Kunststoffpflege-Mittel fürs Bike im Test: Neue Pflegestufe für Motorradfahrer

Die Top 3 Motorrad-Kunststoffpflegemittel im Test: Platz 1: Liqui Moly Kunststofftiefenpflegerlotion

Tyson Jopson Die Liqui Moly Kunststofftiefenpflegerlotion schneidet bei der Schmutzanhaftung ausreichend ab, Schmutzreste bleiben sichtbar.



Anbieter: Liqui Moly

Liqui Moly Füllmenge: 250 ml in Flasche

250 ml in Flasche Preis: 6,78 Euro (gekauft bei Amazon), entspricht 27,12 Euro/Liter

6,78 Euro (gekauft bei Amazon), entspricht 27,12 Euro/Liter Anwendung: Produkt mit Tuch aufbringen und leicht verreiben, bei Bedarf trocken nachreiben, keine Einwirkzeit. Anleitung sehr gut lesbar, ausführlich und verständlich; gute Warnhinweise. Dosierung einfach, Aufbringen und weitere Verarbeitung sehr einfach, sehr ergiebig. Völlig unauffälliger neutraler Geruch.

Produkt mit Tuch aufbringen und leicht verreiben, bei Bedarf trocken nachreiben, keine Einwirkzeit. Anleitung sehr gut lesbar, ausführlich und verständlich; gute Warnhinweise. Dosierung einfach, Aufbringen und weitere Verarbeitung sehr einfach, sehr ergiebig. Völlig unauffälliger neutraler Geruch. Materialverträglichkeit: ABS ohne Befund; Polycarbonat ohne Befund

ABS ohne Befund; Polycarbonat ohne Befund Farbauffrischung: beim Soforteffekt Farbe sehr gut, Hydrophobie unbefriedigend; bei der Waschbeständigkeit Farbe gut bis sehr gut, Hydrophobie sehr gut

beim Soforteffekt Farbe sehr gut, Hydrophobie unbefriedigend; bei der Waschbeständigkeit Farbe gut bis sehr gut, Hydrophobie sehr gut Schmutzanhaftung: ausreichend, Schmutzreste bleiben sichtbar

ausreichend, Schmutzreste bleiben sichtbar Sonstiges: Reinigung wird nicht ausgelobt, Inhaltsstoffe-Datenblatt verfügbar; Zusammensetzung/Rezeptur unauffällig

Reinigung wird nicht ausgelobt, Inhaltsstoffe-Datenblatt verfügbar; Zusammensetzung/Rezeptur unauffällig Urteil: sehr gut, 87 von 100 Punkten

sehr gut, 87 von 100 Punkten Liqui Moly Kunststofftiefenpflegerlotion auf Amazon kaufen Platz 2: A1 Kunststoff Tiefenpfleger matt

Tyson Jopson Der A1 Tiefenpfleger schneidet bei der Schmutzanhaftung befriedigend ab, denn leichte Schmutzreste sind sichtbar geblieben.



Anbieter: Dr. O. K. Wack Chemie

Dr. O. K. Wack Chemie Füllmenge: 250 ml in Flasche

250 ml in Flasche Preis: 10,37 Euro (gekauft bei Amazon), entspricht 41,48 Euro/Liter

10,37 Euro (gekauft bei Amazon), entspricht 41,48 Euro/Liter Anwendung: Produkt mit Tuch oder Schwamm aufbringen, circa fünf Minuten einwirken lassen, mit Mikrofasertuch nachwischen. Anleitung gut lesbar, ausführlich und verständlich; gute Warnhinweise. Dosierung einfach, Aufbringen und weitere Verarbeitung sehr einfach, sehr ergiebig. Unauffälliger, leicht chemischer Geruch

Produkt mit Tuch oder Schwamm aufbringen, circa fünf Minuten einwirken lassen, mit Mikrofasertuch nachwischen. Anleitung gut lesbar, ausführlich und verständlich; gute Warnhinweise. Dosierung einfach, Aufbringen und weitere Verarbeitung sehr einfach, sehr ergiebig. Unauffälliger, leicht chemischer Geruch Materialverträglichkeit: ABS ohne Befund; Polycarbonat mit mittelstarken Rissen, kein Bruch

ABS ohne Befund; Polycarbonat mit mittelstarken Rissen, kein Bruch Farbauffrischung: beim Soforteffekt Farbe befriedigend bis gut, Hydrophobie sehr gut; bei der Waschbeständigkeit Farbe und Hydrophobie sehr gut

beim Soforteffekt Farbe befriedigend bis gut, Hydrophobie sehr gut; bei der Waschbeständigkeit Farbe und Hydrophobie sehr gut Schmutzanhaftung: befriedigend, leichte Schmutzreste bleiben sichtbar

befriedigend, leichte Schmutzreste bleiben sichtbar Sonstiges: Reinigung wird nicht ausgelobt, Inhaltsstoffe-Datenblatt nicht verfügbar; Zusammensetzung/Rezeptur unauffällig

Reinigung wird nicht ausgelobt, Inhaltsstoffe-Datenblatt nicht verfügbar; Zusammensetzung/Rezeptur unauffällig Urteil: gut, 79 von 100 Punkten

gut, 79 von 100 Punkten A1 Kunststoff Tiefenpfleger matt auf Amazon kaufen Platz 3: PS Kunststoff-Tiefen-Pfleger Spray seidenmatt

Tyson Jopson Das PS Kunststoff-Tiefen-Pfleger Spray schneidet bei der Schmutzanhaftung ausreichend ab, Schmutzreste bleiben sichtbar.

Anbieter: K&K Handelsgesellschaft

K&K Handelsgesellschaft Füllmenge: 500 ml in Pumpsprühflasche

500 ml in Pumpsprühflasche Preis: 13,45 Euro (gekauft bei Sport-Service-Tuning), entspricht 26,90 Euro/Liter

13,45 Euro (gekauft bei Sport-Service-Tuning), entspricht 26,90 Euro/Liter Anwendung: Produkt großzügig auf ein Tuch oder direkt auf die Oberfläche sprühen, in kreisenden Bewegungen dünn und gleichmäßig auftragen und kurz antrocknen lassen, dann Produktreste abwischen. Anleitung gut lesbar, ausführlich und verständlich; Warnhinweise unvollständig. Dosierung einfach, Aufbringen und weitere Verarbeitung relativ einfach, schmiert u. U. etwas, ausreichende Ergiebigkeit. Unauffälliger, leicht chemischer Geruch

Produkt großzügig auf ein Tuch oder direkt auf die Oberfläche sprühen, in kreisenden Bewegungen dünn und gleichmäßig auftragen und kurz antrocknen lassen, dann Produktreste abwischen. Anleitung gut lesbar, ausführlich und verständlich; Warnhinweise unvollständig. Dosierung einfach, Aufbringen und weitere Verarbeitung relativ einfach, schmiert u. U. etwas, ausreichende Ergiebigkeit. Unauffälliger, leicht chemischer Geruch Materialverträglichkeit: ABS ohne Befund; Polycarbonat ohne Befund

ABS ohne Befund; Polycarbonat ohne Befund Farbauffrischung: beim Soforteffekt Farbe sehr gut, Hydrophobie unbefriedigend; bei der Waschbeständigkeit Farbe ausreichend, Hydrophobie sehr gut

beim Soforteffekt Farbe sehr gut, Hydrophobie unbefriedigend; bei der Waschbeständigkeit Farbe ausreichend, Hydrophobie sehr gut Schmutzanhaftung: ausreichend, Schmutzreste bleiben sichtbar

ausreichend, Schmutzreste bleiben sichtbar Sonstiges: Reinigung wird nicht ausgelobt, Inhaltsstoffe-Datenblatt verfügbar; Zusammensetzung/Rezeptur unauffällig

Reinigung wird nicht ausgelobt, Inhaltsstoffe-Datenblatt verfügbar; Zusammensetzung/Rezeptur unauffällig Urteil: gut, 74 von 100 Punkten 8 weitere Kunststoffpflegen im Test Meguiar's Black Plastic Restorer

Tyson Jopson Der Meguiar's Black Plastic Restorer schneidet bei der Schmutzanhaftung unbefriedigend ab, Schmutzreste bleiben deutlich sichtbar.

Anbieter: Meguiar’s Deutschland

Meguiar’s Deutschland Füllmenge: 355 ml in Flasche

355 ml in Flasche Preis: 13,99 Euro (gekauft bei Amazon), entspricht 39,41 Euro/Liter

13,99 Euro (gekauft bei Amazon), entspricht 39,41 Euro/Liter Anwendung: Kleine Produktmenge mit Tuch oder Pad gleichmäßig auftragen, Überstände abwischen, keine Einwirkzeit. Anleitung wegen sehr kleiner Schrift nur schwer lesbar, aber verständlich und ausführlich genug; gute Warnhinweise. Dosierung einfach, Aufbringen und weitere Verarbeitung relativ einfach, ggf. etwas schmierig, gute Ergiebigkeit. Unauffälliger, leicht chemischer Geruch

Kleine Produktmenge mit Tuch oder Pad gleichmäßig auftragen, Überstände abwischen, keine Einwirkzeit. Anleitung wegen sehr kleiner Schrift nur schwer lesbar, aber verständlich und ausführlich genug; gute Warnhinweise. Dosierung einfach, Aufbringen und weitere Verarbeitung relativ einfach, ggf. etwas schmierig, gute Ergiebigkeit. Unauffälliger, leicht chemischer Geruch Materialverträglichkeit: ABS ohne Befund; Polycarbonat mit starken Rissen, kurz vor dem Bruch

ABS ohne Befund; Polycarbonat mit starken Rissen, kurz vor dem Bruch Farbauffrischung: beim Soforteffekt Farbe gut, Hydrophobie sehr gut; bei der Waschbeständigkeit Farbe und Hydrophobie sehr gut

beim Soforteffekt Farbe gut, Hydrophobie sehr gut; bei der Waschbeständigkeit Farbe und Hydrophobie sehr gut Schmutzanhaftung: unbefriedigend, Schmutzreste bleiben deutlich sichtbar

unbefriedigend, Schmutzreste bleiben deutlich sichtbar Sonstiges: Reinigung wird nicht ausgelobt, Inhaltsstoffe-Datenblatt nicht verfügbar; ggf. organschädigend und mit mehreren Allergieauslösern

Reinigung wird nicht ausgelobt, Inhaltsstoffe-Datenblatt nicht verfügbar; ggf. organschädigend und mit mehreren Allergieauslösern Urteil: gut, 73 von 100 Punkten Nigrin Kunststoff-Tiefenpflege seidenmatt

Tyson Jopson Die Nigrin Kunststoff-Tiefenpflege schneidet bei der Schmutzanhaftung befriedigend bis gut ab, leichte Schmutzreste bleiben sichtbar.

Anbieter: MTS Marken Technik Service

MTS Marken Technik Service Füllmenge: 300 ml in Pumpsprühflasche

300 ml in Pumpsprühflasche Preis: 5,45 Euro (gekauft bei Amazon), entspricht 18,17 Euro/Liter

5,45 Euro (gekauft bei Amazon), entspricht 18,17 Euro/Liter Anwendung: Produkt auf Tuch sprühen und Kunststoffteile mit dem getränkten Tuch gleichmäßig dünn abreiben, keine Einwirkzeit. Anleitung gut lesbar, relativ ausführlich und verständlich; gute Warnhinweise. Befriedigende Dosierung über Sprühkopf, schäumt etwas, Aufbringen und weitere Verarbeitung relativ einfach, befriedigende Ergiebigkeit. Unauffälliger, leicht chemischer Geruch

Produkt auf Tuch sprühen und Kunststoffteile mit dem getränkten Tuch gleichmäßig dünn abreiben, keine Einwirkzeit. Anleitung gut lesbar, relativ ausführlich und verständlich; gute Warnhinweise. Befriedigende Dosierung über Sprühkopf, schäumt etwas, Aufbringen und weitere Verarbeitung relativ einfach, befriedigende Ergiebigkeit. Unauffälliger, leicht chemischer Geruch Materialverträglichkeit: ABS ohne Befund; Polycarbonat ohne Befund

ABS ohne Befund; Polycarbonat ohne Befund Farbauffrischung: beim Soforteffekt Farbe ausreichend, Hydrophobie unbefriedigend; bei der Waschbeständigkeit Farbe mäßig, Hydrophobie sehr gut

beim Soforteffekt Farbe ausreichend, Hydrophobie unbefriedigend; bei der Waschbeständigkeit Farbe mäßig, Hydrophobie sehr gut Schmutzanhaftung: befriedigend bis gut, leichte Schmutzreste bleiben sichtbar

befriedigend bis gut, leichte Schmutzreste bleiben sichtbar Sonstiges: Reinigung wird nicht ausgelobt, Inhaltsstoffe-Datenblatt verfügbar; Zusammensetzung/Rezeptur unauffällig

Reinigung wird nicht ausgelobt, Inhaltsstoffe-Datenblatt verfügbar; Zusammensetzung/Rezeptur unauffällig Urteil: befriedigend, 67 von 100 Punkten Armor All Tiefenpfleger seidenmatt

Tyson Jopson Der Armor All Tiefenpfleger schneidet bei der Schmutzanhaftung befriedigend ab, leichte Schmutzreste bleiben sichtbar.



Anbieter: Energizer Auto

Energizer Auto Füllmenge: 300 ml in Pumpsprühflasche

300 ml in Pumpsprühflasche Preis: 9,68 Euro (gekauft bei Amazon), entspricht 32,27 Euro/Liter

9,68 Euro (gekauft bei Amazon), entspricht 32,27 Euro/Liter Anwendung: Produkt großzügig auf ein Tuch oder direkt auf die zu behandelnde Fläche geben, Überschuss abwischen, keine Einwirkzeit. Anleitung gut lesbar, ausführlich und verständlich; gute Warnhinweise. Dosierung einfach, Aufbringen und weitere Verarbeitung einfach, relativ ergiebig. Kaum wahrnehmbarer, unauffälliger Geruch.

Produkt großzügig auf ein Tuch oder direkt auf die zu behandelnde Fläche geben, Überschuss abwischen, keine Einwirkzeit. Anleitung gut lesbar, ausführlich und verständlich; gute Warnhinweise. Dosierung einfach, Aufbringen und weitere Verarbeitung einfach, relativ ergiebig. Kaum wahrnehmbarer, unauffälliger Geruch. Materialverträglichkeit: ABS ohne Befund; Polycarbonat mit mittelstarken Rissen, kein Bruch

ABS ohne Befund; Polycarbonat mit mittelstarken Rissen, kein Bruch Farbauffrischung: beim Soforteffekt Farbe befriedigend bis gut, Hydrophobie unbefriedigend; bei der Waschbeständigkeit Farbe ausreichend, Hydrophobie gut.

beim Soforteffekt Farbe befriedigend bis gut, Hydrophobie unbefriedigend; bei der Waschbeständigkeit Farbe ausreichend, Hydrophobie gut. Schmutzanhaftung: befriedigend bis gut, leichte Schmutzreste bleiben sichtbar.

befriedigend bis gut, leichte Schmutzreste bleiben sichtbar. Sonstiges: Reinigung wird nicht ausgelobt, Inhaltsstoffe-Datenblatt nicht verfügbar; Zusammensetzung/Rezeptur unauffällig.

Reinigung wird nicht ausgelobt, Inhaltsstoffe-Datenblatt nicht verfügbar; Zusammensetzung/Rezeptur unauffällig. Urteil: befriedigend, 66 von 100 Punkten Cleaneed Kunststoffpflege

Tyson Jopson Der Cleaneed Tiefenpfleger schneidet bei der Schmutzanhaftung gut ab, nur ganz leichte Schmutzreste sind sichtbar geblieben.



Anbieter: PB-Commerce

PB-Commerce Füllmenge: 500 ml in Pumpsprühflasche

500 ml in Pumpsprühflasche Preis: 14,95 Euro (gekauft bei Amazon), entspricht 29,90 Euro/Liter

14,95 Euro (gekauft bei Amazon), entspricht 29,90 Euro/Liter Anwendung: Produkt direkt aufsprühen oder mit Applikator-Pad aufbringen, überschüssigen Wirkstoff mit Mikrofasertuch abtragen. Keine Angaben zur Einwirkzeit. Anleitung gut lesbar, aber sehr knapp; keine Warnhinweise. Dosierung mäßig, Sprühkopf vernebelt stark. Weitere Verarbeitung befriedigend, befriedigende Ergiebigkeit. Mittelstarker chemischer Geruch.

Produkt direkt aufsprühen oder mit Applikator-Pad aufbringen, überschüssigen Wirkstoff mit Mikrofasertuch abtragen. Keine Angaben zur Einwirkzeit. Anleitung gut lesbar, aber sehr knapp; keine Warnhinweise. Dosierung mäßig, Sprühkopf vernebelt stark. Weitere Verarbeitung befriedigend, befriedigende Ergiebigkeit. Mittelstarker chemischer Geruch. Materialverträglichkeit: ABS ohne Befund; Polycarbonat gebrochen

ABS ohne Befund; Polycarbonat gebrochen Farbauffrischung: beim Soforteffekt Farbe sehr gut und Hydrophobie sehr gut; bei der Waschbeständigkeit Farbe ausreichend, Hydrophobie sehr gut

beim Soforteffekt Farbe sehr gut und Hydrophobie sehr gut; bei der Waschbeständigkeit Farbe ausreichend, Hydrophobie sehr gut Schmutzanhaftung: gut, nur ganz leichte Schmutzreste bleiben sichtbar

gut, nur ganz leichte Schmutzreste bleiben sichtbar Sonstiges: Reinigung wird nicht ausgelobt, Inhaltsstoffe-Datenblatt nicht verfügbar; Zusammensetzung/Rezeptur unauffällig

Reinigung wird nicht ausgelobt, Inhaltsstoffe-Datenblatt nicht verfügbar; Zusammensetzung/Rezeptur unauffällig Urteil: befriedigend, 66 von 100 Punkten Coro Products Pro Shield Kunststoffpflege

Die Coro Products Pro Shield Kunststoffpflege schneidet bei der Schmutzanhaftung gut ab, nur ganz leichte Schmutzreste sind sichtbar geblieben.



Anbieter: Coro Products

Coro Products Füllmenge: 200 ml in Pumpflasche

200 ml in Pumpflasche Preis: 8,90 Euro(gekauft bei Coro Products), entspricht 44,50 Euro/Liter

8,90 Euro(gekauft bei Coro Products), entspricht 44,50 Euro/Liter Anwendung: Produkt direkt aufbringen, verteilen und kurz einwirken lassen. Danach mit einem Tuch nachpolieren. Anleitung sehr gut lesbar, relativ kurz und knapp, aber verständlich und ausführlich genug; Warnhinweise etwas knapp. Dosierung einfach, Aufbringen und Verteilen des Pflegeschaums relativ einfach, aber ggf. leicht schmierig, gute Ergiebigkeit. Angenehmer Geruch.

Produkt direkt aufbringen, verteilen und kurz einwirken lassen. Danach mit einem Tuch nachpolieren. Anleitung sehr gut lesbar, relativ kurz und knapp, aber verständlich und ausführlich genug; Warnhinweise etwas knapp. Dosierung einfach, Aufbringen und Verteilen des Pflegeschaums relativ einfach, aber ggf. leicht schmierig, gute Ergiebigkeit. Angenehmer Geruch. Materialverträglichkeit: ABS ohne Befund; Polycarbonat mit mittelstarken Rissen, kein Bruch

ABS ohne Befund; Polycarbonat mit mittelstarken Rissen, kein Bruch Farbauffrischung: beim Soforteffekt Farbe gut, Hydrophobie unbefriedigend; bei der Waschbeständigkeit Farbe unbefriedigend, Hydrophobie sehr gut

beim Soforteffekt Farbe gut, Hydrophobie unbefriedigend; bei der Waschbeständigkeit Farbe unbefriedigend, Hydrophobie sehr gut Schmutzanhaftung: gut, nur ganz leichte Schmutzreste bleiben sichtbar

gut, nur ganz leichte Schmutzreste bleiben sichtbar Sonstiges: Reinigung wird nicht ausgelobt, Inhaltsstoffe-Datenblatt nicht verfügbar; Zusammensetzung/Rezeptur unauffällig

Reinigung wird nicht ausgelobt, Inhaltsstoffe-Datenblatt nicht verfügbar; Zusammensetzung/Rezeptur unauffällig Urteil: befriedigend, 64 von 100 Punkten Caramba Kunststoff-Tiefenpflege

Tyson Jopson Der Caramba Tiefenpfleger schneidet bei der Schmutzanhaftung gut bis sehr gut ab, nur minimale Schmutzreste sind sichtbar geblieben.



Anbieter: Caramba Chemie

Caramba Chemie Füllmenge: 250 ml in Spraydose

250 ml in Spraydose Preis: 11,27 Euro (gekauft bei Toolineo), entspricht 45,08 Euro/Liter

11,27 Euro (gekauft bei Toolineo), entspricht 45,08 Euro/Liter Anwendung: Produkt direkt aufsprühen oder mit Tuch, Schwamm aufbringen und gleichmäßig verreiben. Anleitung gut lesbar und verständlich, aber nicht sehr ausführlich; gute Warnhinweise. Dosierung mäßig (ergibt Schaum, der sich ggf. ungewollt verflüchtigt), weitere Verarbeitung befriedigend, befriedigende Ergiebigkeit. Mittelstarker chem. Geruch.

Produkt direkt aufsprühen oder mit Tuch, Schwamm aufbringen und gleichmäßig verreiben. Anleitung gut lesbar und verständlich, aber nicht sehr ausführlich; gute Warnhinweise. Dosierung mäßig (ergibt Schaum, der sich ggf. ungewollt verflüchtigt), weitere Verarbeitung befriedigend, befriedigende Ergiebigkeit. Mittelstarker chem. Geruch. Materialverträglichkeit: ABS ohne Befund; Polycarbonat gebrochen

ABS ohne Befund; Polycarbonat gebrochen Farbauffrischung: beim Soforteffekt Farbe gut, Hydrophobie unbefriedigend; bei der Waschbeständigkeit Farbe unbefriedigend, Hydrophobie sehr gut

beim Soforteffekt Farbe gut, Hydrophobie unbefriedigend; bei der Waschbeständigkeit Farbe unbefriedigend, Hydrophobie sehr gut Schmutzanhaftung: gut bis sehr gut, nur minimale Schmutzreste bleiben sichtbar

gut bis sehr gut, nur minimale Schmutzreste bleiben sichtbar Sonstiges: Reinigung wird nicht ausgelobt, Inhaltsstoffe-Datenblatt nicht verfügbar; entzündlicher Kohlenwasserstoff als Lösemittel, für den (Pkw-)Innenraum ungeeignet. UFI ("Unique Formula Identifier", ein Chemikalien-Code für Notfälle) fehlt auf der Verpackung.

Reinigung wird nicht ausgelobt, Inhaltsstoffe-Datenblatt nicht verfügbar; entzündlicher Kohlenwasserstoff als Lösemittel, für den (Pkw-)Innenraum ungeeignet. UFI ("Unique Formula Identifier", ein Chemikalien-Code für Notfälle) fehlt auf der Verpackung. Urteil: befriedigend, 57 von 100 Punkten Gyeon Q²M Preserve

Tyson Jopson Der Gyeon Q²M Preserver schneidet bei der Schmutzanhaftung hervorragend ab, es bleiben praktisch keine Schmutzreste sichtbar.

Anbieter: Carparts

Carparts Füllmenge: 250 ml in Pumpflasche

250 ml in Pumpflasche Preis: 15,90 Euro (gekauft bei Amazon), entspricht 63,60 Euro/Liter

15,90 Euro (gekauft bei Amazon), entspricht 63,60 Euro/Liter Anwendung: Produkt mit Mikrofasertuch verarbeiten, "wenige Minuten" Einwirkzeit. Anwenderhinweise nur rudimentär und ausschließlich auf Englisch, keine Warnhinweise. Dosierung einfach, Aufbringen und weitere Verarbeitung relativ einfach, sehr ergiebig. Mittelstarker, nicht weiter störender chemisch-süßlicher Geruch.

Produkt mit Mikrofasertuch verarbeiten, "wenige Minuten" Einwirkzeit. Anwenderhinweise nur rudimentär und ausschließlich auf Englisch, keine Warnhinweise. Dosierung einfach, Aufbringen und weitere Verarbeitung relativ einfach, sehr ergiebig. Mittelstarker, nicht weiter störender chemisch-süßlicher Geruch. Materialverträglichkeit: ABS ohne Befund; Polycarbonat gebrochen

ABS ohne Befund; Polycarbonat gebrochen Farbauffrischung: beim Soforteffekt Farbe sehr gut, Hydrophobie unbefriedigend; bei der Waschbeständigkeit Farbe unbefriedigend, Hydrophobie sehr gut

beim Soforteffekt Farbe sehr gut, Hydrophobie unbefriedigend; bei der Waschbeständigkeit Farbe unbefriedigend, Hydrophobie sehr gut Schmutzanhaftung: hervorragend, es bleiben praktisch keine Schmutzreste sichtbar

hervorragend, es bleiben praktisch keine Schmutzreste sichtbar Sonstiges: Reinigung wird nicht ausgelobt, Inhaltsstoffe-Datenblatt nicht verfügbar; Zusammensetzung/Rezeptur unauffällig; lässt sich laut Etikett-Text im Verhältnis 1:10 als Spray verdünnen

Reinigung wird nicht ausgelobt, Inhaltsstoffe-Datenblatt nicht verfügbar; Zusammensetzung/Rezeptur unauffällig; lässt sich laut Etikett-Text im Verhältnis 1:10 als Spray verdünnen Urteil: befriedigend, 55 von 100 Punkten Sonax Tiefenpfleger seidenmatt

Der Sonax Tiefenpfleger schneidet bei der Schmutzanhaftung gut ab, nur ganz leichte Schmutzreste bleiben sichtbar.

Anbieter: Sonax

Sonax Füllmenge: 300 ml in Pumpsprühflasche

300 ml in Pumpsprühflasche Preis: 7,55 Euro (gekauft bei Amazon), entspricht 25,17 Euro/Liter

7,55 Euro (gekauft bei Amazon), entspricht 25,17 Euro/Liter Anwendung: Produkt mit Pad aufbringen, keine Angaben zur Einwirkzeit und weiteren Verarbeitung. Anleitung gut lesbar, aber nur rudimentär; gute Warnhinweise. Dosierung relativ einfach, aber Aufbringung u. U. etwas ungleichmäßig und speckig, befriedigende Ergiebigkeit. Völlig neutraler, sehr dezenter Geruch.

Produkt mit Pad aufbringen, keine Angaben zur Einwirkzeit und weiteren Verarbeitung. Anleitung gut lesbar, aber nur rudimentär; gute Warnhinweise. Dosierung relativ einfach, aber Aufbringung u. U. etwas ungleichmäßig und speckig, befriedigende Ergiebigkeit. Völlig neutraler, sehr dezenter Geruch. Materialverträglichkeit: ABS mit kleinen Spannungsrissen; Polycarbonat gebrochen

ABS mit kleinen Spannungsrissen; Polycarbonat gebrochen Farbauffrischung: beim Soforteffekt Farbe befriedigend, Hydrophobie unbefriedigend; bei der Waschbeständigkeit Farbe gut, Hydrophobie sehr gut

beim Soforteffekt Farbe befriedigend, Hydrophobie unbefriedigend; bei der Waschbeständigkeit Farbe gut, Hydrophobie sehr gut Schmutzanhaftung: gut, nur ganz leichte Schmutzreste bleiben sichtbar

gut, nur ganz leichte Schmutzreste bleiben sichtbar Sonstiges: Reinigung wird nicht ausgelobt, Inhaltsstoffe-Datenblatt verfügbar; Zusammensetzung/Rezeptur unauffällig; kein deutsches Etikett (wahrscheinlich dem"internationalen" Online-Handel geschuldet)

Reinigung wird nicht ausgelobt, Inhaltsstoffe-Datenblatt verfügbar; Zusammensetzung/Rezeptur unauffällig; kein deutsches Etikett (wahrscheinlich dem"internationalen" Online-Handel geschuldet) Urteil: befriedigend, 55 von 100 Punkten

Der Test: Materialverträglichkeit im Fokus Der zum Pflegeakt entschlossene Verbraucher hat dann die reizvolle Aufgabe, zu entscheiden, ob es denn ein flüssiges Helferlein für unter 20 Euro pro Liter oder doch das vermeintliche Edelprodukt zum Literpreis von über 60 Euro sein soll. Achtung, Testergebnis-Spoiler: Für umgerechnet bereits unter 30 Euro pro Liter gibt’s einen Testsieger!

Bis zu dieser Erkenntnis war es ein langer Test-Weg; denn im Unterschied zu MOTORRAD-Pflegemitteltests der Vergangenheit spielte diesmal zusätzlich ein pflegeunabhängiger Aspekt eine ganz wesentliche(Punkte-)Rolle: die Materialverträglichkeit.

Dafür gibt es zwei wesentliche Gründe. Erstens: Die Werkstoff- und Oberflächenqualität der an und in Fahrzeugen verbauten Kunststoffteile hat in den letzten Jahren zum Teil massiv nachgelassen – "Produktionskosten-Druck".

Wo früher noch satt lackierte oder anderweitig oberflächengeschützte Bauteile zum Einsatz kamen, wird heute oft "nacktes" Plastik verbaut. Sehr gern in matter Ausführung, was die Sache nicht einfacher macht.

Zweiter Grund für den Testschwerpunkt Materialverträglichkeit: Die Menschen lesen immer weniger. Und noch weniger Bedienungsanleitungen oder Anwenderhinweise. "Hau rauf, das Zeug! Wird schon irgendwie funktionieren", lautet das Motto.

Produktreste gewissenhaft entfernen? Nicht direkt auf die Oberflächen sprühen, um zu vermeiden, dass andere versteckte Bauteile betroffen werden? Alles vermeintlich überflüssiger Luxus. Der dann aber dazu führen kann, dass Pflegemittel-Reste in hintersten Ecken oder zum Beispiel in Sacklöchern zurückbleiben und dort im Stillen ihr zerstörerisches Werk vollziehen.

Testbedingungen und Ergebnisse Der im Fahrzeugbau gern verwendete Kunststoff ABS reagiert auf solche Nachlässigkeiten eher unempfindlich. Im vorliegenden Test sorgte nur eins von elf Produkten für Materialangriff.

Beim ebenfalls gern genutzten Polycarbonat, meist in transparenter Form und z. B. bei Scheinwerferabdeckungen zu finden, sieht das aber ganz anders aus: Nur drei getestete Pflegemittel ließen die Polycarbonat-Streifen in Ruhe.

Die acht anderen Kandidaten sorgten für Materialangriffe, die von kleineren Rissen bis zum kompletten Bruch reichten. Natürlich waren die Testbedingungen extrem, und wer die Anwenderhinweise (so denn ausführlich vorhanden …) peinlich genau beachtet, also nicht wild drauflos sprüht und auch überschüssige Pflegemittelreste pingelig entfernt, hat meist nichts zu befürchten.

Doch auf der ganz sicheren Seite ist man – besonders als "Anwenderhinweise-Nichtleser" – nur dann, wenn man von vornherein zu Pflegemitteln greift, die auch unter Extrembedingungen nett zum Kunststoff sind.

Bewertungskriterien: Pflegeeigenschaften und mehr Das Thema Materialverträglichkeit ging mit bis zu 30 von maximal 100 Gesamtpunkten in die Endwertung ein. Mit maximal 40 Punkten der zweite Testschwerpunkt: die Pflegeeigenschaften der Produkte. Dabei ging es in erster Linie um die Farbauffrischung, also ob aus dem in langen Jahren gereiften Dunkelgrau wieder so etwas wie ein Neufahrzeug-Schwarz werden kann.

Ein Nebenaspekt: die wasserabweisende Wirkung (Hydrophobie) auf der behandelten Oberfläche; denn was nützt das schwärzeste Schwarz, wenn nach dem ersten Regen fiese Wasserflecken zurückbleiben? Eben! Farbauffrischung und Hydrophobie beurteilten wir unmittelbar nach dem Pflegemittel-Einsatz, nachzulesen unter dem Stichwort "Sofort-Effekt".

Doch damit nicht genug, denn natürlich interessiert es den Anwender ebenfalls, wie die Kunststoffteile seines Fahrzeugs noch Tage oder Wochen nach dem Pflegemittel-Einsatz aussehen.

Ein Wischtestgerät simulierte genau das (Arbeitstitel "Waschbeständigkeit"), und auch dabei griff das Bewertungsschema vom "Sofort-Effekt": maximal 15 Punkte für brillante Farbe, bis zu fünf Punkte für eine bestmöglich abweisende Art gegenüber Wasser.

Der aufmerksame Leser hat mitgerechnet, für alle anderen zum Nachlesen: 15 plus 5 macht 20; je 20 Punkte in zwei Pflegeeigenschafts-Kategorien ergibt besagte 40 als Maximalpunktzahl.

Weitere Testkategorien und Ergebnisse Drei weitere Test-Kategorien spielten mit jeweils maximal zehn Punkten Nebenrollen, konnten das Gesamtergebnis aber natürlich deutlich beeinflussen. Besonders der Prüfpunkt "Anwendung/Verarbeitung" verdient noch ein paar Erläuterungen.

Denn die beste Materialverträglichkeit und die tollsten Pflegeeigenschaften bekommen einen kräftigen Dämpfer, wenn der Pflege-Job einfach keinen Spaß macht. Oder ganz konkret: wenn die Dosierung nicht vernünftig klappt, das Verteilen und eventuelle Auspolieren des Produkts mühsam sind oder wenn das Mittel unangenehm riecht oder schmiert.