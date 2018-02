Dies ist eine der raren Motorrad-Zulassungsstatistiken, bei denen die BMW R 1200 GS nicht die erste Geige spielt. Auch nicht die zweite. Aber immerhin die dritte – wenn es nach den absoluten Zahlen geht, also darum, wie viele Motorräder des jeweiligen Modells auf Frauen angemeldet wurden. 2017 waren das 382 Exemplare der R 1200 GS. Wenn es nach dem Frauenanteil in Prozent geht, dann liegt die große GS auf dem letzten Platz der Top 20: 6,18 Prozent sind es ganz genau. Denn naturgemäß liegen bei den Frauen die einigermaßen schmalen und etwas niedrigeren Motorräder ganz hoch im Kurs.

Die Honda CMX 500 A Rebel verfehlt die Top 10 nur ganz knapp (Platz 38 der privaten Gesamtzulassungen). Sie ist in diesem Ranking wohl das Bike mit der niedrigsten Sitzhöhe und bei der ein oder anderen Dame unter 1,60 Meter Körpergröße auch deshalb so beliebt. Auf den Plätzen dahinter folgen Kawasaki Ninja 650 (Platz 33 der privaten Gesamtzulassungen), Kawasaki Vulcan S (Platz 26), Ducati Scrambler (Platz 13), Honda CBR 500 R (Platz 35), Harley-Davidson Fourty-Eight (Platz 20), Honda NC 750 X (Platz 9), Yamaha MT-09 (Platz 8), Yamaha Tracer 700 (Platz 23) und Harley-Davidson 883 (Platz 42).

Insgesamt 9,7 Prozent Neuzulassungen auf Frauen

Von insgesamt 100.128 neu zugelassenen Motorrädern, wurden im Vorjahr 9.693 auf Frauen zugelassen, das sind 9,7 Prozent. 2016 waren es 10.977 Neuzulassungen auf Frauen (9,4 Prozent der Gesamtzulassungen), 2015 wurden 9.813 Neuzulassungen auf Frauen verbucht, was einen Anteil von 9,7 Prozent am Gesamtmarkt abbildete. Die Motorrad-Neuzulassungen auf Frauen halten also seit drei Jahren einen stabilen Anteil von knapp zehn Prozent.



In unserer Bildergalerie seht ihr die Top 20 der am häufigsten auf Frauen zugelassenen Motorräder aus dem Vorjahr (2017).