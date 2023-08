In diesem Artikel: Next Electric Motor NX² mit 125 km Reichweite

125er-Elektroroller mit 20 PS

Auffälliges Fahrwerk des NX²

Die Ausstattung passt

Next Electric Motor NX² mit japanischer Optik

Preis für den NX²: 7.990 Euro

Fazit

Gründe, für unsere großspurige Behauptung, sind große, kleine und mittlere Zahlen. Groß beim NX² vom spanischen Anbieter Next ist der Akku. Als "mittel" ist der Preis zu betiteln – 7.990 Euro in Spanien. Und als klein, besser: niedrig, das Gewicht, denn der NX² ist für einen 125er-Elektroroller mit 173 Kilogramm nur ein paar Kilo schwerer als vergleichbare 125er-Verbrenner. Und mit maximal 20 PS ist der 125er-NX fast so stark wie ein 300er-Roller. Und der spanische Roller kann noch mehr.

Next Electric Motor NX² mit 125 km Reichweite Zuerst zu den großen Zahlen: Der Akku des NX² von Next Electric Motor fasst mit 8,7 kWh in etwa die Kapazität eines BMW CE04, der aktuell die Benchmark der Elektroroller markiert. Die Spannung liegt bei 72 Volt. Bis zu 125 Kilometer weit soll der NX² kommen, was bei einem angegeben "Verbrauch" von 8,7 kWh/100 Kilometer zwar utopisch klingt, erfahrungsgemäß allerdings passt, da die zugrunde liegenden 65 km/h im Schnitt recht flottes Landstraßentempo sind. Next verspricht eine Ladezeit von 4,8 Stunden, von welcher Restkapazität ausgehend, ist nicht bekannt. Allerdings ist damit klar: Es kann sich nur um ein 230-Volt-Ladegerät handeln. Der Akku speist einen Mittelmotor in der Schwinge, der per Zahnriemen das Hinterrad antreibt.

125er-Elektroroller mit 20 PS Zur 125er wird der Next Electric Motor NX² durch die Dauerleistung des Motors von 10 Kilowatt. Maximal leistet er 15 Kilowatt oder 20 PS. Damit sollen bis zu 130 km/h möglich sein, mit dem Elektroroller. Die beiden Räder mit einem Durchmesser von 13 Zoll (33,02 cm) ergänzen je eine Bremsscheibe mit 260-Millimetern Durchmesser vorn und 240 Millimeter hinten. Pluspunkte sammelt das ABS vorn und hinten. Auf welchen Reifen die Räder rollen, ist nicht bekannt, die Optik weist allerdings auf den chinesischen Hersteller Timsun hin, was Rückschlüsse auf die Herkunft des gesamten Rollers gibt.

Auffälliges Fahrwerk des NX² Wer von den Rädern spricht, darf das Fahrwerk nicht unterschlagen. Hinten verbaut Next eine Aluschwinge in Käfigoptik mit außermittig verschraubtem Federbein mit einstellbarer Vorspannung. Zusammen in hochwertiger Anmutung. Dem gegenüber steht die Front: dürr und flach steht die Telegabel mit ihren Faltenbälgen im Lenkkopf. Zwar gibt es keine Angaben über den Nachlauf oder den Lenkkopfwinkel, allerdings über den Radstand: 1.480 Millimeter Radstand sind überraschend kurz für einen großen Roller. Auf Motorradniveau liegt hingegen die nicht besonders niedrige Sitzhöhe von 845 Millimetern.

Die Ausstattung passt ABS, TFT-Display, Rückwärtsgang, Keyless-Go und LED-Beleuchtung, sind die sichtbaren Features des Next NX². Einzigartig im Reigen der Elektroroller und außergewöhnlich bei 125er an sich ist der Tempomat. Richtig ins Systems integriert könnte das den Next Electric Motor NX² gerade bei langen Abfahrten auf einer Geschwindigkeit halten, gebremst durch die Rekuperation. So könnte das Bremsmoment des Motors gerade beim Überlandpendeln komfortabel genutzt werden, um Reichweite zu generieren.

Next Electric Motor NX² mit japanischer Optik Das Design des Next Electric Motor Nx² spricht eine klare Sprache: Yamaha XMax. Der in Spanien und Frankreich enorm erfolgreiche Sportroller stand klar Vorbild für den Elektroroller. Die ausladende Front mit breiten Nüstern, die gestufte Sitzbank und das kupierte Heck sprechen klar japanisch. Wobei Next mit dem noch knackigeren Heck, nebst schwingenfestem Kennzeichenträger, dem NX² eine eigene Note gibt.

Preis für den NX²: 7.990 Euro In Spanien kostet der Next Electric Motor NX² 7.990 Euro. Vergleichbare Elektroroller kosten gut 1.000 bis 2.000 Euro mehr. Der zum Design passende Yamaha XMax 125 mit 12,2 PS startet in Deutschland bei 5.649 Euro. Und der Blick auf die Klasse der 300er-Roller sei wegen der hohen Spitzenleistung erlaubt: So kostet ein Yamaha XMax 300 ab 6.749 Euro, bietet dafür allerdings 28-Verbrenner-PS.

Umfrage Welches Elektro-Konzept auf zwei Rädern kommt für euch in Frage? 56909 Mal abgestimmt Wenn, dann nur ein leistungsstarkes Elektromotorrad. Ein Elektroroller für's Pendeln und den Stadtverkehr kann ich mir vorstellen. Ein kleines, wendiges Elektromopped macht bestimmt Spaß. Gar keins.