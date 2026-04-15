Viel billiger tanken: Tankstellen von Textilhersteller Trigema – mit Motorrad-Tourentipp

Trigema. Da klingelt es erst einmal wegen Polo-Shirts und dem Affen. Und bei den aktuellen Spritpreisen beim Tanken ebenso. An den 3 Produktionsorten in Burladingen und Rangendingen im Zollernalbkreis sowie in Altshausen im Landkreis Ravensburg sind die firmeneigenen Tankstellen seit Jahrzehnten bekannt. Dort ist Sprit teils rund 20 Cent pro Liter billiger als an anderen Tankstellen in der Umgebung.

"Seitdem wir unsere Tankstellen betreiben, verfolgen wir eine klare und konsequente Strategie. Die Preise werden nur einmal täglich angepasst, früher nach der Belieferung, heute gemäß der neuen Regelung um 12 Uhr", sagte Wolfgang Grupp junior gegenüber BILD.

Spritpreise steigen nur dann, wenn der Einkauf teurer wird Trigema gibt höhere Kosten nur dann weiter, wenn sie tatsächlich beim Einkauf entstehen. Die Marge bleibt gleich, einen Aufschlag wegen der aktuellen Lage gibt es nicht. "Ein bisschen was verdienen wir an unseren Tankstellen schon, wir müssen ja auch die Betreiberkosten bezahlen", sagte Grupp gegenüber den Zeitungen von Ippen Media. Für etwas mehr Spielraum als bei klassischen Tankstellen sorgen feste Lieferbeziehungen, entsprechend kann Trigema Bestellungen kurzfristig anpassen, wenn die Marktlage sich verändert.

Dankesschreiben trotz "Ausverkauft" Die niedrigeren Preise an den 3 Trigema-Tankstellen sprechen sich herum, entsprechend groß ist der Andrang. Der kann dazu führen, dass der Kraftstoff schneller ausverkauft ist. "Man bekommt öfter nette Post oder Danksagungen von Kundinnen oder Kunden. Das ist super lieb, und darüber freut sich das ganze Team. Auf eine gewisse Art ist es aber auch erschreckend, dass die Leute sich für etwas bedanken, das eine Selbstverständlichkeit sein sollte. Nämlich, dass man eine Krise nicht ausnutzt", so Grupp weiter.

Schöne Motorrad-Tour zwischen den 3 Trigema-Tankstellen Die 3 Tankstellen von Trigema liegen an einer knapp über 100 Kilometer langen Strecke im Schwäbischen. Mit den üblichen Fahrten um die Bundesstraße herum könnte so eine schöne und zum Tanken günstige Tour herauskommen: zwischen dem Althäusener Schloss, dem Pfullendorfer See, dem Killertal oder dem Donautal. Anmerkung der Redaktion: Checkt den aktuellen Spritpreis vorab mit unserer Spritpreis-App mehr-tanken.