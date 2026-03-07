Markenverzeichnis öffnen
Marken
Anmelden
Anmelden
Abo
Menü öffnen
Menü
Alle MRD+ Artikel
Top Werkstätten
MotorräderMenü aufklappen
BekleidungMenü aufklappen
ZubehörMenü aufklappen
Technik
ReisenMenü aufklappen
RatgeberMenü aufklappen
Sport & SzeneMenü aufklappen
Markt
Zur Startseite
Ratgeber
Werkstatt

Zylinderkopfüberholung: Tipps aus der MOTORRAD-Werkstatt

Werkstatt-Ratgeber Zylinderkopfüberholung
Tipps aus der MOTORRAD-Werkstatt

Der Zylinderkopf ist nicht nur eines der optisch markantesten Motorteile, sondern auch technisch eines der interessantesten, dessen Aufgaben von der Kühlung bis zur Gassteuerung reichen. Bei Problemen stehen vor allem bei Viertaktern aufwendige Reparaturarbeiten an. Doch Bange machen gilt nicht – wer traut sich?

ArtikeldatumVeröffentlicht am 07.03.2026
Als Favorit speichern
Honda CB 900 F Bol d'Or
Foto: Jörg Künstle

Bei Zweitaktmotoren ist der Kopf nur eine Art Deckel, und bei luftgekühlten Zweitaktern beschränkt sich die Funktion darauf, über groß dimensionierte Kühlrippen für eine ausreichende Kühlung zu sorgen. Außerdem nimmt er die Zündkerze auf. Die Problemzonen beschränken sich meist auf Schäden an der Dichtung beziehungsweise am Zündkerzengewinde. Auch die Demontage des flachen Zylinderkopfes ist keine große Herausforderung.

Bei Viertaktmotoren regelt der Zylinderkopf den Gaswechsel und besteht aus Ventilen, Ventilfedern, Ventilsitzen, Ventilführungen, Dichtungen sowie je nach Bauart Nockenwelle(n), Kipp- oder Schlepphebeln bzw. Tassen- oder Hydrostößeln.

Häufigstes Problem am Zylinderkopf: defekte Dichtungen

Die häufigsten Probleme am Zylinderkopf ...

Mehr zum Thema Werkstatt