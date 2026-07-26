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Spanien: Motorrad-Abenteuer zwischen Lehm, Schnee und schönen Landschaften

Motorrad-Abenteuertrip durch Spanien
Einmal alles in kürzester Zeit, bitte!

Von Biarritz über Archidona bis Málaga – Sabrina fährt mit ihrer Honda Transalp auf Abschnitten des Trans Euro Trails (TET) durch Schnee, Lehm und Canyons, trifft Felix auf seiner Yamaha Ténéré.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 26.07.2026
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Reiseenduro steht auf einer staubigen Offroad-Piste in einer kargen, felsigen Wüstenlandschaft unter blauem Himmel.
Foto: Sabrina Bert

"Die Dinge direkt extrem zu machen, ist irgendwie mein Ding", erklärt Sabrina in der Rückschau. Beim Motorradfahren trifft das auf jeden Fall zu. Schon der vergleichsweise späte Weg zum Führerschein war bei Sabrina mindestens ungewöhnlich. "Damit ich nicht so viel für die praktischen Fahrstunden zahlen muss, wollte ich vorher ein wenig üben", sagt die Münsteranerin.

Statt dafür aber einen verlassenen Baumarkt-Parkplatz anzusteuern, flog sie 2023 für einen Monat nach Indien. Auf einer 175-Kubik-Rajdoot lernte die gelernte Heilerziehungspflegerin schnell das Motorradfahren, stieg nach wenigen Tagen auf eine Royal Enfield Himalayan um und reiste ins gleichnamige Gebirge.

Indien, Südamerika, aber erst einmal Spanien

Das Fahren auf üblen Pisten war ...

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