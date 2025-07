Traum-Bikes von MOTORRAD: Neue Modelle, die wir uns wünschen

Yamaha Ténére 900 – ein alter Traum

Es gibt so viele Gründe für eine Ténére 900 von Yamaha, wie es Gründe gegen eine Enduro mit Triple gibt. Einer davon dürfte sein: Mit dem Alu-Chassis der Tracer 9 als logischer Basis dürfte ohne beträchtlichen Aufwand beim Versteifen keine Enduro zu bauen sein, die den Ansprüchen Yamahas an die Offroad-Eigenschaften genügt. Sprich: Eine Ténére 900 wöge so wohl doch etwas zu viel des Guten.