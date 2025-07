Für Ozzy Osbourne: Der Ozzy Chopper, das legendäre Custombike

Noch während der Hochzeiten von "The Osbournes" auf MTV schenkten die Männer von Counts Kustoms 2005 medienwirksam den Ozzy-Chopper dem "Prince of Darkness". Zu dessen eigener Überraschung. Für die damalige Zeit repräsentierte die besondere Machart ein Meisterwerk der Motorradkunst.

Während es unklar ist, ob der "Prince of Darkness" je selbst auf diesem Chopper gefahren ist, bleibt das Motorrad ein Symbol seiner Persönlichkeit und seines Stils. Was danach mit dem Motorrad geschah, ist nicht gänzlich klar. Der Chopper wurde 2014 von einem renommierten Händler zum Verkauf angeboten und 2022 von Counts Kustoms zurückgekauft.

Rahmen und Fahrwerk für den Ozzy-Chopper: lang und starr

Der Ozzy-Chopper wurde auf einem starren LS300-Rahmen von Hannam Custom aufgebaut. Ein weiteres herausragendes Merkmal dieses Choppers ist die lange Sugar Bear Springer-Gabel. Was in Summe fast den Stil eines sogenannten Schweden-Choppers ergibt, der für lange Gabeln und starre Rahmen bekannt ist. Einzig der 260er-Reifen hinten fällt auf und entspricht eher dem Geschmack der US-Szene in den frühen 2000er-Jahren.