Kunststoffpflege-Mittel fürs Bike im Test: Neue Pflegestufe für Motorradfahrer

Die Top 3 Motorrad-Kunststoffpflegemittel im Test:
Platz 1: Liqui Moly Kunststofftiefenpflegerlotion
- Anbieter: Liqui Moly
- Füllmenge: 250 ml in Flasche
- Preis: 6,78 Euro (gekauft bei Amazon), entspricht 27,12 Euro/Liter
- Anwendung: Produkt mit Tuch aufbringen und leicht verreiben, bei Bedarf trocken nachreiben, keine Einwirkzeit. Anleitung sehr gut lesbar, ausführlich und verständlich; gute Warnhinweise. Dosierung einfach, Aufbringen und weitere Verarbeitung sehr einfach, sehr ergiebig. Völlig unauffälliger neutraler Geruch.
- Materialverträglichkeit: ABS ohne Befund; Polycarbonat ohne Befund
- Farbauffrischung: beim Soforteffekt Farbe sehr gut, Hydrophobie unbefriedigend; bei der Waschbeständigkeit Farbe gut bis sehr gut, Hydrophobie sehr gut
- Schmutzanhaftung: ausreichend, Schmutzreste bleiben sichtbar
- Sonstiges: Reinigung wird nicht ausgelobt, Inhaltsstoffe-Datenblatt verfügbar; Zusammensetzung/Rezeptur unauffällig
- Urteil: sehr gut, 87 von 100 Punkten
Platz 2: A1 Kunststoff Tiefenpfleger matt
- Anbieter: Dr. O. K. Wack Chemie
- Füllmenge: 250 ml in Flasche
- Preis: 10,37 Euro (gekauft bei Amazon), entspricht 41,48 Euro/Liter
- Anwendung: Produkt mit Tuch oder Schwamm aufbringen, circa fünf Minuten einwirken lassen, mit Mikrofasertuch nachwischen. Anleitung gut lesbar, ausführlich und verständlich; gute Warnhinweise. Dosierung einfach, Aufbringen und weitere Verarbeitung sehr einfach, sehr ergiebig. Unauffälliger, leicht chemischer Geruch
- Materialverträglichkeit: ABS ohne Befund; Polycarbonat mit mittelstarken Rissen, kein Bruch
- Farbauffrischung: beim Soforteffekt Farbe befriedigend bis gut, Hydrophobie sehr gut; bei der Waschbeständigkeit Farbe und Hydrophobie sehr gut
- Schmutzanhaftung: befriedigend, leichte Schmutzreste bleiben sichtbar
- Sonstiges: Reinigung wird nicht ausgelobt, Inhaltsstoffe-Datenblatt nicht verfügbar; Zusammensetzung/Rezeptur unauffällig
- Urteil: gut, 79 von 100 Punkten
Platz 3: PS Kunststoff-Tiefen-Pfleger Spray seidenmatt
- Anbieter: K&K Handelsgesellschaft
- Füllmenge: 500 ml in Pumpsprühflasche
- Preis: 13,45 Euro (gekauft bei Sport-Service-Tuning), entspricht 26,90 Euro/Liter
- Anwendung: Produkt großzügig auf ein Tuch oder direkt auf die Oberfläche sprühen, in kreisenden Bewegungen dünn und gleichmäßig auftragen und kurz antrocknen lassen, dann Produktreste abwischen. Anleitung gut lesbar, ausführlich und verständlich; Warnhinweise unvollständig. Dosierung einfach, Aufbringen und weitere Verarbeitung relativ einfach, schmiert u. U. etwas, ausreichende Ergiebigkeit. Unauffälliger, leicht chemischer Geruch
- Materialverträglichkeit: ABS ohne Befund; Polycarbonat ohne Befund
- Farbauffrischung: beim Soforteffekt Farbe sehr gut, Hydrophobie unbefriedigend; bei der Waschbeständigkeit Farbe ausreichend, Hydrophobie sehr gut
- Schmutzanhaftung: ausreichend, Schmutzreste bleiben sichtbar
- Sonstiges: Reinigung wird nicht ausgelobt, Inhaltsstoffe-Datenblatt verfügbar; Zusammensetzung/Rezeptur unauffällig
- Urteil: gut, 74 von 100 Punkten
8 weitere Kunststoffpflegen im Test
Meguiar's Black Plastic Restorer
- Anbieter: Meguiar’s Deutschland
- Füllmenge: 355 ml in Flasche
- Preis: 13,99 Euro (gekauft bei Amazon), entspricht 39,41 Euro/Liter
- Anwendung: Kleine Produktmenge mit Tuch oder Pad gleichmäßig auftragen, Überstände abwischen, keine Einwirkzeit. Anleitung wegen sehr kleiner Schrift nur schwer lesbar, aber verständlich und ausführlich genug; gute Warnhinweise. Dosierung einfach, Aufbringen und weitere Verarbeitung relativ einfach, ggf. etwas schmierig, gute Ergiebigkeit. Unauffälliger, leicht chemischer Geruch
- Materialverträglichkeit: ABS ohne Befund; Polycarbonat mit starken Rissen, kurz vor dem Bruch
- Farbauffrischung: beim Soforteffekt Farbe gut, Hydrophobie sehr gut; bei der Waschbeständigkeit Farbe und Hydrophobie sehr gut
- Schmutzanhaftung: unbefriedigend, Schmutzreste bleiben deutlich sichtbar
- Sonstiges: Reinigung wird nicht ausgelobt, Inhaltsstoffe-Datenblatt nicht verfügbar; ggf. organschädigend und mit mehreren Allergieauslösern
- Urteil: gut, 73 von 100 Punkten
Nigrin Kunststoff-Tiefenpflege seidenmatt
- Anbieter: MTS Marken Technik Service
- Füllmenge: 300 ml in Pumpsprühflasche
- Preis: 5,45 Euro (gekauft bei Amazon), entspricht 18,17 Euro/Liter
- Anwendung: Produkt auf Tuch sprühen und Kunststoffteile mit dem getränkten Tuch gleichmäßig dünn abreiben, keine Einwirkzeit. Anleitung gut lesbar, relativ ausführlich und verständlich; gute Warnhinweise. Befriedigende Dosierung über Sprühkopf, schäumt etwas, Aufbringen und weitere Verarbeitung relativ einfach, befriedigende Ergiebigkeit. Unauffälliger, leicht chemischer Geruch
- Materialverträglichkeit: ABS ohne Befund; Polycarbonat ohne Befund
- Farbauffrischung: beim Soforteffekt Farbe ausreichend, Hydrophobie unbefriedigend; bei der Waschbeständigkeit Farbe mäßig, Hydrophobie sehr gut
- Schmutzanhaftung: befriedigend bis gut, leichte Schmutzreste bleiben sichtbar
- Sonstiges: Reinigung wird nicht ausgelobt, Inhaltsstoffe-Datenblatt verfügbar; Zusammensetzung/Rezeptur unauffällig
- Urteil: befriedigend, 67 von 100 Punkten
Armor All Tiefenpfleger seidenmatt
- Anbieter: Energizer Auto
- Füllmenge: 300 ml in Pumpsprühflasche
- Preis: 9,68 Euro (gekauft bei Amazon), entspricht 32,27 Euro/Liter
- Anwendung: Produkt großzügig auf ein Tuch oder direkt auf die zu behandelnde Fläche geben, Überschuss abwischen, keine Einwirkzeit. Anleitung gut lesbar, ausführlich und verständlich; gute Warnhinweise. Dosierung einfach, Aufbringen und weitere Verarbeitung einfach, relativ ergiebig. Kaum wahrnehmbarer, unauffälliger Geruch.
- Materialverträglichkeit: ABS ohne Befund; Polycarbonat mit mittelstarken Rissen, kein Bruch
- Farbauffrischung: beim Soforteffekt Farbe befriedigend bis gut, Hydrophobie unbefriedigend; bei der Waschbeständigkeit Farbe ausreichend, Hydrophobie gut.
- Schmutzanhaftung: befriedigend bis gut, leichte Schmutzreste bleiben sichtbar.
- Sonstiges: Reinigung wird nicht ausgelobt, Inhaltsstoffe-Datenblatt nicht verfügbar; Zusammensetzung/Rezeptur unauffällig.
- Urteil: befriedigend, 66 von 100 Punkten
Cleaneed Kunststoffpflege
- Anbieter: PB-Commerce
- Füllmenge: 500 ml in Pumpsprühflasche
- Preis: 14,95 Euro (gekauft bei Amazon), entspricht 29,90 Euro/Liter
- Anwendung: Produkt direkt aufsprühen oder mit Applikator-Pad aufbringen, überschüssigen Wirkstoff mit Mikrofasertuch abtragen. Keine Angaben zur Einwirkzeit. Anleitung gut lesbar, aber sehr knapp; keine Warnhinweise. Dosierung mäßig, Sprühkopf vernebelt stark. Weitere Verarbeitung befriedigend, befriedigende Ergiebigkeit. Mittelstarker chemischer Geruch.
- Materialverträglichkeit: ABS ohne Befund; Polycarbonat gebrochen
- Farbauffrischung: beim Soforteffekt Farbe sehr gut und Hydrophobie sehr gut; bei der Waschbeständigkeit Farbe ausreichend, Hydrophobie sehr gut
- Schmutzanhaftung: gut, nur ganz leichte Schmutzreste bleiben sichtbar
- Sonstiges: Reinigung wird nicht ausgelobt, Inhaltsstoffe-Datenblatt nicht verfügbar; Zusammensetzung/Rezeptur unauffällig
- Urteil: befriedigend, 66 von 100 Punkten
Coro Products Pro Shield Kunststoffpflege
- Anbieter: Coro Products
- Füllmenge: 200 ml in Pumpflasche
- Preis: 8,90 Euro(gekauft bei Coro Products), entspricht 44,50 Euro/Liter
- Anwendung: Produkt direkt aufbringen, verteilen und kurz einwirken lassen. Danach mit einem Tuch nachpolieren. Anleitung sehr gut lesbar, relativ kurz und knapp, aber verständlich und ausführlich genug; Warnhinweise etwas knapp. Dosierung einfach, Aufbringen und Verteilen des Pflegeschaums relativ einfach, aber ggf. leicht schmierig, gute Ergiebigkeit. Angenehmer Geruch.
- Materialverträglichkeit: ABS ohne Befund; Polycarbonat mit mittelstarken Rissen, kein Bruch
- Farbauffrischung: beim Soforteffekt Farbe gut, Hydrophobie unbefriedigend; bei der Waschbeständigkeit Farbe unbefriedigend, Hydrophobie sehr gut
- Schmutzanhaftung: gut, nur ganz leichte Schmutzreste bleiben sichtbar
- Sonstiges: Reinigung wird nicht ausgelobt, Inhaltsstoffe-Datenblatt nicht verfügbar; Zusammensetzung/Rezeptur unauffällig
- Urteil: befriedigend, 64 von 100 Punkten
Caramba Kunststoff-Tiefenpflege
- Anbieter: Caramba Chemie
- Füllmenge: 250 ml in Spraydose
- Preis: 11,27 Euro (gekauft bei Toolineo), entspricht 45,08 Euro/Liter
- Anwendung: Produkt direkt aufsprühen oder mit Tuch, Schwamm aufbringen und gleichmäßig verreiben. Anleitung gut lesbar und verständlich, aber nicht sehr ausführlich; gute Warnhinweise. Dosierung mäßig (ergibt Schaum, der sich ggf. ungewollt verflüchtigt), weitere Verarbeitung befriedigend, befriedigende Ergiebigkeit. Mittelstarker chem. Geruch.
- Materialverträglichkeit: ABS ohne Befund; Polycarbonat gebrochen
- Farbauffrischung: beim Soforteffekt Farbe gut, Hydrophobie unbefriedigend; bei der Waschbeständigkeit Farbe unbefriedigend, Hydrophobie sehr gut
- Schmutzanhaftung: gut bis sehr gut, nur minimale Schmutzreste bleiben sichtbar
- Sonstiges: Reinigung wird nicht ausgelobt, Inhaltsstoffe-Datenblatt nicht verfügbar; entzündlicher Kohlenwasserstoff als Lösemittel, für den (Pkw-)Innenraum ungeeignet. UFI ("Unique Formula Identifier", ein Chemikalien-Code für Notfälle) fehlt auf der Verpackung.
- Urteil: befriedigend, 57 von 100 Punkten
Gyeon Q²M Preserve
- Anbieter: Carparts
- Füllmenge: 250 ml in Pumpflasche
- Preis: 15,90 Euro (gekauft bei Amazon), entspricht 63,60 Euro/Liter
- Anwendung: Produkt mit Mikrofasertuch verarbeiten, "wenige Minuten" Einwirkzeit. Anwenderhinweise nur rudimentär und ausschließlich auf Englisch, keine Warnhinweise. Dosierung einfach, Aufbringen und weitere Verarbeitung relativ einfach, sehr ergiebig. Mittelstarker, nicht weiter störender chemisch-süßlicher Geruch.
- Materialverträglichkeit: ABS ohne Befund; Polycarbonat gebrochen
- Farbauffrischung: beim Soforteffekt Farbe sehr gut, Hydrophobie unbefriedigend; bei der Waschbeständigkeit Farbe unbefriedigend, Hydrophobie sehr gut
- Schmutzanhaftung: hervorragend, es bleiben praktisch keine Schmutzreste sichtbar
- Sonstiges: Reinigung wird nicht ausgelobt, Inhaltsstoffe-Datenblatt nicht verfügbar; Zusammensetzung/Rezeptur unauffällig; lässt sich laut Etikett-Text im Verhältnis 1:10 als Spray verdünnen
- Urteil: befriedigend, 55 von 100 Punkten
Sonax Tiefenpfleger seidenmatt
- Anbieter: Sonax
- Füllmenge: 300 ml in Pumpsprühflasche
- Preis: 7,55 Euro (gekauft bei Amazon), entspricht 25,17 Euro/Liter
- Anwendung: Produkt mit Pad aufbringen, keine Angaben zur Einwirkzeit und weiteren Verarbeitung. Anleitung gut lesbar, aber nur rudimentär; gute Warnhinweise. Dosierung relativ einfach, aber Aufbringung u. U. etwas ungleichmäßig und speckig, befriedigende Ergiebigkeit. Völlig neutraler, sehr dezenter Geruch.
- Materialverträglichkeit: ABS mit kleinen Spannungsrissen; Polycarbonat gebrochen
- Farbauffrischung: beim Soforteffekt Farbe befriedigend, Hydrophobie unbefriedigend; bei der Waschbeständigkeit Farbe gut, Hydrophobie sehr gut
- Schmutzanhaftung: gut, nur ganz leichte Schmutzreste bleiben sichtbar
- Sonstiges: Reinigung wird nicht ausgelobt, Inhaltsstoffe-Datenblatt verfügbar; Zusammensetzung/Rezeptur unauffällig; kein deutsches Etikett (wahrscheinlich dem"internationalen" Online-Handel geschuldet)
- Urteil: befriedigend, 55 von 100 Punkten
Der Test: Materialverträglichkeit im Fokus
Der zum Pflegeakt entschlossene Verbraucher hat dann die reizvolle Aufgabe, zu entscheiden, ob es denn ein flüssiges Helferlein für unter 20 Euro pro Liter oder doch das vermeintliche Edelprodukt zum Literpreis von über 60 Euro sein soll. Achtung, Testergebnis-Spoiler: Für umgerechnet bereits unter 30 Euro pro Liter gibt’s einen Testsieger!
Bis zu dieser Erkenntnis war es ein langer Test-Weg; denn im Unterschied zu MOTORRAD-Pflegemitteltests der Vergangenheit spielte diesmal zusätzlich ein pflegeunabhängiger Aspekt eine ganz wesentliche(Punkte-)Rolle: die Materialverträglichkeit.
Dafür gibt es zwei wesentliche Gründe. Erstens: Die Werkstoff- und Oberflächenqualität der an und in Fahrzeugen verbauten Kunststoffteile hat in den letzten Jahren zum Teil massiv nachgelassen – "Produktionskosten-Druck".
Wo früher noch satt lackierte oder anderweitig oberflächengeschützte Bauteile zum Einsatz kamen, wird heute oft "nacktes" Plastik verbaut. Sehr gern in matter Ausführung, was die Sache nicht einfacher macht.
Zweiter Grund für den Testschwerpunkt Materialverträglichkeit: Die Menschen lesen immer weniger. Und noch weniger Bedienungsanleitungen oder Anwenderhinweise. "Hau rauf, das Zeug! Wird schon irgendwie funktionieren", lautet das Motto.
Produktreste gewissenhaft entfernen? Nicht direkt auf die Oberflächen sprühen, um zu vermeiden, dass andere versteckte Bauteile betroffen werden? Alles vermeintlich überflüssiger Luxus. Der dann aber dazu führen kann, dass Pflegemittel-Reste in hintersten Ecken oder zum Beispiel in Sacklöchern zurückbleiben und dort im Stillen ihr zerstörerisches Werk vollziehen.
Testbedingungen und Ergebnisse
Der im Fahrzeugbau gern verwendete Kunststoff ABS reagiert auf solche Nachlässigkeiten eher unempfindlich. Im vorliegenden Test sorgte nur eins von elf Produkten für Materialangriff.
Beim ebenfalls gern genutzten Polycarbonat, meist in transparenter Form und z. B. bei Scheinwerferabdeckungen zu finden, sieht das aber ganz anders aus: Nur drei getestete Pflegemittel ließen die Polycarbonat-Streifen in Ruhe.
Die acht anderen Kandidaten sorgten für Materialangriffe, die von kleineren Rissen bis zum kompletten Bruch reichten. Natürlich waren die Testbedingungen extrem, und wer die Anwenderhinweise (so denn ausführlich vorhanden …) peinlich genau beachtet, also nicht wild drauflos sprüht und auch überschüssige Pflegemittelreste pingelig entfernt, hat meist nichts zu befürchten.
Doch auf der ganz sicheren Seite ist man – besonders als "Anwenderhinweise-Nichtleser" – nur dann, wenn man von vornherein zu Pflegemitteln greift, die auch unter Extrembedingungen nett zum Kunststoff sind.
Bewertungskriterien: Pflegeeigenschaften und mehr
Das Thema Materialverträglichkeit ging mit bis zu 30 von maximal 100 Gesamtpunkten in die Endwertung ein. Mit maximal 40 Punkten der zweite Testschwerpunkt: die Pflegeeigenschaften der Produkte. Dabei ging es in erster Linie um die Farbauffrischung, also ob aus dem in langen Jahren gereiften Dunkelgrau wieder so etwas wie ein Neufahrzeug-Schwarz werden kann.
Ein Nebenaspekt: die wasserabweisende Wirkung (Hydrophobie) auf der behandelten Oberfläche; denn was nützt das schwärzeste Schwarz, wenn nach dem ersten Regen fiese Wasserflecken zurückbleiben? Eben! Farbauffrischung und Hydrophobie beurteilten wir unmittelbar nach dem Pflegemittel-Einsatz, nachzulesen unter dem Stichwort "Sofort-Effekt".
Doch damit nicht genug, denn natürlich interessiert es den Anwender ebenfalls, wie die Kunststoffteile seines Fahrzeugs noch Tage oder Wochen nach dem Pflegemittel-Einsatz aussehen.
Ein Wischtestgerät simulierte genau das (Arbeitstitel "Waschbeständigkeit"), und auch dabei griff das Bewertungsschema vom "Sofort-Effekt": maximal 15 Punkte für brillante Farbe, bis zu fünf Punkte für eine bestmöglich abweisende Art gegenüber Wasser.
Der aufmerksame Leser hat mitgerechnet, für alle anderen zum Nachlesen: 15 plus 5 macht 20; je 20 Punkte in zwei Pflegeeigenschafts-Kategorien ergibt besagte 40 als Maximalpunktzahl.
Weitere Testkategorien und Ergebnisse
Drei weitere Test-Kategorien spielten mit jeweils maximal zehn Punkten Nebenrollen, konnten das Gesamtergebnis aber natürlich deutlich beeinflussen. Besonders der Prüfpunkt "Anwendung/Verarbeitung" verdient noch ein paar Erläuterungen.
Denn die beste Materialverträglichkeit und die tollsten Pflegeeigenschaften bekommen einen kräftigen Dämpfer, wenn der Pflege-Job einfach keinen Spaß macht. Oder ganz konkret: wenn die Dosierung nicht vernünftig klappt, das Verteilen und eventuelle Auspolieren des Produkts mühsam sind oder wenn das Mittel unangenehm riecht oder schmiert.