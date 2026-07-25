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Technik

BMW R 1300 GS: Tiefer ohne Verzicht? Wilbers Fahrwerk im Test

BMW R 1300 GS DSA vs. Wilbers WESA im Vergleich
Tieferlegung für kleinere Fahrer ohne Verzicht

Viele Interessenten der großen BMW R 1300 GS sind kleiner gewachsen. Wir stellen die GS im Serientrimm mit DSA der 30 mm tiefergelegten WESA-Variante von Wilbers gegenüber. Was bewirken Shim-Stack, OCV und die neue Abstimmung für Sitzhöhe, Komfort und Kurvenfahrt?

ArtikeldatumVeröffentlicht am 25.07.2026
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Zwei BMW R1300 GS Motorräder mit Wilbers-Federwerk, frontal nebeneinander aufgestellt, im Freien fotografiert.
Foto: Tyson Jopson

Auf den ersten Blick scheint es paradox. Warum sollte man eine BMW R 1300 GS tieferlegen wollen und das Modell dadurch seiner offenbarsten Insignien als "Gutverdiener-Großenduro-für-absolut-alle-Einsatzzwecke" berauben? "Weil viele Leute, die sich für eine 1300er-GS interessieren, eher kleiner sind. Etwa 70 Prozent unseres Top-Fahrwerks für die große GS verkaufen wir mit der Tieferlegung um 30 mm", erklärt Burkhard Stember, der die Technik-Abteilung von Wilbers leitet.

Wie fährt sich so eine tiefergelegte BMW R 1300 GS?

Der Mann arbeitet seit 23 Jahren für den Fahrwerksspezialisten aus Nordhorn, seine Sporen hat er mitunter in höchsten Rennsportkreisen verdient. Man kann sagen: Bei "Burky" Stember trifft technische Expertise auf einen massiven ...

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