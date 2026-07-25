Neue Retro-Honda mit Einzylinder: CB 500 aus Indien – als GB 500 S nach Deutschland?

Am 24. Juli 2026 präsentierte Honda in Indien ein neues Retro-Modell namens CB 500. Wie die ähnlichen, seit Jahren sehr beliebten CB 350-Modelle kommt sie aus dem indischen Honda-Werk. Und auch das neue Modell wird sehr wahrscheinlich aus Indien nach Europa kommen – dann allerdings als Honda GB 500 oder GB 500 S.

Neue Honda CB 500 aus Indien – die neue Honda GB 500 S? Denn die Honda CB 350, made in India, heißt hierzulande Honda GB 350 S. Im ersten Halbjahr 2026 kam die Retro-350er mit 573 Neuzulassungen in Deutschland auf Platz 28. Somit zählt sie immerhin zu den Top 30, und das trotz der selbst für die A2-Klasse schwachen Motorisierung mit nur knapp über 20 PS (21 PS/15,5 kW).

Neuer Einzylinder-Motor mit 28 PS für die A2-Klasse Genau an dieser entscheidenden Stelle legt die neue Honda CB 500 als wahrscheinlich zukünftige Honda GB 500 S nach: Ihr neuer, luft-ölgekühlter Viertakt-Einzylinder-Motor kommt mit genau 501 Kubik auf 28 PS Spitzenleistung. Und, für den spürbaren Durchzug relevant: auf 43 Nm maximales Drehmoment (350er: nur 29 Nm).

5 Gänge, Slipper-Kupplung und Schlupfregelung Wie die 350er hat die neue Honda CB 500 beziehungsweise Honda GB 500 S ein 5-Gang-Getriebe, allerdings in Kombination mit einer Slipper-Kupplung und sogar mit einer einstellbaren Schlupfregelung (HSTC).

Klassisches Fahrwerk Dem Retro-Konzept gerecht ist das Fahrwerk der neuen Honda CB 500 (Honda GB 500 S) klassisch aufgebaut, also mit Stahlrohr-Rahmen, Telegabel vorn und zwei Federbeinen hinten. Wobei die Gabel mit Faltenbälgen versehen ist und an den Federbeinen sogar sportlich erscheinende Ausgleichsbehälter hängen.

Retro-Motorrad unter 200 Kilo für die A2-Klasse Jeweils eine Scheibenbremse pro Rad genügt auch für die neue Retro-500er von Honda, zumal in Verbindung mit einem Zweikanal-ABS. Deutlich schwerer als die 350er (178 kg vollgetankt) scheint die 500er nicht zu werden. Auf jeden Fall bleibt sie unter der 200-Kilo-Marke.

3 Modellvarianten geplant Laut Honda in Indien sind 3 Modellvarianten der neuen CB 500 geplant: eine Standard-Ausführung mit Aluminiumguss-Rädern, eine mit Kreuzspeichenrädern (schlauchlos) sowie zudem ein Top-Modell mit mehrfarbigen Lackierungen und Dekors. Einheitlich ist das analog-digitale Display mit Connectivity-Funktionen.

Kommt die neue Honda GB 500 S 2027? Preis? Preise liegen zur neuen Retro-Honda CB 500 in Indien noch nicht vor. Wenn sie als Honda GB 500 S nach Deutschland kommt – durchaus ab 2027 möglich, dann dürfte sie sich über der GB 350 S (aktuell 4.709 Euro) positionieren, also über 5.000 Euro kosten. Eventuell ersetzt sie die 350er für die europäische A2-Klasse. Entsprechende Anfragen von MOTORRAD bei Honda Deutschland laufen.