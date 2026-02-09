Noch teurere Knöllchen: Bußgeld-Tarife fürs Fahren mit Motorrad-Anhänger

"Fahren mit überhöhter Geschwindigkeit" ist nach wie vor Unfallursache Nummer 1. Selbst dann, wenn es nicht zu einem Crash kommt, werden erwischte "Temposünder" mit einem Bußgeld zur Kasse gebeten. Die Knöllchen fallen in Deutschland, gemessen an anderen europäischen Ländern, zwar noch gering aus, dennoch tun die Geldbußen und die unter Umständen damit verknüpften Punkte in Flensburg weh. Besonders strenge Regeln und entsprechend höhere Bußgeld-Tarife gelten, wenn das Motorrad auf einem Anhänger unterwegs ist.

Tempo-Limit für Anhänger in Deutschland: 80 km/h oder 100 km/h Nach § 3 der StVO dürfen Gespanne – hier sind Pkw mit Anhänger gemeint – auf Landstraßen und selbst auf Autobahnen nur mit maximal 80 km/h unterwegs sein. Eine mit verschiedenen Auflagen verknüpfte 100-km/h-Zulassung für einen Anhänger ist zwar möglich, erlaubt das erhöhte Maximal-Tempo aber nur auf Autobahnen und Kraftfahrstraßen – nicht auf normalen Landstraßen. Und weil diese Gespanne auf höhere Tempi empfindlicher reagieren als Pkw allein, sieht der Gesetzgeber bei Geschwindigkeitsüberschreitungen mit Anhänger deutlich höhere Bußgelder und Sanktionen vor.

Bußgeld, Fahrverbot und Punkte in Flensburg Bereits für das Überschreiten des Tempo-Limits um bis zu 10 km/h innerorts liegt das Bußgeld mit 40 Euro um 10 Euro höher als ohne Anhänger. Im Bereich von 16 bis 20 km/h Überschreitung kommen Pkw-Fahrer ohne Anhänger noch mit 70 Euro Bußgeld davon, mit Anhänger sind es 160 Euro – und ein Punkt in Flensburg. Ein Fahrverbot droht auch mit Anhänger erst ab 26 km/h Überschreitung, wenn man dabei zweimal innerhalb eines Jahres erwischt wird. Wer es trotz Anhänger so richtig laufen lässt, den erwarten bei Tempolimit-Überschreitungen von über 60 km/h Bußgelder bis 800 Euro, 2 Punkte und 3 Monate Fahrverbot.

Andere Länder, andere Limits, andere Strafen Tempo-Limits und Bußgeld-Tarife für das Fahren mit Anhänger sind in Europa nicht einheitlich. Während in Deutschland maximal 80 km/h oder mit Sonderzulassung 100 km/h auf Autobahnen und Schnellstraßen zulässig sind, erlauben die Niederlande maximal 90 km/h, Belgien gestattet mit regionalen Ausnahmen bis zu 120 km/h, Rumänien ebenfalls bis zu 120 km/h, Großbritannien maximal 96 km/h (60 mph), Luxemburg 90 km/h, Frankreich auf Autobahnen 130 km/h und auf Schnellstraßen 110 km/h, Spanien, Kroatien, Estland und die Slowakei bis zu 90 km/h, Portugal, Bulgarien, Slowenien und Österreich maximal 100 km/h.

In Norwegen, Ungarn, Finnland, Italien, Irland, Schweiz, Dänemark, Schweden, Polen, Tschechien und Griechenland gilt maximal 80 km/h für das Fahren mit Anhänger. Da die Tempo-Limits in manchen Ländern auch von Gewichten sowie von der technischen Ausrüstung abhängig sind, sollten die entsprechenden Rahmenbedingungen jeweils vor Fahrtantritt geprüft werden. Zudem sollte auch immer beachtet werden, ob der Hersteller des Anhängers ein eigenes Limit angibt.