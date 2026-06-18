Vertraue MOTORRAD: motorradonline.de bei Google als Quelle festlegen

Nicht verpassen: Ob brandneue Modelle, spannende Fahrberichte oder die besten Tipps für die nächste Tour – mit nur wenigen Klicks dafür sorgen, dass Google MOTORRAD künftig ganz oben anzeigt. So landen die News, die wirklich interessieren, direkt im Feed – ohne langes Suchen.

Was sind "Bevorzugte Quellen" bei Google? "Bevorzugte Quellen" ist eine Funktion bei Google, die festlegen kann, welche Webseiten und Anbieter in der Suche häufiger und prominenter angezeigt werden. Ist motorradonline.de als bevorzugte Quelle markiert, taucht MOTORRAD im Bereich "Schlagzeilen" oder "Top Stories" der Google-Suche öfter auf oder wird in einer eigenen Rubrik wie "Aus deinen Quellen" hervorgehoben. Voraussetzung ist ein persönliches Google-Konto, und du musst bei Google angemeldet und eingeloggt sein.

Der schnelle Direktlink Der einfachste Weg führt über einen Direktlink. Klicke auf den Link https://www.google.com/preferences/source?q=motorradonline.de, setze das Häkchen bei motorradonline.de und bestätige mit "Take me to Google Search" – fertig!

Über die Google-Sucheinstellungen Öffne die Google-Startseite und melde dich mit deinem Google-Konto an. Klicke auf dein Profilbild, das sich meist rechts oben befindet. Wähle "Einstellungen" und dann "Sucheinstellungen". Navigiere zu "Personalisierung der Google-Suche" und dann zu "Quelleneinstellungen". Gib im Textfeld "motorradonline.de" ein oder suche danach. Setze den Haken bei motorradonline.de und übernimm die Einstellung per Klick auf "Take me to Google Search".

Über die Google-App auf dem Smartphone Öffne die Google-App auf dem Smartphone und tippe auf dein Profilbild. Wähle "Personalisierung der Suche" und tippe auf "Quelleneinstellungen". Suche nach "motorradonline.de" und setze den Haken.

Über die "Schlagzeilen" in der Google-Suche Suche bei Google nach einem beliebigen Nachrichtenthema, zum Beispiel "Motorrad Nachrichten". In der Ergebnisseite erscheint eine Box mit der Überschrift "Schlagzeilen" oder "Top Stories". Klicke auf das Stern-Symbol neben der Überschrift "Schlagzeilen". Suche im erscheinenden Textfeld nach "motorradonline.de" und setze den Haken.

So folgst du motorradonline.de auf Google Discover Google Discover ist der personalisierte Newsfeed, der beim Öffnen der Google-App oder auf dem Android-Startbildschirm erscheint. Mit einem Wisch nach rechts erreichst du ihn auf vielen Android-Geräten direkt vom Homescreen aus. Hier kannst du motorradonline.de über die "Folgen"-Funktion abonnieren, um zuverlässig mehr Motorrad-Inhalte deinem Newsfeed zu sehen.

Anleitung für Android-Smartphones Öffne oder lade die Google-App herunter. Wichtig: Nutze die Google-App, nicht die Chrome-App. Melde dich mit deinem Google-Konto an. Öffne die Google-App oder wische auf dem Startbildschirm nach rechts, um den Google-Discover-Feed zu öffnen. Suche im Feed nach einem Beitrag von motorradonline.de. Tippe auf den Button "Folgen" rechts über dem Artikelbild. Alternativ kannst du auf die drei Punkte neben dem Artikel tippen und dann "+ motorradonline.de folgen" auswählen.

Anleitung für iPhones Öffne oder lade die Google-App für iOS herunter. Melde dich mit deinem Google-Konto an. Öffne die Google-App und suche im Discover-Feed nach einem Beitrag von motorradonline.de. Tippe auf den Button "Folgen".

Alternative: Interessen in Discover verwalten Öffne die Google-App und tippe rechts oben auf dein Profilbild. Wähle "Personalisierung der Suche" und aktiviere "Personalisierte Empfehlungen". Unter "Interessen verwalten" kannst du Themen und Quellen hinzufügen oder entfernen.