Zweitakt-Monster mit 8 Zylindern und 280 PS: Retro-Café-Racer Veloce Aperion mit X8

Veloce Automotive Ltd ist eine in Oxfordshire, England, neu gegründete Firma. In der Hauptabteilung Veloce Motorcycles entwickeln die "Veloce Engineers" neue Zweitakt-Motoren – und die Motorräder gleich mit dazu. In Carmarthensire, Wales, unterhält Veloce Automotive nach eigenen Angaben einen zusätzlichen Standort für Tests, sogar mit eigener Teststrecke.

Sensationeller Retro-Roadster: Veloce Aperion Veloce Aperion heißt das Topmodell, und nomen est omen: Veloce bedeutet Schnelligkeit. Aperion, aus dem Altgriechischen abgeleitet, steht für "das Grenzenlose". Und die erste Eigenentwicklung von Veloce Motorcycles ist eine 1000er. Mit Zweitakt-Motor, wohlgemerkt.

Neuer Zweitakt-Motor als 8-Zylinder Da die 8 Zylinder der Veloce Aperion x-förmig angeordnet sind, bezeichnet Veloce Motorcycles diesen eigens neu entwickelten Zweitakt-Motor als X8. In Anbetracht der zwei Kurbelwellen könnte man auch von einem doppelten V4 sprechen. Mit annähernd perfektem Massenausgleich dürfte der X8 zwar brutal anschieben, dabei aber nicht brutal vibrieren.

X8-Motor mit 1.000 Kubik Jedenfalls ergeben sich für die Veloce Aperion mit 8-mal 125 Kubik insgesamt 1.000 Kubik, das ist ein voller Liter Hubraum. Um es noch einmal zu betonen: für einen Zweitakter! Anscheinend sind die wassergekühlten Zylinder vom Typ Rotax-Aprilia RS 125 abgeleitet, wobei hier geschmiedete Kolben und weitere Tuning-Teile zum Einsatz kommen.

X8-Zweitakter mit 280 PS Bei 12.000/min soll der X8-Zweitakter der Veloce Aperion 280 PS Spitzenleistung erreichen. Dafür optimal arrangiert sind die 8 Vergaser (x 24 mm von Dell’Orto) sowie die umso aufwendiger geschlungene, per Laser geformte 8-in-8-Abgasanlage bis hoch zum Heckbürzel. Und das 6-Gang-Getriebe mit hydraulisch angesteuerter Kupplung.

Fahrwerk mit exotischer Einarmschwinge Angeblich 105 Kilogramm wiegt der X8-Motor der Veloce Aperion, mittragend im Stahlrohr-Rahmen integriert. Vorn kommt eine konventionelle Upside-down-Telegabel zum Einsatz, hinten eine unkonventionelle Radaufhängung: eine linksseitige Einarmschwinge, aus Aluminium gefräst, in Verbindung mit einem per Gestänge angesteuerten Federbein, das vorn unter dem Motor liegt.

Klassischer Café Racer – mit Zweitakt-Achtzylinder Ebenfalls auffällig am Hinterrad der Veloce Aperion ist die besonders große Scheibenbremse, zusätzlich zur vorderen Doppelscheibe. Zur Höchstgeschwindigkeit und zum Gesamtgewicht des 1000er-Zweitakt-Roadsters im klassischen Café-Racer-Stil liegen bislang keine Angaben vor.

Veloce Aperion für 2027 geplant – Verfügbarkeit und Preis Vorbestellbar ist die Veloce Aperion bereits, und für 2027 ist die Produktion einer Kleinserie geplant, limitiert auf 24 Exemplare. Als Preis sind 78.000 Britische Pfund im Gespräch, entsprechend circa 90.000 Euro.

Neuer Zweitakter mit Straßenzulassung – in Großbritannien Für Großbritannien verspricht Veloce Motorcycles die Möglichkeit einer uneingeschränkt legalen Straßenzulassung per Einzelabnahme (MSVA). In der Europäischen Union hat die Veloce Aperion als 1000er-Zweitakter ohne Abgasreinigung und ohne ABS leider überhaupt keine Chance, das Straßenbild zu bereichern.