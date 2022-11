Benelli BKX 250 und BKX 250 S für 2023 250er von Benelli: Enduro und Supermoto

Mit konzeptionell ähnlichen früheren Modellen haben diese beiden neuen 250er von Benelli kaum noch etwas gemeinsam. Es handelt sich um Neuentwicklungen mit eigenständigem Design aus dem Centro Stile Benelli im italienischen Pesaro. Gefertigt werden die modernen Benelli-Modelle indes in China vom Qianjiang-Konzern, zu dem die Marke Benelli bereits seit 2005 gehört.

Die Enduro: Benelli BKX 250

Mit jeweils 180 Millimetern Federweg vorn und hinten sowie Drahtspeichenrädern mit grob profilierter Bereifung in den Formaten 100/90 R 19 vorn und 140/80 R 17 hinten ist die Benelli BKX 250 eine richtige, geländetaugliche Enduro. Obendrein eine relativ leichte, sie wiegt nur 165 Kilogramm mit zu 90 Prozent gefülltem 13,5-Liter-Tank. Sitzhöhe: 835 Millimeter.

Benelli Enduro Benelli BKX 250 für 2023.

Die Supermoto: Benelli BKX 250 S

Mit jeweils 150 Millimetern Federweg vorn und hinten sowie Aluminiumguss-Rädern mit Bereifung im Regenrennreifen-Look, Format 110/70 ZR 17 vorn und 150/60 ZR 17 hinten, ist die Benelli BKX 250 S eine typische Supermoto. Dafür steht hier auch das "S" als Zusatz am Typkürzel, und wie einst die Ur-Supermotos ist die BKX 250 S direkt abgeleitet von der Enduro BKX 250. Und sie ist sogar 5 Kilo leichter: 160 Kilogramm mit zu 90 Prozent gefülltem 13,5-Liter-Tank. Leichter zugänglich und beherrschbar ist sie zudem wegen der um dreieinhalb Zentimeter geringeren Sitzhöhe: 800 Millimeter.

Benelli Supermoto Benelli BKX 250 S für 2023.

Einzylindermotor mit knapp 26 PS

Angetrieben werden beide vom gleichen Viertakt-Einzylindermotor mit 249 Kubik, der bei 9.250/min knapp 26 PS (19 kW) leistet. Gut 21 Nm maximales Drehmoment werden bei 8.000/min genannt. Die moderne Konstruktion ist wassergekühlt, hat eine elektronische Benzineinspritzung mit Euro-5-konformer Abstimmung und zwei obenliegenden Nockenwellen sowie vier Ventile. Außerdem einen Schalldämpfer von SC Project mit Carbonelementen als Originalauspuff ab Werk. Und ein Sechsganggetriebe.

Klassisches Fahrwerkslayout

Konventionell solide erscheint der Aufbau des Fahrwerks, bei beiden 250ern prinzipiell gleich mit Stahlrohrrahmen, 41er-Upside-down-Telegabel vorn sowie Stahl-Zweiarmschwinge und Zentralfederbein hinten. Am Federbein mit progressiven Umlenkhebeln kann die Vorspannung eingestellt werden. Gebremst wird vorn mit einer Vierkolbenzange an einer 280er-Scheibe, hinten mit einer Einkolbenzange an einer 240er-Scheibe, jeweils mit ABS.

LED, LCD und USB

Moderner Standard sind die LED-Leuchten rundum mitsamt markantem Tagfahrlicht. Im Cockpit wird digital angezeigt per LCD. Zudem ist eine USB-Steckdose vorhanden. Preise für die BKX 250 und die BKX 250 S hat Benelli noch nicht genannt – aber bereits entsprechende 125er-Versionen angekündigt, die bald folgen sollen.

Umfrage 81683 Mal abgestimmt Müssen sich die etablierten Hersteller vor den Chinesen fürchten? Ja, die Hersteller aus China haben vollen Rückenwind und Geld spielt da keine Rolle. Niemals, Leidenschaft, Geschichte und Qualität lernt China nicht über Nacht. mehr lesen

Fazit

Sehr attraktiv, diese beiden neuen 250er von Benelli – designed in Italy. Reizvoll erscheinen zudem die Eckdaten mit knapp 26 PS bei rund 160 Kilo. Ab Mitte 2023 sollen BKX 250 und BKX 250 S ausgeliefert werden. Fehlen nur noch Preise, möglichst ebenso verlockend. 125er-Versionen folgen laut Benelli.