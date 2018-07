Motorrad-Neuzulassungen Juni 2018

Elf BMW, sieben Kawasaki und sieben KTM, sechs Honda, fünf Suzuki und fünf Yamaha, vier Harley-Davidson, eine Husqvarna und eine Triumph – so setzen sich die Top 50 der Motorrad-Neuzulassungen für das erste Halbjahr 2018 in Deutschland zusammen.

Fünf Suzukis in den Top 50

Um Suzuki-Motorräder war es die letzten Jahre unerfreulich still, dafür sieht die Halbjahresstatistik aber gar nicht so schlecht aus: Die SV 650 liegt auf Rang 12, die GSX-S 750 auf Position 24, die V-Strom 650 auf Platz 34, die GSX-S 1000 auf Rang 41 und die V-Strom 1000 auf Rang 45. Vergangenes Jahr kamen in der Gesamtjahresbilanz überhaupt nur drei Suzukis unter die Top 50.

In dieser Größenregion bewegt sich Ducati aktuell: die 800er Scrambler ist weiterhin das erfolgreichste Modell der Italiener, liegt aber nicht mehr wie im Gesamtjahr 2017 auf Platz 12, sondern ist auf Platz 27 zurückgefallen. In den Top 50 der Motorrad-Neuzulassungen des ersten Halbjahrs 2018 bekommt sie Konzernverstärkung von der Panigale V4 (Rang 43) und der Multistrada 1260 (Rang 49).

Insgesamt wurden in den ersten sechs Monaten des Jahres bislang 71.539 Motorräder neu zugelassen, was einem Plus von 6,9 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Große Motorroller legten um 22,2 % zu und kommen 2018 auf 7.792 Neuzulassungen. Die Leichtkrafträder legen gegenüber 2017 um 27,14 % zu und zählen 9.612 Neuzulassungen. Um 15,9 % zulegen konnten die Leichtkraftroller, die in den ersten sechs Monaten auf 8.129 Neuzulassungen kommen.