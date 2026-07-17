121 Das richtige Maß beim Tourenmotorrad

Den Fuß kurz auf asiatischen Boden stellen und dann zurück, also einmal Bosporus und retour – das war die Idee der diesjährigen XXL-Tour der MOTORRAD Reise-Redakteure Ferdinand Heinrich-Steige und Thorsten Dentges. In zwölfeinhalb Tagen waren sie 6100 Kilometer unterwegs, meist bei Temperaturen von über 35 Grad. Kein Marathon, aber doch eine kleine Challenge. Im Mittelpunkt dieses Podcasts: Die beiden stillen Protagonisten der Reise, Yamaha Tracer 7 und Yamaha Tracer 7 GT mit Y-AMT-Getriebe. In dieser Folge besprechen unsere Redakteure, wie sich das Mittelklasse-Crossover auf dieser Tour schlug – sei es auf der ersten Tages-Etappe Stuttgart-Zagreb (knapp über 800 Kilometer), auf bergigen Landstraßen im serbischen Hinterland oder im gewöhnungsbedürftigen Istanbuler Feierabendverkehr. Dabei fuhr täglich auch die Frage mit, was das richtige Maß für ein Tourenmotorrad ist und ob die vermeintlich kompromissbehaftete Mittelklasse-Maschine nicht vielleicht die perfekte Mitte trifft. Übrigens: Alles zur XXL-Tour lest ihr auch in der MOTORRAD-XXL-Ausgabe 17/2026, die am 31. Juli 2026 erscheint.