Neues Norton-Werk Noch im ersten Quartal geht es los

Allen Unkenrufen zum Trotz werden beim britischen Motorradhersteller Norton bald wieder Motorräder in nennenswerter Stückzahl gebaut. Unter dem neuen Eigentümer, der indischen TVS Motor Company, hat Norton am Standort Solihull in den West Midlands eine neue Produktionsanlage bezogen.

Am neuen Standort, in den TVS mehrere Millionen Pfund investiert hat, konzentriert Norton die Produktion, die Entwicklung und das Design sowie alle Servicedienste und die Ersatzteilversorgung. Die offizielle Eröffnung soll noch im ersten Quartal 2021 steigen. Aktuell beschäftigt Norton in Solihull 50 Mitarbeiter. Bei steigender Nachfrage soll die Belegschaft aufgestockt werden. TVS betont stolz, das neue Hauptquartier in Solihull sei die modernste Anlage, die Norton in seiner über 100-jährigen Geschichte je besessen hätte.

Norton

Zuerst Commandos, dann V4SS-Modelle

Vom alten Standort wurden nur wenige Produktionsanlagen und Spezialwerkzeuge übernommen. Der Rest der Produktion baut auf hochmoderne Anlagen. Zunächst werden hier bereits bestellte und zum Teil auch schon bezahlte Maschinen vom Typ Commando gefertigt. Im Anschluss soll die Serienproduktion des Supersportlers V4SS anlaufen.

"Die Eröffnung des neuen Hauptsitzes ist für Norton Motorcycles ein bedeutender Fortschritt. Die Eröffnung dieser hochmodernen Einrichtung schafft die Grundlage für eine nachhaltige langfristige Zukunft von Norton. Die neuen Motorräder erfüllen die Weltklasse-Standards, die unsere Kunden erwarten", erklärt TVS-Geschäftsführer Sudarshan Venu.

Das neue Norton-Werk liegt in unmittelbarer Nachbarschaft zu Produktionsanlagen des Autobauers Jaguar Land Rover, der mit Tata ebenfalls einen indischen Besitzer hat. Entsprechend gut sind bereits die Beziehungen der West Midlands nach Indien.

Fazit

Nach dem zuletzt unrühmlichen Absturz sieht die Zukunft für Norton unter TVS jetzt wieder rosig aus. Das neue Werk steht, die Produktion soll demnächst anlaufen. Wenn jetzt noch die Bikes stimmen und Kunden mitziehen, könnte Norton wieder eine echte Hausnummer werden.