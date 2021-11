Neue Honda-Farben fürs Modelljahr 2022 Viele Modelle erhalten nur neuen Lack

Man muss das Motorrad oder den Roller nicht jedes Modelljahr neu erfinden. Manchmal reicht es auch, nur ein wenig mit den Farben zu spielen. Nach dieser Vorgabe hat Honda zahlreiche Modelle technisch nicht angetastet, aber mit einem neuen Farbspiel für die Saison 2022 ausgerüstet.

Neue Roller-Farben

Entsprechend treten der SH 125i – seines Zeichens der meistverkaufte Roller in Europa im Jahr 2021 überhaupt – und sein größerer Bruder, der SH 150i, zum Modelljahr 2022 in zwei neuen Farben an. Kunden können in beiden Hubraumklassen zwischen Mat Pearl Cool White und Mat Rock Grey wählen.

Der Honda X-ADV Offroadroller bietet zwar nur eine Hubraumversion, dafür aber für 2022 drei neue Farben. Hier steht für die Roller-Klientel die Farbvarianten Mat Ballistic Black Metallic, Mat Iridium Grey Metallic und Harvest Beige bereit.

Honda

2022 neu dabei: der Honda ADV 350

Auch die Forza-Rollerfamilie darf sich 2022 in neuen Tönen präsentieren. Neu angerührt wurden die Lacke für den Forza 125 und den Forza 350. Der 125er Roller wird in Pearl Falcon Grey, Mat Black Grey Metallic sowie Mat Pearl Pacific Blue offeriert. Der Forza 350 ist nur im neuen Farbton Mat Carnelian Red Metallic erhältlich.

Farbe für die Mittelklasse

Abgerundet wird das 2022er Farbspektakel durch den neuen Lok der Mittelklasse-Vierzylindermodelle. Die nackte CB 650 R erhält zur neuen Saison die Metallic-Farbe Sword Silver Metallic, während Mat Gunpowder Black Metallic sowie auch Grand Prix Red die CBR 650 R aufwerten, inklusive neuer Dekors.

Bereits vor der EICMA hatte Honda schon die neuen Farben für die Gold Wing und die beiden Rebel-Modelle CMX 500 und CMX 1100 enthüllt. Preise und Verfügbarkeiten für den 2022er Honda-Jahrgang haben die Japaner noch nicht mitgeteilt.

Fazit

Die Honda-Modelle X-ADV, Forza 125 und 300, SH 125i und SH 150i sowie CB 650 R und CBR 650 R gehen technisch unverändert in die neue Saison. Für sie gibt es nur neue Farben.