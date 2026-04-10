Tempolimit für alle: Statt 100 km/h auf Landstraßen nur noch 80 km/h?

Fast wie in Frankreich: Bund und Länder beraten auf der nationalen Verkehrsministerkonferenz über ein neues Tempolimit auf Landstraßen. Vorausgegangen ist eine Initiative des Deutschen Verkehrssicherheitsrats. Stichtag für eine Entscheidung könnte der 14. April 2026 sein, dann tagt die Verkehrsministerkonferenz.

Tempo 80 auf schmalen Landstraßen? Die Vorschläge fordern allerdings nicht ein einheitliches Tempolimit für alle Landstraßen, die aktuellen 100 km/h sollen generell bleiben. Stattdessen geht es um klare Regeln für typische Gefahrenstellen.

Wie in den meisten Fällen bereits regional soll an Kreuzungen und Einmündungen künftig generell Tempo 70 gelten. Auf schmalen Landstraßen mit bis zu sechs Metern Fahrbahnbreite wird Tempo 80 vorgeschlagen. Auf gut ausgebauten Strecken könnte weiterhin Tempo 100 erlaubt bleiben. Die Definition einer derartigen Strecke ist allerdings weich und dürfte kaum auf das zutreffen, was wir "Hausstrecke" nennen.

Weitere Maßnahmen für bekannte Schwachstellen Neben den Tempolimits umfasst das Konzept weitere Punkte, die gezielt auf bekannte Probleme im Straßenverkehr reagieren.

Mehr als 10.000 Unfallhäufungsstellen sollen schneller entschärft werden

Sicherheitsprüfungen für bestehende und geplante Straßen sollen verpflichtend werden

Verkehrsüberwachung soll ausgebaut werden

Kamerasysteme zur Erkennung von Handyverstößen sollen stärker eingesetzt werden

Eine Halterverantwortlichkeit wird als mögliche Regelung geprüft

Kommunen sollen verstärkt in sichere Querungen sowie Fuß- und Radwege investieren Warum Landstraßen im Fokus stehen Hintergrund für die aktuellen Vorschläge: 2021 starben 2.562 Menschen im Straßenverkehr. 2024 waren es 2.770, 2025 stieg die Zahl weiter auf 2.814.

Knapp 60 Prozent dieser Unfälle entstehen außerhalb geschlossener Ortschaften. Fahren auf Landstraßen hat laut Statistik das höchste Unfall-Risiko im deutschen Straßennetz: Gegenverkehr, höhere Geschwindigkeiten und fehlende bauliche Trennung gelten als Hauptursache für schwere Unfälle.

Heute gilt Tempo 100, aber oft nicht durchgehend Derzeit liegt die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf Landstraßen in der Regel bei 100 km/h. In vielen Abschnitten wird diese jedoch bereits durch lokale Beschränkungen ergänzt.

Kurven, unübersichtliche Einmündungen oder schmale Fahrbahnen führen schon heute häufig zu Tempolimits von 70 oder 80 km/h. Die neuen Vorschläge würden das systematisieren und vereinheitlichen.