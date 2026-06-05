"Einfach machen" ist der simple Tipp vieler Langzeitreisender. Das sagt auch Sabrina, die für ihre Traumreise den Job gekündigt hat und vor rund einem Jahr nach Kolumbien flog. Seitdem ist sie mit ihrer Ténéré 700 in Südamerika solo unterwegs. In dieser Folge erzählt sie zunächst von ihrem ungewöhnlichen Weg zum A-Führerschein und den ersten Erfahrungen auf dem TET in Spanien (siehe auch ihre Leser-Story in MOTORRAD 9). Nach diesem "Crash"-Kurs richtete sich der Fokus voll auf die anstehende Fernreise, die ursprünglich mal nach Indien gehen sollte. Im Gespräch mit MOTORRAD-Podcaster Ferdinand Heinrich-Steige erzählt Sabrina, wie aus diesem Plan Südamerika wurde. Sie spricht auch über die ersten aufregenden Meter mit der blind gekauften Ténéré, den ersten Grenzübertritt, über Verletzungen und improvisierte Reparaturen. Kurz: über alle Höhen und Tiefen des Fernreisens. Sabrina verrät außerdem wie sie sich diesen Lebenstraum finanziert. Wenn ihr die Reise weiterverfolgen wollt, findet ihr Sabrina bei Instagram unter @herventours. Fragen, Lob und Kritik? Mit einer Mail an podcast@motorradonline.de erreicht ihr uns am schnellsten.\n\t\t\t,\n\t\tÜber die Podcast-Reihe Kurvendiskussion:Kurvendiskussion ist der Podcast der Zeitschrift MOTORRAD und erscheint alle 14 Tage neu. MOTORRAD-Redakteur und Podcaster Ferdinand Heinrich-Steige spricht mit Redakteurs- und Testkollegen sowie mit Gästen über aktuelle Modelle, Ausrüstung, Trends, Reisethemen und Motorradtechnik. In den Folgen, die meist zwischen 45 und 60 Minuten dauern, gibt es außerdem viele persönliche Eindrücke und die ein oder andere Anekdote aus dem Redaktionsalltag zu hören, die es im Heft nicht zu lesen gibt. Hört einfach mal rein – auf allen gängigen Podcast-Portalen sowie unter www.motorradonline.de/podcast.