Zylinderkopfüberholung: Tipps aus der MOTORRAD-Werkstatt

Bei Zweitaktmotoren ist der Kopf nur eine Art Deckel, und bei luftgekühlten Zweitaktern beschränkt sich die Funktion darauf, über groß dimensionierte Kühlrippen für eine ausreichende Kühlung zu sorgen. Außerdem nimmt er die Zündkerze auf. Die Problemzonen beschränken sich meist auf Schäden an der Dichtung beziehungsweise am Zündkerzengewinde. Auch die Demontage des flachen Zylinderkopfes ist keine große Herausforderung.