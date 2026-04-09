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Werkstatt-Ratgeber: Moto Guzzi Le Mans – Helicoil am Krümmer-Stehbolzen?

Leserfragen aus der Werkstatt beantwortet
Moto Guzzi Le Mans – Helicoil am Krümmer-Stehbolzen?

Inhalt von

Helicoil am Krümmer-Stehbolzen? Warum Drahtgewindeeinsätze an der Krümmeranbindung oft versagen – und wann Schweißen oder eine Gewindebuchse (BaerFix/Ensat/Kobsert) die bessere Lösung ist.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 09.04.2026
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Gewinde
Foto: Marcel Schoch

Rat und Hilfe für die Hobby-Oldtimer-Werkstatt gibt es von unserem MOTORRAD Classic-Schrauberspezialisten Dr. Marcel Schoch. Er erlernte die Grundlagen der Fahrzeugtechnik als Service-Mechaniker für BMW-Motorräder. Nach dem Studium der Technikgeschichte war er unter anderem als Konservator und Projektmanager in der Abteilung Landverkehr am Deutschen Museum in München tätig. Seit 2001 arbeitet er als freier Technik- und Wissenschaftsredakteur sowie Buchautor und ist ehrenamtlich als Prüfer für den Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe e.V. tätig.

Leserfrage:

Ich restauriere seit längerer Zeit eine ziemlich heruntergekommene Moto Guzzi Le Mans, Baujahr 1977. Am Krümmer musste ich feststellen, dass ein Stehbolzen in einem Helicoil-Einsatz ...

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