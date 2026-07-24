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Roller-Neuzulassungen Juni 2026: Zontes-Roller überholt Honda und BMW

Roller-Neuzulassungen Juni 2026
Großer Zontes-Roller überholt Honda und BMW

Im Juni 2026 wurden in Deutschland 6.046 Roller und Leichtkraftroller neu zugelassen, das sind 50,7 Prozent mehr als im Vorjahr. Bei den großen Rollern klettert der Zontes 368 G zwei Plätze hoch.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 24.07.2026
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Zontes 368 G
Foto: Zontes

Der Rollermarkt in Deutschland ist 2026 auf Wachstumskurs. Im Juni 2026 wurden in Deutschland insgesamt 6.046 Roller und Leichtkraftroller neu zugelassen. Das sind 2.033 mehr als im Juni 2025 (+50,7 Prozent). Im bisherigen Jahresverlauf Januar bis Juni 2026 stehen unterm Strich 26.006 Neuzulassungen – ein Plus von 7.248 gegenüber 2025 (+38,6 Prozent).

Deutliches Wachstum gegenüber 2025 und 2024

"Ja, Moment! 2025 hatten wir aber doch den Effekt des Euro-Norm-Wechsels. Da ist es doch kein Wunder, dass wir dieses Jahr einen scheinbar wachsenden Markt haben", mag der ein oder die andere einwerfen. Der Gedanke ist berechtigt. Doch auch wenn wir die aktuellen Zahlen mit 2024 vergleichen, sehen wir ein deutliches Wachstum: Im Juni 2024 wurden 2.959 ...

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