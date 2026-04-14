Neues Motto bei Harley-Davidson: RIDE als neue weltweite Markenplattform

Am 9. April 2026 verkündete Harley-Davidson die globale Einführung von RIDE. Laut Harley-Davidson Germany handelt es sich dabei "um eine überarbeitete Markenplattform, die mehr als ein Jahrhundert an Motorradkultur würdigt, für die Fahrer unserer Ära konzipiert ist und für Harley-Davidson den Weg in die Zukunft ebnet."

RIDE – die neue Markenplattform bei Harley-Davidson Zu Hintergrund und Bedeutung des neu ausgegebenen Mottos gibt Harley-Davidson Germany diese Erklärung: "RIDE – auf Deutsch Motorradfahren – ist mehr als ein Wort. Es ist die Idee, die Harley-Davidson definiert und antreibt, es sind die damit verbundenen Handlungen und Gefühle sowie die Einstellung zum Leben, die seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 1903 fest mit der Marke verbunden sind."

"Es geht nicht nur um den Besitz eines Motorrads aus Milwaukee, sondern um eine wahre Gemeinschaft leidenschaftlicher Fahrer. Unter dem Begriff RIDE sollen Menschen zusammengebracht, Köpfe freigeblasen und Meilen in Geschichten verwandelt werden. Damit unterstreicht RIDE die enorme Bedeutung des Lebens auf zwei Rädern."

Comeback des klassischen Bar- & Shield-Logos Unter dem neuen Motto RIDE präsentiert Harley-Davidson sich "in einer neuen visuellen Identität, deren Kern die Rückkehr des klassischen Bar & Shield Logos bildet – eine Hommage an die Anfänge des Unternehmens und ein Zeichen dafür, welche Rolle die Historie weiterhin bei der Gestaltung der Zukunft spielt."

On the road again – mit RIDE Zum Debüt der Plattform RIDE startet ein Video zum Kultsong "On the Road Again" von Willie Nelson, "das unverfälschte, authentische Aufnahmen von echten Fahrern und die Freude am Fahren eines Motorrads zeigt. Der Sport beleuchtet den Spirit der Straße und die Lebensweise, die ihn umgibt – eine Gemeinschaft, die Harley-Davidson ins Leben rief und auch in Zukunft fördert."

Neue Strategie für Harley-Davidson angekündigt Hochrangige Unterstützung für RIDE kommt von ganz oben im Headquarter in Milwaukee, von President & Chief Executive Officer Artie Starrs: "Ich freue mich, die Plattform RIDE als Neustart der Marke im Vorfeld der Einführung unserer Unternehmensstrategie im Mai zu lancieren. RIDE feiert den Spaß und die Freude, die Menschen beim Fahren des unserer Meinung nach besten Motorrads der Welt, einer Harley-Davidson, erleben."