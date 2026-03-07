Zylinderkopfüberholung: Tipps aus der MOTORRAD-Werkstatt

Bei Zweitaktmotoren ist der Kopf nur eine Art Deckel, und bei luftgekühlten Zweitaktern beschränkt sich die Funktion darauf, über groß dimensionierte Kühlrippen für eine ausreichende Kühlung zu sorgen. Außerdem nimmt er die Zündkerze auf. Die Problemzonen beschränken sich meist auf Schäden an der Dichtung beziehungsweise am Zündkerzengewinde. Auch die Demontage des flachen Zylinderkopfes ist keine große Herausforderung.
Bei Viertaktmotoren regelt der Zylinderkopf den Gaswechsel und besteht aus Ventilen, Ventilfedern, Ventilsitzen, Ventilführungen, Dichtungen sowie je nach Bauart Nockenwelle(n), Kipp- oder Schlepphebeln bzw. Tassen- oder Hydrostößeln.
Häufigstes Problem am Zylinderkopf: defekte Dichtungen
Die häufigsten Probleme am Zylinderkopf ...