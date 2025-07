Neues von Kawasaki: Retro-Bike W 230 wird grün

Von Metallic Ocean Blue/Ebony in Metallic Matte Dark Green wechselt Kawasaki das Farbschema des kleinen Klassikers W 230 . Und damit ist das Thema Modelljahr 2026 für die Retro-Kawa mit luftgekühltem Einzylinder abgeschlossen. An der technischen Basis, die sich W 230 und die Meguro S1 teilen, ändert Kawasaki nichts. Und in diesen Zeiten ungewöhnlich: Die Preise steigen nicht.