrid Central (ZEZ)” ist die Einfahrt seit November 2018 nur noch mit gültiger Plakette erlaubt – auch für Motorräder. Bei hoher Luftbelastung kann der Geltungsbereich der Beschränkungen zeitweise erweitert werden.
Barcelona: In Barcelona dürfen Motorräder Baujahr 2002 oder älter seit Januar 2020 an Werktagen zwischen 07:00 und 20:00 Uhr nicht mehr fahren.
Checkliste Spanien
- Führerschein, Ausweis/Reisepass, Fahrzeugschein
- Tempolimits: 30 / 90 / 100 / 120
- Autobahn/Autovía: nur wenn Motorrad 60 km/h Mindestgeschwindigkeit erreicht; Kleinkrafträder nicht erlaubt
- Sozius: Fahrzeugschein + Sitzgelegenheit + Fahrer ≥ 16
- Kinderregeln geprüft (unter 12 grundsätzlich nicht; Ausnahme 7–12 unter Bedingungen)
- Ladung: max. 50 cm seitlich / 25 cm hinten
- Handschuhe/Integralhelm (für Fahrer & Beifahrer)
- Warnweste-Regelung für die eigene Konstellation geprüft; im Zweifel griffbereit mitnehmen
- Guardia-Civil-Flaggen/Handzeichen bekannt (verbindlich)
- Zielstädte auf Umweltzonen/Plaketten geprüft