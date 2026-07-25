BMW R 1300 GS: Tiefer ohne Verzicht? Wilbers Fahrwerk im Test

Auf den ersten Blick scheint es paradox. Warum sollte man eine BMW R 1300 GS tieferlegen wollen und das Modell dadurch seiner offenbarsten Insignien als "Gutverdiener-Großenduro-für-absolut-alle-Einsatzzwecke" berauben? "Weil viele Leute, die sich für eine 1300er-GS interessieren, eher kleiner sind. Etwa 70 Prozent unseres Top-Fahrwerks für die große GS verkaufen wir mit der Tieferlegung um 30 mm", erklärt Burkhard Stember, der die Technik-Abteilung von Wilbers leitet.