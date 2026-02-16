Was bedeuten B, D, SR, SP & Co.? Straßenkategorien in Europa

Wer sich über Straßenkategorien informieren will, wird schnell mit amtlicher Nüchternheit konfrontiert.

Auskünfte über Attraktivität bleiben auf der Strecke So informiert das Bundesministerium für Verkehr über 50.956 Kilometer Fernstraßen, wovon die Bundesstraßen einen Anteil von 37.746 Kilometer haben. Landes- und Staatsstraßen kommen auf 86.704 Kilometer. Die "kleinste" Kategorie, die Kreisstraßen, haben die größte Summe: 91.870 Kilometer.

Auskünfte über die Attraktivität bleiben allerdings auf der Strecke. Wer kann denn schon ahnen, dass die B 319 (im Berchtesgadener Land) für Schräglagensuchende deutlich attraktiver ist als die größtenteils gerade verlaufende B 320 (im Südosten Brandenburgs)

Bezeichnungen geben Aufschluss auf Verkehrslage Das im deutschsprachigen Raum noch halbwegs geläufige System wird jenseits der Alpen oder in weiter entfernten Regionen schon rätselhafter. Nicht wenige dürften sich im Motorradurlaub schon mal die Frage gestellt haben, wofür eigentlich das "D" auf französischen Straßenschildern steht oder was italienische "SR"- von "SP"-Straßen unterscheidet.

Auch bei den Autobahnen gibt es europaweit große Unterschiede, allein schon, ob Maut fällig und wie diese gezahlt wird.

Zwar sagen die Straßenbezeichnungen auch in anderen Ländern nichts über deren Qualität (oder gar Unterhaltungswert) aus, aber für die Routenplanung und spontane Umwege kann eine Einordnung allemal hilfreich sein.

Denn vielerorts stehen die Buchstaben und Zahlen nicht nur für die bauliche Zuständigkeit (die "Baulast"), sondern auch für die Bedeutung für den Verkehr.

Ein Blick in die Tabelle lohnt sich Mit mautpflichtigen Abschnitten, einer gleichzeitigen Einordnung als Europastraße oder Kraftfahrstraße kommen noch weitere Aspekte dazu, bei denen man schnell das Wesentliche aus den Augen verlieren kann.

Nach einem Blick in die Tabellen sollten Sie sich in den beliebtesten Motorradländern Europas zumindest deutlich besser auskennen – und hoffentlich nicht mehr versehentlich auf die kostenpflichtige Autobahn abbiegen, wenn Sie doch eigentlich die kostenfreie Schnellstraße nehmen wollten.

