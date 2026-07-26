Spanien: Motorrad-Abenteuer zwischen Lehm, Schnee und schönen Landschaften

"Die Dinge direkt extrem zu machen, ist irgendwie mein Ding", erklärt Sabrina in der Rückschau. Beim Motorradfahren trifft das auf jeden Fall zu. Schon der vergleichsweise späte Weg zum Führerschein war bei Sabrina mindestens ungewöhnlich. "Damit ich nicht so viel für die praktischen Fahrstunden zahlen muss, wollte ich vorher ein wenig üben", sagt die Münsteranerin.