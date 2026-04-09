Werkstatt-Ratgeber: Moto Guzzi Le Mans – Helicoil am Krümmer-Stehbolzen?

Rat und Hilfe für die Hobby-Oldtimer-Werkstatt gibt es von unserem MOTORRAD Classic-Schrauberspezialisten Dr. Marcel Schoch. Er erlernte die Grundlagen der Fahrzeugtechnik als Service-Mechaniker für BMW-Motorräder. Nach dem Studium der Technikgeschichte war er unter anderem als Konservator und Projektmanager in der Abteilung Landverkehr am Deutschen Museum in München tätig. Seit 2001 arbeitet er als freier Technik- und Wissenschaftsredakteur sowie Buchautor und ist ehrenamtlich als Prüfer für den Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe e.V. tätig.