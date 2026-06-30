Neuer Zweitakt-Café-Racer mit 145 PS: Veloce Ethereal mit neuem 500er-Zweitakter als "L4"

Veloce Automotive Ltd und Veloce Motorcycles sind im englischen Oxfordshire zuhause. Weltweit bekannt geworden ist das junge Unternehmen im Sommer 2026 mit der sensationellen Veloce Aperion.

Veloce Ethereal als "halbe Portion Veloce Aperion" Im bläulich gedünsteten Windschatten der monströsen Veloce Aperion – mit Zweitakt-Achtzylinder, 1.000 Kubik und 280 PS – folgt quasi eine halbe Portion, die manchen Fans womöglich umso leckerer erscheinen wird: die Veloce Ethereal.

Neuer Zweitakt-Motor mit 500 Kubik und 145 PS Namensdeutungen reichen bei der Veloce Ethereal von himmlisch bis exquisit, und das starke Argument hängt mittragend im Stahlrohr-Rahmen: ein Zweitakt-Vierzylinder-Motor mit 500 Kubik und angeblich bis zu 145 PS bei 12.000/min.

4 Zylinder als "L4" statt V4 Als V4 bezeichnet Veloce Motorcycles den 500er-Zweitakter nicht, eher als "L4" – vier Zylinder, zweimal zwei im 90-Grad-Winkel zueinander. Dabei kommen zwei Kurbelwellen zum Einsatz, wie beim doppelt so großen "X8" der Veloce Aperion.

4-in-4-Abgasanlage als gelaserte Maßanfertigung Ebenfalls wie bei der Aperion ist die für Zweitakt-Schwingungen optimierte Abgasanlage der Veloce Ethereal – 4 in 4 – nahtlos per Laser aus Aluminium geformt.

Veloce Motorcycles 4 Zylinder, 500 Kubik und bis zu 145 PS: neuer Zweitakt-Motor als "L4" für die Veloce Ethereal.

Einarmschwinge aus Aluminium gefräst Aus Aluminium gefräst ist die linksseitige Einarmschwinge der Veloce Ethereal. Eine weitere Besonderheit ist die Position der Ausgangswelle: zwischen den beiden Kurbelwellen und in Einbaulage schräg über dem Getriebe.

Café Racer im Retro-Look Zum Gewicht der Veloce Ethereal liegen bisher keine Angaben vor, doch die ersten Bilder lassen einen relativ leichten Café Racer mit Solo-Heck erwarten. Wobei im Heckbürzel der Wasserkühler hängt, wie einst bei der Benelli Tornado Tre 900.

Wasserkühler hinten im Heckbürzel Unter dem Benzintank der Veloce Ethereal angeordnete Luftleitschächte sollen dem Kühler Fahrtwind zuführen. Konventionelle, moderne Standard-Komponenten sieht Veloce Motorcycles für Upside-down-Telegabel und Bremsen vor.

Veloce Ethereal als Kleinserie für 2027? Preis? Limitiert auf 48 Exemplare ist die Veloce Ethereal als Kleinserie geplant, wohl für 2027. Reservierungen nimmt Veloce Motorcycles bereits online entgegen. Eine genaue Preisangabe liegt bislang nicht vor, lediglich eine vage Ankündigung: "Die Ethereal wird etwas günstiger als die Aperion." Dazu sollte man wissen, dass die Aperion – mit doppelt so vielen Zylindern, doppelt so viel Hubraum und doppelt so viel Leistung – 78.000 Britische Pfund kostet, umgerechnet circa 90.000 Euro.

Neuer Zweitakter mit Straßenzulassung – in Großbritannien Wie bei der auf halb so viele Exemplare (24) limitierten Veloce Aperion soll auch bei der Veloce Ethereal die Straßenzulassung per Einzelabnahme möglich sein – in Großbritannien (MSVA). In der Europäischen Union ist das für leistungsstarke Zweitakter ohne Abgasreinigung und ohne ABS längst aussichtslos.