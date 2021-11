Norton V4SV V4-Superbike kommt zurück

John Russell, der scheidende Interims-CEO des britischen Motorradhersteller Norton, machte Fans der Marke im Sommer 2021 Hoffnung auf ein Comeback des Superbikes V4 SS. Noch in 2021 will Norton eine V4 SS-Nachfolgerin an den Start bringen. Jetzt ist es soweit. Norton hat die neue, jetzt V4SV getaufte Maschine vorgestellt und nimmt auch schon erste Bestellungen entgegen. In den zurückliegenden 12 Monaten haben die Briten das Superbike komplett überarbeitet und zahlreiche Elemente verbessert sowie bestehende Mängel ausgemerzt.

Neuauflage mit 185 PS

Norton

Die V4SV soll das exklusivste Superbike sein, das je in Großbritannien entwickelt wurde. Als Basis diente die bekannte V4 SS. Die wurde aber in zahlreichen Punkten weiterentwickelt. In der aktuellen Spezifikation leistet der 1,2-Liter V4 185 PS bei 12.500 Touren und stellt 125 Nm Drehmoment bei 9.000/min bereit. Angesteuert wird er by-Wire, das erlaubt drei Fahrmodi (Regen, Straße und Sport). Ob die V4SV bereits nach Euro 5 homologiert ist, ist noch nicht bekannt. Das Vorgänger-Superbike kam noch auf 200 PS. Die Sitzhöhe auf dem Einmannhöcker liegt bei 836 Millimeter. Der Karbonbenzintank sitzt unter der Bank und fasst 15 Liter. Fußrasten und Hebeleien sind Frästeile. Die komplette Verkleidung wird aus Kohlefaserlaminat geformt.

Das Rückgrat der Norton V4SV bildet ein angeschweißter und von Hand polierter Aluminiumrahmen mit einstellbarer Geometrie in den Bereichen Schwingenlagerung und Lenkkopfwinkel. Auch die Einarmschwinge aus Aluminium wird von Hand geschweißt. Beim Räderwerk setzt Norton je nach Modellvariante auf Schmiedefelgen von O.Z oder Karbonräder von BST. Der Radstand wird mit 1.434 Millimeter angegeben, das Trockengewicht mit 193 Kilogramm. Zur weiteren Ausstattung zählen ein Öhlins-Lenkungsdämpfer, eine Öhlins NIX30-USD-Gabel, ein Öhlins TTX-GP-Federbein sowie eine komplette Brembo-Bremsanlage mit 330er Doppelscheibe und Monobloc-Sätteln vorn und einer 245er Disc hinten.

Norton

Die Beleuchtung setzt rundum auf LED-Technik. In Sachen Elektronik rüstet Norton die V4SV basierend auf einem Sechs-Achsen-Sensor mit einer schräglagensensiblen Traktionskontrolle, einem Quickshifter mit Blipperfunktion sowie einer schlüssellosen Zündung aus. Zentrales Infoinstrument ist ein sechs Zoll großer Farbbildschirm im Cockpit, der auch die Bilder der serienmäßigen Rückblickkamera anzeigt.

Zu haben ist die neue Norton V4SV in der Version Manx mit silberner Lackierung, Union Jack-Dekors und Schmiedefelgen und als Carbon-Variante mit Kohlefaserverkleidung und Kohlefaserfelgen. Vorbestellungen nimmt Norton schon entgegen. Zu welchem Preis die neue V4SV dann zum Kunden rollt, ist allerdings noch nicht bekannt.

Altes Superbike mit vielen Mängeln

Blicken wir kurz zurück auf die Geschichte des V4-Superbikes. Ab 2017 wurde das Superbike V4 SS schleppend in einer Kleinauflage gefertigt. Der Grundpreis lag seinerzeit bei umgerechnet rund 33.000 Euro. Wie viele Maschinen tatsächlich an Kunden ausgeliefert wurden ist nicht bekannt. Parallel zu den Vorbereitung der Serienfertigung des neuen Superbikes V4SV, wollte sich der neue Norton-Eigner um die vielen Mängel an den alten, bereits ausgelieferten V4-Modellen kümmern. Hier war selbst Brandgefahr nicht ausgeschlossen. Eigentlich müsste sich TVS nicht um die Probleme der alten Führung kümmern. Norton machte es trotzdem und plante alle unter der alten Norton-Führung gebauten und an Kunden ausgelieferten V4-Maschinen nachzubessern.

In diesem Zuge wurde die alte Konstruktion nochmal ausgiebig überprüft und dabei zahlreiche Mängel entdeckt. Insgesamt 35 Punkte hat Norton identifiziert. 20 davon stufen Norton und die britische Zulassungsbehörde DVSA (Driver and Vehicle Standard Agency) sogar als sicherheitsrelevant ein. Von den bekannten Problemen der Ölkühlerleitung und der Batterie des V4 ausgehend, stehen Motorschäden durch Fehler im Ölkreislauf mit Sturzgefahr durch blockierende Getriebe ebenso im Raum wie eine erhöhte Brandgefahr des ganzen Motorrads durch undichte Tanks. Weiterhin muss an zehn nicht näher genannten Stellen zumindest nachgebessert werden und fünf Punkte könnten durch eine Serviceaktion korrigiert werden. Genauere Angaben zu den möglichen Mängeln macht Norton nicht, empfiehlt allen Haltern aber, die Norton V4 SS stehen zu lassen und die Batterie abzuklemmen. Von Seiten der DVSA werden 55 Motorräder als betroffen und im Rückruf wegen der defekten Ölkühlerleitung stehend geführt.

Norton

Neue Führung rät zur Klage

Vor diesem Hintergrund sah Norton sich aber dann letztlich gezwungen, das Angebot zur Nachbesserung der alten Maschinen zurückzuziehen. Durch weitere Materialfehler und den Mangel an Ersatzteilen sei eine Reparatur nicht möglich. Nortons neuer CEO Robert Hentschel hat das in einem Brief an die Halter der alten V4 von Norton mitteilen müssen und rät zu einer Klage gegen die alte Norton Motorcycles, dem ursprünglichen Hersteller der fehlerhaften Maschinen. Das vor kurzem gegebene Angebot eine der neuen V4-Maschinen zu einem Sonderpreis kaufen zu können, bekräftigte Hentschel zwar, ließ die Preisgestaltung aber offen.

Fazit

Nach der Übernahme von Norton durch den indischen Motorradhersteller TVS geht es bei Norton voran. Jetzt wird das V4-Superbike wiederbelebt werden. Die Mängel an den von der alten Firma hergestellten V4-Modelle sind leider doch nicht zu beheben, betroffenen Kunden soll einen neue V4SV zum Sonderpreis angeboten werden.