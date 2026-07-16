Selten und edel: Nur 750 Exemplare der Triumph Speed Twin 1200 TFC

Nach Rocket, zweimal Bobber und Thruxton zeigt Triumph das insgesamt fünfte TFC-Modell. Dieses Jahr auf Basis der Speed Twin 1200 RS, mit einer starken Prise Café Racer.

Ist die Triumph Speed Twin 1200 TFC ihren Aufpreis wert? Basis der TFC ist die aktuelle Triumph Speed Twin 1200 RS, die es mit 105 PS und 112 Nm aktuell ab 16.595 Euro gibt.

Die TFC kostet mit der gleichen Leistung des 1200er-Twin knapp 21.000 Euro. Wir suchen also nach gut 3.500 Euro Aufpreis und der Antwort, ob die TFC das wert ist.

Triumphs Factory Custom SerieTFC bezeichnet Triumphs Factory Custom Serie. Vergleichbar mit Harleys CVO-Modellen oder anderen Limited Editions bekannter Hersteller. Allen TFC gemein: handgemalte Designelemente und spezielle goldfarbene Akzente bis hin zur Verwendung hochwertiger Materialien wie Kohlefaser. Und natürlich die limitierte Auflage. Schalldämpfer für 1.100 Euro Optisch ein der Highlight an der neuen Triumph Speed Twin 1200 TFC sind die beiden Schalldämpfer von Akrapovic mit Titanhülle. Sie kosten aktuell beim deutschen Importeur knapp 1.100 Euro.

Offiziell dürften die der Triumph keine Mehrleistung bringen, dennoch wirbt Akrapovic selbst mit +1,3 kW oder 1,8 PS bei 6.300/min und 3,31 Nm mehr bei 2.350/min. Zeitgleich mit 1,1 Kilo weniger Gewicht.

Gabel für gut 2.700 Euro Erst auf den zweiten Blick fällt die neue Gabel der Triumph Speed Twin TFC auf: Öhlins statt Marzocchi. Und die günstigste Gabel mit 43 Millimetern Durchmesser, 120 Millimetern Federweg kostet im Aftermarket knapp 2.700 Euro.

Allein durch die Schalldämpfer und die Gabel sind die knapp 3.500 Euro Aufpreis der Triumph Speed Twin 1200 TFC damit schon amortisiert.

Carbon und Stummel für umme Damit sind die weiteren Maßnahmen, die aus der Triumph Speed Twin 1200 RS eine TFC machen, im Grunde für umme zu haben.

Dazu zählen der Umbau vom Rohrlenker auf Stummel und gefräster wie nummerierter Gabelbrücke. Weiterhin der Umbau der Blinker – alles aus dem Werkszubehör von Triumph zu haben.

Nicht separat käuflich zu erwerben sind TFC-Specials wie die Gabelbrücke und Anbauteile aus Carbon, wie etwa der Frontfender oder die seitlichen Abdeckungen. Und natürlich das Wissen, eine von nur 750 handlackierten TFC besitzen zu dürfen.

2 Kilo leichter Positiver Effekt der Schalldämpfer und dem ein oder anderen Teil aus Carbon: Die Triumph Speed Twin TFC wiegt mit 214 Kilo fahrfertig 2 Kilo weniger als die Standard-RS.